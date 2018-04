Jak nezabloudit s Psionem

Úvod

Orientační smysl není právě to, čeho bych měl na rozdávání a proto jsem uvítal možnost vyzkoušet si aplikaci Route Planner (dříve nazývanou EnRoute) pro palmtop Psion Series 5. Mé poděkování patří společnosti Ramert, která mi aplikaci pro recenzi zapůjčila a společnosti Palmtop BV, která ji vyrobila.

To že pravidelně skončím cestu v jiném místě než je původně zamýšlený cíl jsem si téměř zvykl a ponechávám si proto časovou rezervu pro následný přesun k původnímu cíli. To mě ale nevede k tomu, abych rezignoval na hledání možnosti situaci nějakým způsobem změnit. Takovou změnou může být i použití již zmíněné aplikace Route Planner, která je elektronickým silničním atlasem s podporou napojení na zařízení GPS.

Popis aplikace

Route Planner existuje ve dvou verzích; pro Evropu a US. K dispozici jsem měl verzi pro Evropu, která je distribuována na jednom CD, které obsahuje více něž 190 MB dat, což je na aplikaci pro palmtop více než úctyhodný objem. Když jsem obsah disku uviděl poprvé okamžitě mě napadlo "proboha, kolik dat budu muset z Psiona smazat aby se tam alespoň kus tohohle vešel?". Ne, zůstaňte sedět, nemusíte hned pospíchat pro přídavnou Compact Flash paměť. Aplikace sama je totiž nenáročná na místo na disku (asi 260 KB) a obrovský objem dat na CDčku je dán množstvím map s různými úrovněmi podrobnosti a tím, že jsou na médiu jak ve formátu SIS (formát ve kterém jsou distribuovány aplikace pro Psiona S5 a ze kterého je možné provést instalaci aplikace z PC nebo přímo poklepáním na takový soubor na Psionovi), tak v podobě souborů pro případné ruční kopírování na disk Psiona. K dispozici jsou mapy s nejvyšším stupněm podrobnosti (označovaným jako Level-5) pro 19 evropských států včetně České Republiky. Slovenské uživatele musím uklidnit, mapa České Republiky pokrývá také Slovensko a jedná se tedy spíše o mapu České a Slovenské republiky. Dále jsou na CDčku souhrnné mapy pokrývající několik sousedících států, např. mapa států Beneluxu, mapa s kombinací Španělsko-Portugalsko a několik dalších kombinací, mimo jiné i oddělené mapy východní a západní části Evropy a mapa celé Evropy (v maximálním rozlišení Level-3). V dělené mapě Evropy jsme zařazeni do té východní a to má ten neblahý důsledek, že pokud chcete naplánovat cestu z Prahy do Paříže, musíte použít buď mapu celé Evropy, nebo naplánovat cestu z Prahy na hranice a pak s pomocí mapy západní Evropy cestu z hranic do Paříže. Mapy států zaberou na disku od 180 KB (Rakousko) až po 2 MB (UK) a mapa která vás asi nejvíce zajímá - mapa České Republiky - má přibližně 460 KB. Mapy s několika státy a mapy Evropy jsou pěkní cvalíci a zaberou každá až 6 MB.

Mapy lze zobrazovat v různých měřítcích od přehledového zobrazení s 1000km na jeden centimetr displeje až po podrobné zobrazení s 0.5km na centimetr displeje. Mimo měřítka lze měnit úroveň podrobnosti pro zobrazování silnic, měst a obcí a městských obvodů. Tato nastavení lze rychle a pohodlně provést z nástrojové lišty na pravé (volitelně levé) straně obrazovky přímo kliknutím na stejnojmenné indikátory. Představu o způsobu zobrazení map a jejich podrobnosti dává obrázek se zobrazením okolí Lomnice nad Lužnicí. Na obrazovce jsou přítomny okénka s měřítkem, legendou a přehledovým zobrazením, která lze jednotlivě vypnout.

Mezi další funkce práce s mapou patří nalezení nejbližší obce nebo čísla silnice k místu dotyku na obrazovce. Nalezená místa jsou zobrazena v oválu. Tato funkce je užitečná ve chvíli, kdy není zvoleno zobrazení menších obcí.

Nad mapou může být zobrazen takzvaný overlay. Jde o průhlednou vrstvu, která obsahuje objekty jednoho typu a jejich popisy. Součástí distribuce je například overlay s železničními zastávkami nebo jiný s hraničními přechody. Nic vám nebrání vytvořit si vlastní overlay a umístit do něj například navštívené pamětihodnosti.

Mezi další schopnosti programu patří nalezení nejrychlejšího, nejkratšího nebo preferovaného spojení mezi dvěma místy na mapě. Preferované spojení je založeno na vašem ohodnocení jednotlivých typů silnic. Pokud například nemáte rádi dálnice, toto je cesta jak plánovat trasy mimo ně. Jinou možností jak ovlivnit navrženou trasu je zadání mezilehlých míst, kterými chcete projet.

Výsledek hledání dle zadaných kritérií je na mapě zobrazen šedým podkladem silnic a je opět na obrázku. Současně je také zobrazeno okénko se souhrnnými údaji o trase. Trvání cesty je odvozeno od definovatelných rychlostí pro jednotlivé typy silnic.

Chcete-li se vyhnout určité oblasti (například tam máte zakázaný pobyt, je tam povodeň, nebo se nesnášíte s tamním šerifem) i zde vám Route Planner pomůže. Stačí oblast označit jako "Avoid area" a plánovač se bude oblasti vyhýbat jako čert kříži. Viz. následující obrázek s částí cesty z Plzně do Hradce Králové se zakázanou oblastí v místě Prahy.

Mapa s vyznačenou trasou není jediným způsobem presentace nalezené cesty. Pohled lze přepnou na tabulku s itinerářem trasy. K dispozici je pět různých typů formátů tabulky. Na obrázku můžete vidět formát nazvaný normální.

Podpora GPS

Možnosti programu ale využijete bezezbytku teprve po připojení GPSka. Nejen že aplikace bude zobrazovat na mapě vaší okamžitou polohu, ale je schopna v itineráři posouvat zvýraznění podle místa ke kterému se blížíte. Program dokáže spolupracovat s přístroji GPS s podporou protokolu NMEA V2.0. Provedl jsem malý testík a vyhledal si nejkratší trasu z Chodova do Průhonic, pak sedl do auta a zapnul Psiona a GPS. K navigaci jsem použil další možný pohled, kdy Psiona zobrazuje tabulku i část mapy a přepnul do "Route indicator modu"., kdy je vybraná položka z tabulky doplněna šipkou na mapce. Pak už stačilo jen nastartovat a vydat se na cestu. Psion mě s vždy včas upozornil na odbočení a změnu čísla silnice posunem ukazatele v tabulce. Škoda že jsem neměl GPSko s Route Plannerem k dispozici při mé nedávné cestě do Cannes. Jel jsem asi 1400 km dlouhou cestu sám a musel jsem vždy po několika desítkách kilometrů zastavit a mapě si najít další orientační body pro následující kus cesty. Zkuste si ale zapamatovat tucet cizojazyčných a vám nic neříkajících názvů měst a obcí. A tak se mi podařilo najet na jednu z dálnic v opačném směru a zajet si tím asi 120 km. Nedovedu si představit, že by se mi něco takového stalo s dvojicí GPS - Psion.

Drobným problémem zůstává kam umístit a jak uchytit obě zařízení - GPS a Psiona - do dosahu a dohledu řidiče. Mě se osvědčilo použití suchého zipu nalepeného v podobě malého čtverečku na spodní stranu zařízení a protikusu na palubní desku. Ve vhodné barvě (u mě černé) není rušivým prvkem a i kousek velikosti 1.5x1.5 cm udrží zařízení bezpečně na místě.

Závěr

Propojením GPS a Psiona vznikne výborný nástroj pro navigaci a orientaci v neznámém terénu, který je schopný pomoci řidiči dosáhnout cíle bez zbytečných zajížděk. Vytknout mohu snad několik překlepů v názvech obcí. Zde je znát, že jména přepisoval někdo pro koho není čeština známým jazykem a občas (třikrát) jsem narazil na překlep v názvu obce, který by Čechovi snad nikdy neušel. Také bych uvítal, kdyby bylo možné zapnout režim, kdy je na mapě zobrazována nejen okamžitá poloha, ale i ujetá trasa nebo směr pohybu. To by ještě více usnadnilo orientaci v terénu.