Jak objednáte hru do mobilu?

1. Vyberte si hru, obrázek nebo melodii. Z časopisu opište SMS kód v přesném znění včetně mezer a odešlete ho na uvedené telefonní číslo. Velká a malá písmena systém nerozlišuje.

Příklad: vybrali jste si Townsmen 2. Odešlete YOP FGXE na číslo 900 22 79.

Pozor! Model vašeho mobilního telefonu musí být uveden mezi podporovanými telefony. Tuto informaci vždy najdete v tabulce podporovaných telefonů.







2. Obdržíte internetový odkaz pro vyzvednutí obsahu. Přijde zpravidla do několika minut, záleží ale na vytížení systému. Odkaz se uloží ve wapovém prohlížeči pod položku s různými názvy, například Přijaté služby, Zprávy služeb apod. Pokud jste zrovna neprocházeli menu nebo nepsali SMS, obdržíte výzvu i na displej. Na odkaz kliknete, spustí se wapový prohlížeč a objednaný obsah se stáhne do mobilu. Po stažení aplikace ještě musíte potvrdit instalaci hry či přijetí obrázku do telefonu.





Neobdrželi jste wapový link pro stažení hry? Napište slovo POMOC, kód objednávky a odešlete na číslo 9002203 (3 Kč včetně DPH). Za klíčové slovo můžete doplnit i krátký popis problému, například: „POMOC FGXE neprisel mi odkaz ke stazeni hry“. Obratem se budeme reklamací zabývat. Pište i na e-mail infolinka@expansiongroup.cz, volejte infolinku 774 439 999 , 602 439 999 .



Aby byl celý popsaný proces úspěšný, musíte mít u operátora aktivované datové služby a především správně nastavený telefon. A s nastavením vám teď poradíme.

Chcete stahovat úplně bez poplatků?

Jednou z možností, jak si stáhnout hru bez poplatků za stahování, je použitím technologie Wi-fi. Pomínkou je, aby váš telefon tuto technologii podporoval a vy jste se měli kde připojit. Pokud v telefonu wi-fi máte, ale nevíte, kde se připojit, zkuste některou z otevřených wi-fi sítí například v KFC nebo vybraných restauracích a obchodech. Při stahování obsahu musíte být v dosahu wi-fi signálu a hlavně musíte v prohlížeči nastavit jako přístupový bod danou wi-fi síť.



Neplaťte za stahování více, než musíte!

Mobilní zábava jde stále dopředu. Jenže s ní bohužel i velikost souborů, které je třeba stáhnout, abyste si nějakou zábavu užili. Tento problém se týká především novějších telefonů, kde může mít hra až několik stovek kilobajtů, jen tak má potom pořádný zvuk a skvělou grafiku. Taková hra se ale při stahování přes běžné připojení WAP GPRS, datové připojení pro prohlížení wapu, mobilního internetu, pěkně prodraží.





Například při stahování Platinum Mahjong pro Nokii 6630 musíte stáhnout asi 200 kB dat, což při průměrném wapovém připojení 0,5 Kč za jeden kB činí 100 Kč. Můžete ale použít datový profil pro přístup na internet, ten má levnější sazbu a hra se přes něj stáhne úplně stejně. Zde vás jeden kB vyjde průměrně na 5 haléřů. Celou hru tedy stáhnete za 10 Kč!

Jak mobil nastavíte pro levné stahování?

Tato změna nastavení wapového prohlížeče vám ušetří spoustu peněz.

Nastavení internetového profilu můžete provést několika způsoby. Prvním způsobem je návštěva prodejny operátora. Zde vám rádi pomohou a nastavení provedou za vás. Dejte si však pozor na to, aby vám nenastavili WAP profil. Někteří operátoři totiž považují WAP za internet, což není tak úplně pravda. Je zde totiž rozdíl mezi branami, přes které se připojujete, a hlavně se liší ceny za stahování. Druhým způsobem je velmi snadné nastavení pomocí SMS zprávy.



Uživatelé telefonů Nokia

Na stránkách www.nokia.cz naleznete nastavovací SMS pro každý typ telefonu. Vyberete svůj typ telefonu, klikněte na odkaz podpora, poté nastavení. Klikněte na odkaz Vyžádejte si standardní nastavení. Poté vyberete zemi (Czech Republic) a svého operátora. Na konci procesu vám celé nastavení bude zasláno esemeskou. Po přijetí zprávy nastavení uložíte a pak jen vyberete ve svém wapovém prohlížeči nastavení "internet“ (může to být také GPRS WEB či T-Mobile Internet. Tím je vše hotovo a budete stahovat za pakatel.

Uživatelé telefonů Sony Ericsson

Průvodce nastavením vašeho telefonu najdete na stránkách www.sonyericsson.cz v sekci Popora, Nastavení telefonu. Postup je obdobný jako u nokie.





Nastavení pomocí operátorů

T-Mobile

T-Mobile má vlastní internetovou stránku, která je věnována nastavení. Její adresa je www.konfigurator.cz. Nastavení zde provedete během chvilky, podobně jako na stránkách Nokie. Vyberete si model telefonu a necháte si zaslat SMS s nastavením. Ale díky T-Mobile konfigurátoru nemusíte ani na internet. Úplně vám postačí poslat SMS zdarma na 4603 ve tvaru KONFIG INTERNET model_telefonu. Model_telefonu napište ve tvaru VÝROBCEMODEL, například SEK750i pro Sony Ericsson K750i, Nokia6233, SiemensS65 atd. a SMS odešlete na číslo 4603. Bohužel ne každý telefon podporuje nastavení přes SMS nebo nenajdete nastavení internetového profilu právě pro váš telefon. Jedinou možností je pak ruční nastavení, které vám ochotně provedou ve značkových prodejnách, nebo si jej můžete provést sami za pomoci naší tabulky.

O2

O2 nabízí nastavení přes SMS, které si musíte objednat u operátora, ale bohužel v nabídce nemá moc telefonů, na které by nastavení internetu uměl zaslat. Můžete však opět využít internetových stránek, kde najdete k většině modelů podrobně popsané ruční nastavení internetu. Pokud byste snad v nabídce nenašli přímo nastavení na internet, můžete vytvořit přístup pro e-mail a připojit se přes něj. Jinak zbývá ruční nastavení pomocí naší tabulky nebo přímo na prodejně operátora. Tam by vám měli být schopni nastavit váš telefon na počkání.

Vodafone

Nastavení u tohoto operátora najdete po přihlášení do Samoobsluhy pod položkou Moje služby, je ale opět jednodušší operátorovi zavolat a nastavení si nechat poslat.



Ruční nastavení internetového připojení

T-Mobile Vodafone O2 Datový nosič GPRS (paketová data) GPRS (paketová data) GPRS (paketová data) Přístupový bod internet.t-mobile.cz internet internet Uživatelské jméno žádné žádné žádné Vyžadovat heslo ne ne ne Heslo žádné žádné žádné Autentifikace (zabezpečení) normální normální normální Domovská stránka www.t-zones.cz žádná žádná IP adresa telefonu automaticky* automaticky* automaticky* Primární DNS server automaticky* automaticky* automaticky* Sekundární DNS server automaticky* automaticky* automaticky*





Vytáčené připojení je nejlevnější!

Vytáčené připojení je starší technologie, kterou využívaly starší mobilní telefony pro přístup na WAP. Data se přenášela při tzv. datovém hovoru. Služba se tedy účtuje za provolané minuty a nikoliv za stažené kilobajty. Nevýhodou této služby je malá rychlost. Obrázek nebo polyfonní melodii si stáhnete během minuty, ale hru, která může mít stovky kilobajtů, budete stahovat minuty až desítky minut. Pokud nemáte zobrazen průběh stahování, nemůžete ani kontrolovat, zda telefon stahuje. Proto se tento typ připojení pro stahování velkých her nedoporučuje. Jeho použití se doporučuje u starších typů telefonů a telefonů s menším displejem. Cena tohoto připojení je velmi podobná jako u připojení internetového. Úspora by se projevila až na velikých souborech, které se přes CSD nedoporučují stahovat, pokud nemáte přehled o již stažených datech. Pro její používání je zkrátka nutná trpělivost.

Tabulka vytáčeného připojení

T-Mobile Vodafone Domovská stránka http://wap.t-mobile.cz http://wap Režim relace trvalý trvalý Zabezpečené připojení vypnuto vypnuto Nosič dat data GSM data GSM Vytáčené číslo +420 603 124 927 +420 608 989 896 IP adresa 010.000.000.010 010.011.010.011 Typ autentizace normální normální Typ datového volání ISDN ISDN Rychlost datového spojení (nejvyšší možná) (nejvyšší možná) Uživatelské jméno wap wap Heslo wap wap



Chybí nastavení pro O2? O2 totiž vytáčené připojení znevýhodňuje. Kromě účtování za minutu připojení vám naúčtuje i stažená data, takže zaplatíte více než na GPRS.

Co je to YOP konto?

Stálí zákazníci a předplatitelé mohou objednávat hry pomocí zákaznického účtu, který u nás mají předem nabitý. SMS pro objednání jakéhokoliv obsahu stojí 3 Kč (vč. DPH) a zasílá se vždy na číslo 9002203. Zbytek ceny se odečte z YOP konta.



TIP: Zajímá vás stav vašeho konta? Zašlete textovku YOP KONTO na číslo 9002203 (3 Kč vč. DPH) a obratem obdržíte informaci o výši svého kreditu pro objednávání obsahu. Jak na svůj zákaznický účet vložíte peníze? Volejte naši infolinku nebo sledujte akce v časopise.



