Jak omezit záření?

Protože dosud nebyl nikdo z vědců schopen jednoznačně doložit, že mobilní telefony jsou zdraví neškodné, objevily se na trhu nejrůznější ochranné pomůcky. Přestože vypadají různě, jejich cíl je stejný – snížit množství elektromagnetického záření, které pohltí váš organizmus, především hlava.

Výrobci těchto izolačních pomůcek se ubírají dvěma cestami. První z nich je sázka na zamezení pronikání záření prostřednictvím překážky. V praxi tato řešení vypadají buď jako lžíce na boty, která je připevněná mezi mobilem (anténou) a hlavou volajícího, nebo jako běžné pouzdro na mobilní telefon, případně doplněné onou „lžící na boty“.

Druhou cestu proti záření představují nejrůznější nálepky na sluchátko. Jmenují se Beruška, Wave buster (ten má ještě jednu nálepku u antény), či prostě absorbér záření. Některé tvoří kousek gumy s vyčnívající kuličkou a jejich výrobce tvrdí, že dokáží pohltit až 99% záření. Beruška (má vzor připomínající slunéčko sedmitečné) je zhruba čtyři mm vysoká, lepí se na zadní stranu telefonu a má pohltit cca 20% záření směřujícího do hlavy volajícího. Wave buster je ze dvou částí. Přibližně milimetr silnou a cca 30x15 mm velkou nálepku přes sluchátko doplňuje zhruba půlcentimetrové kolečko vysoké 3 mm, které se lepí k anténě nebo na zadní stranu telefonu. Má ubrat až 12% záření. Beruška i Wave buster jsou ze speciálního materiálu na bázi keramiky.

Kromě popsaných zařízení jsou údajně na trhu ještě různé absorbéry nabité nejrůznějšími energiemi, které vliv záření ruší či zmenšují. Pocházejí samozřejmě zaručeně z Orientu, nejlépe z Indie.

Beruška a Wave buster jsou jediná zařízení tohoto druhu v ČR, která se mohou vykázat výsledky oficiálního měření na FEL ČVUT. Přestože tento dokument příslušná laboratoř katedry neionizujícího záření vydala, členové profesorského sboru této katedry naměřené výsledky sami zpochybňují. Údaj o 99% pohlcení záření, uváděný některými výrobci absorbérů, můžeme podle tuzemských odborníků s klidným svědomím označit za nehorázný nesmysl.

Protože ceny nejrůznějších absorbérů se pohybují většinou okolo tisíce korun, je jen málo pravděpodobné, že dojde k jejich masovému rozšíření.

Přestože výrobci mobilních telefonů stále odmítají připustit byť jen stín pochybnosti o možných negativních důsledcích používání mobilních telefonů, začali upravovat jejich konstrukci. Stále častěji se tak setkáváme s telefony, jejichž anténa se odklání od přímé osy a směřuje od hlavy volajícího. Množství záření absorbované lidskou hlavou se tím snižuje. To samé platí pro integrovanou páskovou anténu, s níž přišel před lety výrobce telefonů Hagenuk. Neplatí to sice pro všechny telefony s integrovanou anténou bez výjimky, ale naprostá většina těchto přístrojů skutečně směřuje podstatně nižší množství záření do hlavy uživatele.

Pokud se někdo obává případného škodlivého vlivu mobilního telefonu na své zdraví, nic mu nebrání v tom, aby si koupil nějakou „berušku“ nebo telefon s odkloněnou či integrovanou anténou. Určitě tím nic nezkazí.

