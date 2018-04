Jak pád cen ISDN linek poznamená český internet?

Ceny za zřízení ISDN linek padly na úroveň v ostatních evropských zemích - nový měsíční paušál za EuroISDN2 ve výši 895 Kč je tím, co je obvyklé u našich západních sousedů. Až posud je vše jasné - ceny za možnost napojit se digitální 64 kilobitovou linkou na svého internetového providera se dostaly na přijatelný peníz, který si může dovolit i maličká firma typu "one man show" nebo bohatší surfer. Máme tedy úspěšně vyřešenou otázku, kolik zaplatíme SPT Telecom a zda si to můžeme dovolit.

Otázka druhá - a neméně závažná - zní, kolik zaplatíme našim ínternetovým providerům. Ono totiž taková 64 kb linka na ISDN dokáže učinit pravé divy. Jak to? Váš provider totiž musí mít internetovou konektivitu určité kapacity a není dávno doba (dva roky tamu nazad), kdy konektivita i větších providerů byla na úrovni 128 kbps do zahraničí.

Zahraniční konektivita je kromobyčejně drahá - satelitní spojení na New York stojí v řádu statisíců za pronájem linky. A je zřejmé, že providerům by se příliš nelíbilo, kdyby jim půlmegovou linku zaštosovalo deset lidí najedenou připojených přes ISDN a platících nevelký paušální poplatek srovnatelný s dial-upem pro analogové modemy.

A tak ceny za ISDN připojení jsou u providerů o řád výše, než klasické analogové připojení modemy. Analogové modemy mají totiž několik pojistek: především, spojení je nekvalitní, často padá. Dále ačkoliv je teoretická rychlost 56 kbps, většina z nás se nepřipojuje výše, než 30 kbps - a navíc chybovost a tím i rychlost na analogových linkách je v praxi všelijaká.

ISDN tímto problémem netrpí. Spojení na ISDN protějšek se realizuje ve vteřině, odpadá tedy půlminutové vytáčení a spojování analogových modemů. Data tečou digitálně, tedy 64 kbps je tu vlastně jistých. Jedinou spásou pro internetové providery je, že minuta stojí stejně, co na modemech.

Je tedy zřejmé, že ISDN připojení je kvalitativně někde jinde, než analogové modemy, znamená nepochybně pro providery větší zátěž. Dokonce je náiročnější i než pevná linka o kapacitě 64 kbps - tu si totiž kupují firmy a používají ji převážně pro drobné surfování omezené na šéfy a pro e-maily, zatímco ISDN jako vytáčené spojení znamená, že někdo aktivně vstupuje na internet, aby zde něco stáhnul, našel atd. V praxi tedy jedna pevná 64 kbps linka povětšinou znamená nepoměrně nižší zátěž, než když se na pole připojují ISDN zákazníci.

Je ale neodvratné, že s pádem ISDN linek se stále více zraků upře tímto směrem. Jak tedy ISDN změní český internet? Na to jsme se zeptali v prvé řadě významných internetových providerů - oni jsou těmi pravými, kteří nám toto malé tajemství mohou osvětlit.

Předem se omlouváme - nestihli jsme oslovit všechny providery, ne každý stihl odpovědět, ne každý si přál být citován a v jednom případě se ukázaly být emailové kontakty uvedené na titulní stránce serveru nefunkční. Nicméně nikomu není bráněno napsat nám svůj názor e-mailem nebo do auditoria pod článkem, nemusíte ani být providerem.

Především se všichni oslovení provideři bez výjimky shodli na tom, že připojení přes ISDN není primárně určeno pro klasického domácího uživatele - pro něj zůstane hlavním konektidlem do internetu klasický modem a paušál ve výši pětisetkoruny.

ISDN připojení je tedy určeno především pro SoHo uživatele - tedy kanceláře vedené doma, malé firmičky o několika lidech, případně firmy střední velikosti začínající na internetu a bez potřeby trvalého připojení. Typický uživatel může být architekt, nebo právník, prostě člověk, který má svoji firmu na způsob one-man-show a přitom potřebuje využívat kvalitních služeb internetu. Pro něj představuje ISDN v podstatě luxusní náhradu pevné linky - samozřejmě s tím, že svůj případný WWW server umístí u providera a ne na vytáčené ISDN lince a také emaily že si nechá stahovat v určitých intervalech.

Otázka, v které se jednotliví provideři už začínali rozcházet, byla tarifní politika, kterou by bylo možno aplikovat na ISDN připojení.

Zatímco VOL a Telecom soudí, že lze udržet cenu neomezeného paušálního přístupu i pod 3000 Kč měsíčně, BohemiaNet a Luko svorně tvrdí, že neomezený paušál při zachování kvality připojení v poměru okolo 10 klientů na jeden přípojný modem by se neměl stlačovat příliš pod 4000 Kč. Tradičně ještě výše je na tom CesNet a EuNet - CesNet zaručuje maximální cenu 18000 Kč a EuNet pro vás maximum nedefinuje. Na druhou stranu i CesNet i EuNet rádi prohlašují, že jen při takových cenách lze udržet kvalitní konektivitu a infrastrukturu. Již nyní je ovšem jasné, že jak CesNet tak EuNet nejsou ve hře, když se mluví o malých firmách a jejich nabídka bude spíše zajímat střední a především velké firmy a státní organizace.

Kromě měsíčního paušálu se také v nabídkách providerů objevují kombinace paušál a cena za připojení nad limit - například EuNet nenabízí žádný paušál. Většina providerů soudí, že mít rozsáhlou nabídku s kombinací mnoha způsobů tarifikace se nevyplácí. Hezky to vyjádřil Michal Krsek z CesNetu: "Dle nasich zkusenosti ma vetsina skutecne velkych provideru hlavne pausalni poplatky. Platba za minutu pripojeni zakaznika spise znevyhodnuje, protoze jen obtizne hleda strop a vysledne poplatky byvaji demotivujici. Vhodnym kompromisem mohou byt napriklad tarifni pasma pro ruzne aktivni ucastniky."

A do třetice - někteří provideři rozlišují mezi ISDN připojením pro jeden počítač a pro celou síť - například PVT (zatím ISDN nemá v nabídce) nebo EuNet. Jedno je to Telecomu, VOL i BohemiaNetu či CesNetu.

Jestli je něco příjemného, pak to, že všichni provideři, kteří nám odpověděli, se shodli na tom, že v současném konkurenčním prostředí nelze ceny za internet zvyšovat a jejich hladina se poměrně ustálila. Zatímco ekvilibrium pro klasický dial-up je okolo 500-900 Kč měsíčně neomezeně, u ISDN se tato suma pohybuje zatím mezi 2500-4000 Kč. Zdá se však, že ISDN bude schopno zahýbat s cenami pevných linek - mnoho zákazníků si dobře rozmyslí, zda se jim vyplatí platit 64kbps pevnou linku, než jedno ISDN připojení a ceny za klasickou pevnou linku půjdou patrně dolů. První takové příznaky tu jsou třeba u GTS.

Jak vidno, ISDN není samospasitelné řešení pro všechny. Jeho přínos bude evidentně pro malé a střední firmy případně u firem, které na internet teprve vstupují. Pro průměrného internetového fandu je ISDN připojení drahá legrace a měsíční poplatky by pro něj začínaly u 5000 Kč - do toho je třeba připočítat impulsy a snadno se dostáváme nad 8000 Kč měsíčně. Pro takového člověka zůstává jedinou použitelnou možností dial-up a modem maximálně 57 kbps - pokud to linka snese.

Na závěr shrnujeme přehled cen za ISDN připojení k internetu dle informací z WWW stránek jednotlivých operátorů. Odskoky na jménech operátorů vedou přímo do ISDN ceníků připojení.

BohemiaNet

Econom 950,- a 21 hod v ceně, 1 kč minuta v čase 7-20 hodin, 0,50 Kč mimo špičku

Business 1.750,- a 42 hod v ceně, 1 kč minuta v čase 7-20 hodin, 0,50 Kč mimo špičku

Classic 3900 Kč bez omezení

VOL

nad limit 1 Kč.

limit 240hod - 1.100 Kč

limit 480hod - 1.900 Kč

bez omezení času připojení 2.900 Kč

EuNet

Vyšší instalační poplatky.

PersonalEUnet - ISDN připojení pro jeden počítač, měsíčně 1600 Kč, v ceně 3 hodiny připojení a za další minutu 4 Kč.

EUnetOffice - ISDN připojení pro malou firmu, měsíčně 4000 Kč, v ceně 5 hodin připojení a za další minutu 4 Kč.

DialEUnet - ISDN připojení LAN, 10 000 Kč měsíčně, 5 hodin v ceně a 6 Kč za další minutu.

CesNet

CesNet ISDN - měsíční paušál 7500 Kč, v ceně 60 hodin a 1 Kč za další minutu - maximálně však celkem 18 000 Kč.

IOL

Nabídka SPT Telecomu přes službu Internet on Line je na WWW stránkách stále za 4799 Kč neomezeně, ovšem inzeráty slibují již okolo 2500 Kč. Možná by to chtělo updatovat i na WWW, nejen na inzerátech...

PVT, NetForce a Czech-Net Luko zatím ISDN nemají v nabídce, převážně z toho důvodu, že v jejich oblasti ISDN zatím není, ale chystá se.