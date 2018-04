Jak operátoři GSM udrží své zisky?

Celosvětový trend rozvoje mobilní komunikace se pomalu blíží ke svému vrcholu. Alespoň ve vyspělých státech. Rozšíření mobilních telefonů v populaci (penetrace) se v řadě zemí dostalo přes 50% nebo se této hranici velmi rychle blíží. Pro operátory sítí GSM to znamená, že jejich noví zákazníci již budou patřit mezi méně movité obyvatele. Zisk tedy nebude růst úměrně počtu získaných zákazníků. Poslední zveřejněné finanční výsledky Eurotelu tento vývoj jednoznačně potvrzují. Jak společnosti zajistí další růst svých zisků?

Již nyní se operátoři začínají snažit $1#8220; http://www.mobil.cz/mobilni_komunikace/ostatni-mobilni_komunikace/operatorichtejipenize010321.html“>motivovat zákazníky, aby vyměnili předplacené karty (které pomohly k rychlému rozšíření mobilů) za běžné tarifní programy. Ty zaručují pravidelný příjem a navíc svádějí své majitele k častějšímu volání. Předplacená karta sice umožnila rozšíření mobilů, ale nezaručuje operátorovi pravidelný příjem, navíc poskytuje aktuální přehled o provolané částce, což volání také omezuje. Nepřímo to potvrzuje i prohlášení generálního ředitele RadioMobilu, Rolanda Mahlera: „Musíme naše zákazníky motivovat k používání mnoha služeb. Soustředíme se nyní především na non-voice služby, například na náš internetové portál Click. Je nutné, abychom zvyšovali ARPU (Average Revenue Per User – průměrný výnos na uživatele).“ Tento problém se samozřejmě netýká jen České republiky. Například v Británii nasadí do boje za rozšíření tarifních programů daleko silnější páky - „Příliš jsme podporovali předplacené sady, koupě telefonu s kartou se stala příliš snadnou. Finanční minimum pro získání předplacené sady by se mělo zvednout,“ prohlásil výkonný ředitel One2One, Harris Jones. Sedmdesát procent zákazníků jeho společnosti používá právě předplacené karty. Podle neoficiálních informací přitom procentuální zastoupení majitelů předplacených telefonů u EuroTelu a RadioMobilu dosahuje podobné úrovně.

Další krok za udržením či růstem zisků bude představovat zavádění nových služeb zákazníkům (což potvrdil i právě skončený CeBIT). První pokus v tomto směru představovalo zavedení WAPu, který však zatím zůstává notně za očekáváním. Úspěšnější v tomto směru mohou být např. nejrůznější asistenční služby. Již dnes je možné se tímto způsobem nechat spojit na nejrůznější čísla nebo si rezervovat hotel či letenku. Můžeme očekávat, že někdo brzy nabídne vyhledání konkrétního kina, v němž hrají požadovaný film a můžeme se dočkat i přehledu restaurací, které nabízejí tatarský biftek v Ústí nad Labem. Protože tyto služby zajišťují živí operátoři, je navíc toto uživatelské rozhraní přijatelné pro všechny majitele mobilních telefonů, bez závislosti na úrovni jejich znalostí ovládání telefonu GSM.

Z podobného soudku služeb je chatování prostřednictvím textových zpráv SMS, které u nás zavedl EuroTel a chystá je Oskar. Podle dostupných informací počet „chatových SMS“ u EuroTelu dosáhl již 300 000 denně. Několik set tisíc korun, které tím operátor denně získá, samozřejmě v jeho rozpočtu nepředstavuje zlomové číslo. Ovšem cca 110 miliónů korun jen za chatování ročně (pokud se množství posílaných zpráv dále nezvýší) není jistě ani u telekomunikačního operátora zanedbatelnou částkou. Navíc používání chatu upevňuje v majitelích mobilu pocit, že se bez svého aparátu zkrátka neobejdou.

Do oblasti zábavy směřuje i ohlášený plán EuroTelu - spustit mobilní obdobu televizní soutěže Chcete být milionářem. Podrobnosti hry ještě nejsou známé, ale již dnes můžeme konstatovat dvě věci. Operátor na hře rozhodně neprodělá. Zájem bude jistě veliký, protože v televizi tato hra patří k nejsledovanějším a pokusná vlaštovka, kterou chat jistě také je, se velmi uspokojivě ujala.

Protože start sítí třetí generace (UMTS – Universal Mobile Telecommunication System) se zjevně odkládá, musejí se operátoři soustředit na zavedení dalších služeb, které splní dva požadavky. Uživatelům poskytnou komfort a přesvědčí je o tom, že mít mobilní telefon a používat ho jen k telefonování je opravdu nesmyslné. Jen tak mohou udržet své finanční ukazatele na úrovni, se kterou budou akcionáři dlouhodobě spokojeni.

Zároveň tak v lidech posílí pocit nezbytnosti mobilního telefonu. Postupem času navíc tímto způsobem bude možné uživatele postupně více a lépe seznámit s možností datových přenosů a zvyknout je na ně. A to právě operátoři nyní potřebují.