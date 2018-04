Jak nejlépe fotografovat s mobilem

S příchodem mobilních telefonů s integrovaným fotoaparátem vznikla nová fotografická disciplína. MMS putují z mobilu na mobil, slouží zejména k pobavení, ale i k předání důležitých informací. Proč nelze od fotícího mobilu očekávat valné fotografické výsledky, jsme nastínili již v článku "Proč mobily fotí mizerně?" (naleznete jej zde na stránkách Mobil.cz). Technická nedokonalost těchto přístrojů klade na fotografa zcela nové požadavky. S trochou nadsázky by se dalo říct, že fotografování mobilem vrátilo fotografii do dob Josepha Nicéphora Niépceho, jemuž se jako prvnímu na světě podařilo vytvořit a trvale uchovat fotografický obraz. To bylo v roce 1826. Pravda, technická kvalita dnešní fotografie zhotovené pomocí mobilu je o trochu lepší než onen slavný fotografický pohled do dvora, ale působí hrubým a neotesaným dojmem. Prakticky žádnná optika, miniaturní snímací čip a maximální softwarová komprese vede k výsledku ne nepodobnému tomu, který získal francouzský průkopník za použití primitivní camery obscury před téměř dvěma sty lety.

V následujících odstavcích se vám pokusíme poradit, jak i s ubohým „objektivem“ a mizerným rozlišením fotomobilu dosáhnout výsledků, které vaše přátele, případně i jiné příjmemce vašich MMS zpráv, alespoň pobaví.

O nepovedené snímky nebudete mít s fotomobilem nouzi. Příliš velká prodleva mezi stisknutím spouště a samotnou expozicí obrazu má za následek to, že fotografovaný subjekt vám z fotografie jednoduše uteče (odjede, odběhne...), nedostatek světla zapříčiní rozmazání obrazu, příliš kontrastní osvětlení zase silnou barevnou aberaci apod. Všechny tyto vady však lze využít a udělat z nich přednost, případně je alespoň částečně zamaskovat.

Dělejte umění

Je zřejmé, že výtvory zachycené přes plastové sklíčko fotomobilu nikdy na stěnách prestižních galerií viset nebudou (i když kdo ví?). Přesto se může jednat o snímky zajímavé a obsahově hodnotné. Malé rozlišení snímacího čipu, špatná optika a velká softwarová komprese obrazu předurčuje obrázky především k prohlížení na monitoru počítače nebo pouze na displeji mobilu. Na jednu stranu je to omezující, na druhou stranu technická nekvalita snímku skryje leckteré chyby fotografa. Snímek je rozmazaný, nebo na něm z portrétované osoby zbyla pouze nezřetelná silueta? Nevadí, i takový může být fotografův záměr. Stačí o tom přesvědčit okolí a umění je na světě. I nepovedený snímek bývá často zábavnější než nudná, formálně dokonalá fotografie rodiny před zámkem Hluboká.

Foťte ze všech úhlů

Právě netradiční pohled i na zcela běžnou věc je tím pravým kořením, které upoutá mlsné oko diváka. Některé mobily disponují otočným displejem nebo objektivem. Využijte jej, fotografujte z nadhledu nebo z žabí perspektivy. Netradiční úhel pohledu dodá výslednému snímku potřebnou šťávu a potom i obyčejný hrnek na kafe bude vypadat zajímavě.



Díky podhledu působí i miniaturní hrnek monumentálním dojmem (vpravo), nadhled (vlevo) opticky prodlužuje a oddaluje - dno hrnku se jeví, jako by bylo vzdáleno, naopak okraj hrnku je nepřirozeně velký.

Foťte všude

Mobil je nenápadný, má ho každý a proto i pořizování fotografií je možné v místech, kde by vás to s normálním fotografickým přístrojem ani nenapadlo.



Díky nenápadnosti lze s mobilem pořídit snímky osob při jejich přirozeném chování.

Foťte zblízka



Portréty, architekturu, přírodu... prostě cokoliv. Na malém displeji mobilu vynikne pouze to, co je velké, případně v popředí snímku. Ohnisková vzdálenost není pro klasické portrétování příliš vhodná, ideální odstup odstup od fotografovaného objektu činí cca 1,5 m. Naopak když fotoaparát přistrčíte portrétované osobě až pod nos, vznikne netradiční snímek, kde všechny rysy budou nepřirozeně zkreslené. Taková fotografie se dá nejlépe přirovant ke karikatuře a pobaví rozhodně více než konvenční portrét.



Širokoúhlý objektiv nepřiměřeně zkreslí nejen lidské rysy. Fotografie však působí nesporně zajímavě.



Čím blíže půjdete ke snímanému objektu, tím více vynikne zamýšlený detail. Obrázek vlevo vzdálenost cca 1 m od objektu, obrázek vpravo vzdálenost cca 0,5 m od objektu.



Portrét pořízený z mírného podhledu a bezprostřední blízkosti.

Foťte v protisvětle

Základní poučka začínajícho fotoametéra zní: Nikdy nefoť proti sluníčku. Neplatí to vždy (a vlastně to neplatí skoro nikdy). Z předmětu fotografovaného v protisvětle (proti slunci, měsíci, silnému světelnému zdroji apod.) zbyde pouze silueta. Příklad vidíte na ilustrační fotografii.



Obyčejné nároží vypadá díky přímému protisvětlu slunce tajemně. Jelikož automatika přístroje exponovala snímek podle světlé oblohy, jsou na ní krásně prokreslena oblaka a z lamp a domů jsou patrné pouze černé siluety.

Věnujte se detailům

Fotomobily jsou díky své konstrukci schopné snímat ostré obrázky i na poměrně velmi krátkou vzdálenost. Dá se toho využít k zachycení zajímavých detailů, které mnohdy řeknou o události více než fotografie samotné akce.



Fotografie pořízené na Hrnčířských dnech v Berouně.

Dbejte na kompozici



Některé pravidla by se měla dodržovat i při fotografování mobilem. U fotomobilů, kde nelze nijak ovlivňovat výsledek nastavením expozičních parametrů, je kompozice obrazu prakticky jedinou možností, jak dosáhnout alespoň částečně přijatelného snímku. Několik příkladů: I malou změnou pozice fotografa lze ze snímku “odstranit“ nežádoucí předměty (auta na starém městě, lampu v popředí apod.). Jednoduše je zakryje jiný, na snímku žádoucí, předmět. Také není dobré, když portrétované osobě „vyrůstá“ z hlavy strom nebo stožár veřejného osvětlení. Taková „srostlice“ může působit komicky, ale většinou působí spíše nechtěně. K nápravě opět stačí snímek překomponovat nebo změnit stanoviště.



Figurantovi na obrázku vlevo "vyrůstá" z hlavy socha. Obrázek vpravo byl překomponován a socha snímek vhodně uzavírá, naopak hlavy figurantů se tentokrát ztrácejí na pozadí domků.

Obecně platí, že snímaná osoba by vždy měla mít, ve směru jejího pohledu nebo pohybu, více místa (viz obrázky níže).



Prasátko na obrázku vlevo kouká do snímku, fotografie působí přirozeně. Příklad vpravo znázorňuje nesprávnou kompozici. Prasátko se dívá ven z fotografie, ve směru jeho pohledu není dostatek prostoru. Stejné pravidlo lze uplatnit i na pohyb. Subjekt by měl mít ve směru pohybu více místa. Samozřejmě ani tato poučka neplatí vždy.



Nesnažte se za každou cenu nacpat do hledáčku vše co vidíte (obrázek nahoře vlevo). Stačí si vybrat pouze výrazný detail, nebo zvolit netradiční úhel pohledu (obrázek nahoře vpravo a oba dole).



Při fotografování využijte nejrůznější průhledy.



Důležitý je i obsah sdělení fotografie.

Nebojte se nočních snímků

Noční fotografie má zvláštní nádech tajemna. Často i banální výjevy na ní vypadají poutavě a nezvykle. Některé mobily jsou pro tyto účely vybaveny přisvětlovací diodou pro pořizování snímků za zhoršených světelných podmínek. Dosah pomocného světélka nebývá příliš velký, většinou se pohybuje v rozmezí jednoho, maximálně dvou metrů. Nutno však dodat, že přisvícená scéna ztrácí částečně svou noční atmosféru. Proto je někdy výhodnější využít takzvaný noční režim snímání. Příklad použití vidíte na následujících obrázcích.



Obrázek vpravo je nafocen v režimu "noční fotografie". Scéna je celkově více prosvětlená, zář lamp je však až příliš výrazná až rušivá. Obrázek vlevo vznikl v režimu "běžné fotografie", je tmavší, ale nepostrádá pěknou noční atmosféru.



Socha na fotografii vlevo za sebou ukryla, díky vhodné kompozici, několik světelných zdrojů (lampy), které by jinak působily rušivě. Vhodné využití nalezne fotomobil i na koncertech. Kromě populárního on-line audio přenosu můžete díky MMS fotografii zprostředkovat svým přátelům i vizuální vjem.

Čistota především

Tak toto pravidlo by se porušovat opravdu nemělo. Platí v lidském životě, platí i při fotografování. Špinavá čočka objektivu je něco jako špinavé ruce strávníka. Mohou zkazit chuť, ale i zdraví. Velké nečistoty na čočce objektivu způsobují na výsledné fotografii nežádoucí světelné efekty (odlesky, duhy apod.). Někdy jsou na ní přímo patrné v podobě černých teček a jiných obrazců.

Shrnutí

1. Malé rozlišení - fotomobily mají rozlišení maximálně 1Mpix (v ČR pouze Nokia 7610, Siemens S65) většinou však pouze VGA nebo QVGA. Fotografii tedy nejdou příliš zvětšit bez toho, aby velmi brzy ztratily svou obrazovou kvalitu. Maximální velikost pro zhotovení snímku na papír je 10 x XX cm (lépe však pouze 9 x XX cm). Předmět nebo osoba, která má být na snímku nejlépe prokreslena, by měla být umístěna v popředí snímku. Při fotografování krajiny je vhodné vždy vybrat nějaký výrazný krajinný prvek (strom, horu, rostlinu), který dokreslí celkovou atmosféru. Předměty v pozadí snímku nebudou, vinnou malého rozlišení a velké softwarové kompresi (komprese zmenšuje objem dat - řádově kB tak, aby bylo možné fotografie posílat jako MMS) příliš vidět.

2. Značné zpoždění spouště - podle typu mobilu uplyne mezi stiskem spouště a samotnou expozicí snímku někdy i více než vteřina. Je nutné s tím počítat. Pohybující se objekty (automobil, tramvaj apod.) fotit s předstihem (když vjíždí do výřezu snímku) nebo pouze v klidovém stavu.

3. Nepřirozené podání barev - nečekejte, že barvy na snímku budou odpovídat skutečnosti. Většinou spíše připomínají chemické sloučeniny než cokoliv jiného. Proto se při fotografování soustřeďte hlavně na maličkosti, věnujte se kompozici a zejména obsahu.

A na závěr jedno pravidlo za všechny:

Porušujte pravidla

Fotografování mobilem je opravdu svébytná disciplína, která nemá a snad ani nepotřebuje přesná pravidla nebo zásady. Z tohoto důvodu berte i tento článek spíše jako doporučení, které vám může napomoci k zábavnějším a vtipnějším fotografiím.