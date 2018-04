Jak nekoupit cihlu místo mobilu. Internetový nákup není bez rizika

E-shopy mají oproti kamenným prodejnám téměř vždy nižší ceny. Výjimkou nejsou ani částky, kterých třeba u operátora dosáhnete až s dotací při úvazku. I u elektronických obchodů je ale na místě opatrnost. Snaha ušetřit za každou cenu se totiž vůbec nemusí vyplatit.

Podezřele levné obchody si prověřte

Podezřele levné internetové obchody ve většině případů prodávají telefony z takzvaného šedého dovozu, tedy přístroje primárně určené pro jiný než český trh. V případě, že najdete takový levný e-shop, je dobré si na internetu nejprve ověřit reference. Stačí jeho jméno zadat do vyhledávače a jistě se objeví řada diskusí z různých internetových fór.

Není snad nutné připomínat, že nakupovat v e-shopu, který má špatné reference, není dobrý nápad. Problémy mohou nastat při reklamaci nebo v případě, že se rozhodnete zakoupené zboží vrátit. Ze zákona tak můžete učinit bez udání důvodu do čtrnácti dnů od zakoupení. Známy jsou dokonce i případy podvodných prodejů, kdy zákazníkům namísto objednaného zboží dorazí jen obyčejná cihla.

K bezproblémovému nákupu doporučujeme zvolit ověřený a spolehlivý internetový obchod. Své e-shopy mají i samotní výrobci jako Nokia, Sony Ericsson a Samsung. Ve všech třech případech je v Česku provozuje distribuční společnost Setos. Další možností jsou ověřené a všeobecně známé internetové obchody s elektronikou jako Alza, Mironet, Czechcomputer, Kasa a další. Jejich výhodou bývá to, že si objednané zboží můžete vyzvednout osobně v kamenné prodejně.

U zahraničních obchodů si dejte pozor na poštovné

Druhou možností je nákup na zahraničních internetových obchodech, kde ale budete potřebovat jazykové znalosti. Pokud nejste v daném jazyce zběhlí a ani nemáte po ruce někoho, kdo by byl, na takový nákup rovnou zapomeňte. Dá velkou práci zjistit například jen to, jestli takový internetový obchod vůbec dodává zboží do Česka. A upřímně, z těch velkých a spolehlivých jich mnoho není.

Můžete tak zapomenout třeba na nákup mobilu u populárního britského řetězce Carphone Warehouse. I když i tady cesta existuje – mít známého v dané zemi, telefon nechat dodat na jeho adresu a pak si jej následně nechat přeposlat. Pozor ale na poštovné, které může zdánlivě výhodný nákup výrazně prodražit.

Zajímavou alternativou může být nákup v čínském internetovém obchodě. Takový obchod je nekonečným zdrojem řady napodobenin a falešných telefonů, najdou se tu ale i originální a zajímavé kousky, které u nás jisto jistě nikdo nemá. Stále ještě nebývá kvalita těchto čínských telefonů stoprocentní, ale výrobci se lepší. Horší je fakt, že těžko seženete přístroj s češtinou.

Telefony ani neohromí výbavou. Nejhorší je, že rovnou můžete v takovém případě zapomenout na reklamaci. Ta se ve většině případů nevyplatí už jen kvůli vysokým cenám poštovného. Pokud přeci jenom chcete koupi z čínského e-shopu vyzkoušet, třeba právě kvůli neobvyklým telefonům, doporučujeme si vybrat některý z osvědčených. Mezi ně můžeme zařadit třeba obchod dealextreme.com.

Aukce vyžadují čas i odvahu

Často nejlevnější alternativou jak přijít k vybranému mobilnímu telefonu jsou internetové aukce. Chce to ale rozvážnost, čas a také trochu pevné nervy. Ztrácet hlavu v internetových aukcích se totiž nevyplácí, často tak za zboží zaplatíte více, než jste původně zamýšleli. Opět doporučujeme použít osvědčené aukční servery. V našich podmínkách je to především stále populárnější Aukro nebo portál iKup. Druhý jmenovaný se snaží vypadat jako česká mutace asi nejpopulárnějšího aukčního portálu na světě – eBay.

Právě eBay ve všech svých jazykových mutacích může být opravdu zajímavým zdrojem levných telefonů. Nakupování na tomto portálu jsme se již několikrát věnovali, dokonce jsme přinesli i podrobný návod, jak telefon koupit. - čtěte Kupte si telefon svých snů - v aukci můžete hodně ušetřit

Portál eBay se pochopitelně vyvíjí a tak je dokonce k dispozici i v našem mateřském jazyce. Jde ovšem jen o lokalizaci uživatelského prostředí portálu. Nabídky zboží jsou vždy nadále v tom jazyce, ve kterém je uživatel zadal. Česká mutace portálu tak usnadní především registraci a běžné používání, výhodou také může být vyhledávání pouze v předmětech, které jsou prodávající ochotni zaslat do České republiky. Portál ceny orientačně přepočítává na české koruny.

Pro nákup na aukčních portálech platí řada pravidel, která je nutno dodržovat. Jedině tak může nákup proběhnout bez potíží. O stanovení cenového stropu jsme již hovořili. Nezapomeňte do něj zahrnout i částku za poštovné. Druhým hlavním pravidlem je nákup pouze od spolehlivých uživatelů. Vybírejte uživatele s vysokým kladným hodnocením.

Na eBayi často narazíte na prodejce, kteří nejsou ochotni zboží poslat do zahraničí. I v tomto případě může existovat řešení. Prozatím funguje většinou při dodávkách z USA. Řada firem totiž přišla na to, že za pronájem poštovní schránky, přebalení zboží a následné odeslání na libovolnou adresu jsou lidé ochotni poměrně dobře zaplatit. Asi nejznámější firmou v tomto oboru je Shipito, která provozuje i českou variantu svých stránek. Pro nákupy ve Velké Británii můžete využít obdobnou službu nakupyvanglicku.sk. Opět je nutné si dobře spočítat, zda se takový nákup s využitím přeposílací služby vyplatí.

Pozor na skrytý hazard

Závěrem bychom chtěli varovat před nejnovější vlnou jakýchsi hazardně aukčních portálů. Příkladem může být portál bonus.cz. Takovéto portály lákají uživatele na velmi nízkou cenu nabízeného zboží. Jenže v tomto případě nejde o klasické aukce, kde zákazník jednoduše přihazuje ke konečné ceně. Namísto toho zde zákazník platí za samotný příhoz. Snadno se tak může stát, že v nastalé bitvě o zvolený předmět utratíte daleko více, než dané zboží stojí v obchodě.