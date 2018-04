Jak operátoři počítali navýšení kreditu

Od 1. ledna se zvýšila daň z přidané hodnoty (DPH), která se platí z každého prodaného výrobku nebo služby. Odvádí ji sice prodejce nebo poskytovatel služby, ale v důsledku ji vždy zaplatí koncový zákazník. V roce 2003 podléhaly telekomunikační služby nižší sazbě, 5 %. Od nového roku se ale již tyto služby daní sazbou 22 %.

Toto zvýšení znamená zdražení telefonních služeb pro koncové zákazníky o necelých 16,2 % (přesně je to 16,1905 %). Pokud by tedy nedošlo k navýšení kreditu na předplacených kartách, mohli byste provolat v novém roce za původní kredit méně minut, než kolik byste provolali loni. Operátoři se proto rozhodli kredit navýšit, aby tak pokryli zvýšení DPH a zákazníkům umožnili provolat za původní kredit stejný počet minut jako v loňském roce.

Jeden z mobilních operátorů nám potvrdil, že navýšení kreditu konzultovali s Ministerstvem financí a to ho ujistilo, že kredit se navyšovat nemusí (my jsme ale dostali jinou odpověď, nicméně je to jedno, protože k navýšení kreditu došlo). Protože by to ale vůči zákazníkům bylo neetické a nepochybně by hrozily žaloby a stížnosti, rozhodli se všichni operátoři kredit navýšit – zákazníci tak ještě před koncem roku utratili dost peněz za levnější kredit (oproti letošnímu roku, provolají totéž za méně peněz) a z toho mohli operátoři jen těžit.

Při navyšování kreditu postupovali všichni mobilní operátoři stejně (loni jsme informovali o navýšení kreditu u T-Mobile chybně, špatně jsme pochopili podmínky, za což se T-Mobile omlouváme). Za výchozí hodnotu vzali hodnotu kreditu bez 5 % DPH. Tuto hodnotu navýšili o 17 % (o této částce pak zákazníky informovali jako o bonusu), připočítali původní hodnotu DPH a výsledek je tak kredit s DPH platný v novém roce (hodnota bez DPH zůstala, nová celková hodnota odpovídá zdanění DPH 22 %).

V praxi pak vypadal výsledek takto:

Původní kredit s DPH 5 % 105 Kč Původní kredit bez DPH 5 % 100 Kč Odvedená DPH z kreditu 5 Kč Bonus (navýšení kreditu 17 %) 17 Kč Původní kredit s DPH a bonusem 122 Kč Hodnota původního kreditu, pokud by byl zdaněný DPH 22 % 122 Kč

Výsledek je jasný – zákazníci mohou provolat stejný objem minut jako před zdražením, operátor nemusí platit vyšší DPH (takže ho tento bonus nic nestojí) a všichni mohou být spokojení. Otázkou ale je, jak se budou zákazníci tvářit, až tento navýšený kredit provolají a budou si muset kupovat nový