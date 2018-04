Jak nejvíce ušetřit za GPRS? (srovnání)

V minulém týdnu jste si na Mobil.cz mohli přečíst hned tři články pojednávající o systémech úspory finančních prostředků za GPRS datové připojení. Tyto systémy dosahují úspory dat a současně i mírného zvýšení rychlosti přenosu prostřednictvím kompresních algoritmů. Shrňme si nyní v krátkosti všechny tři služby.

Cproxy

Zřejmě nejmladší systém nabízející úsporu přenášených dat komprimací. V současné době je stále zdarma a dosahuje až překvapivě dobrých výsledků. Dřívější verze měly problémy s občasnými výpadky připojení, verze současná již těmito problémy netrpí – za více než měsíční testování jsme se setkali pouze s jediným výpadkem. Službu Cproxy lze využít i pro jiné druhy internetového připojení, než jen GPRS.

Klient umožňuje nastavit kompresi obrázků ve formátech GIF a JPEG v několika stupních, nabízí také užitečné možnosti blokace nechtěných komponent webových stránek včetně možnosti blokovat reklamní bannery.

Více o systému CPROXY najdete v samostatném článku

Internet Levně

V současné době se jedná o komerční projekt, za jehož použití platíte podle zvoleného tarifu (tarifů existuje hned několik) pravidelné měsíční poplatky plus další částku za každý ušetřený kilobajt. Výjimkou je pouze tarif Dialup. Ten je určen uživatelům s modemovým připojením nebo uživatelům s neomezených GPRS připojením a neplatíte u něj za přenesená data.

Více o systému Internet Levně najdete v samostatném článku

T-Mobile GPRSpeed Plus

Tato služba je zcela zdarma pro uživatele mobilní sítě operátora T-Mobile. Umožňuje nastavit kompresi obrázků ve čtyřech stupních, blokaci některých komponent webových stránek (ovšem neumožňuje blokování reklamních bannerů). Nevýhodou je nemožnost použití služby s jiným mobilním operátorem.

Více o systému T-Mobile GPRSpeed Plus najdete v samostatném článku

Jak jsme testovali

Rozhodli jsme se otestovat všechny tři služby při typickém použití. Před spuštěním každého z testů byla vyprázdněna dočasná paměť webového prohlížeče, možnost komprimace obrázků byla nastavena na optimální (prostřední) hodnotu (obrázky jsou optimalizovány, ale jejich kvalita je téměř srovnatelná s originálem) a ve stejnou dobu byly prohlíženy tyto webové stránky v přesně stejném pořadí:

otevření titulní stránky Mobil.cz,

přečtení recenze Samsungu E-100,

zobrazení čtyř obrázků z recenze v plné velikosti,

pročtení diskuse k této recenzi,

otevření fotogalerie k této recenzi,

zobrazení čtyř obrázků z fotogalerie v plné velikosti,

otevření videorecenze Handspring Treo600,

otevření videosekvenci s celkovým pohledem telefonu v plné kvalitě,

zobrazení titulní stránky iDnes,

otevření článku o filmu Jak básnící neztrácejí naději na revue.idnes.cz,

prohlédnutí kompletní fotogalerie u tohoto článku,

zobrazení televizního programu na aktuální den na TVProgram.cz,

zobrazení podrobných informací o hlavním večerním filmu.

Zcela záměrně jsme nezvolili jindy obvyklý test se stažením určitých souborů a porovnání skutečně přenesených dat na určitých typech souborů. Takový test totiž není zcela objektivní, protože správně nevypovídá o skutečných schopnostech aplikací v běžném provozu. Obyčejný uživatel na internetu také jen nestahuje určité soubory stále stejných typů, ale chová se naprosto normálně – prohlíží webové stránky a čte si články, které jej zajímají.

Všechna stažená data měla ve všech třech případech velikost 6,41 megabajtů. Výsledky jednotlivých služeb shrnuje následující tabulka:

Přeneseno dat

(MB) Uspořeno dat

(MB) Celková úspora

(procenta) CPROXY 3,11 3,31 51,4 % GPRSpeed Plus 4,27 2,14 33,4 % Internet Levně 4,92 1,49 23,2 %

Z grafu množství přenesených dat, kde první sloupec pro srovnání zobrazuje množství dat skutečně zobrazených webových prohlížečem (6,41 MB), je velmi dobře patrná převaha systému CPROXY. Ostatní dva konkurenti jsou již na tom přibližně stejně, aplikaci GPRSpeed Plus zřejmě pomohla možnost (byť ztrátové) komprimace obrázků. Nastavení agresivnější komprese obrázků u aplikací CPROXY a GPRSpeed Plus by zřejmě přineslo ještě větší odstup mezi těmito službami a službou Internet Levně.

Množství uspořených dat také názorně vypovídá o schopnostech všech tří služeb.

Malý odskok závěrem: minulý týden jsme přinesli také test zajímavé služby Pravý obsah , která je zaměřena především na mobilní zařízení a starší webové prohlížeče. Protože však nepotřebuje instalaci žádných aplikací na straně klienta a současně nepracuje s grafikou, nemohli jsme jej do tohoto testu zařadit. Jen pro zajímavost a mimo test vám přinášíme hodnoty, které jsme na testovacích stránkách dosáhli právě s touto aplikací: z celkového množství 6,41 megabajtů obsahu jsme se službou Pravý obsah stáhli pouze velmi příjemných 208,2 kB!

Závěr

Jednoznačným vítězem našeho testu je služba CPROXY, jejíž převaha nad konkurenty je více než výrazná. Podle našeho názoru jí v testu hodně pomohla filtrace reklamních bannerů, kterou ostatní konkurence nenabízí, ovšem i komprimace obrázků systémem Cproxy je poměrně účinná.

Na druhém místě se umístil T-Mobile GPRSpeed Plus, který dosáhl také slušné úspory třiatřicet procent. Aplikace funguje korektně, filtrace nedůležitých komponent webových stránek přináší také poměrně vysokou úsporu. Výsledky této služby nás v redakci poměrně překvapily.

Překvapivě na třetím místě v našem testu praktického použití skončila služba Internet Levně. Toto umístění však odpovídá použitému způsobu úpravy dat – zatímco předchozí dvě aplikace upravují grafické elementy i obrázky, služba internet levně komprimuje celý datový tok a obrázky nechává beze změn. A protože současné webové stránky jsou graficky hodně obsáhlé, dosahují systémy upravující obrázky lepších výsledků.