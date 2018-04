Jak nedostat desetitisícovou pokutu za nehomologovaný aparát

Máte doma telefon? Víte, že za jeho používání můžete dostat pokutu mnohonásobně vyšší než za jízdu na červenou? Možná se vám to bude zdát divné, ale i obyčejný telefon, záznamník nebo fax mohou znamenat, že si na vás posvítí úřady. V tomto případě inspektoři Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kteří vám napaří pokutu a přikáží vám přístroj zničit. Ačkoliv to zní dost tvrdě, mají na to právo. Naštěstí vám tento postih hrozí jen v případech opravdu problematických zařízení. Ovšem neschválený výrobek má i jiné nevýhody - třeba je důvodem k tomu, proč neuznat reklamaci účtu za telefon nebo výplatu pojistky při požáru.

Telekomunikační zařízení, jako jsou telefony normální i bezdrátové, faxy, modemy, pobočkové ústředny nebo záznamníky, která chcete používat v České republice, musejí být schválená (nebo jak se někdy nesprávně uvádí homologovaná), pokud nechcete mít potíže a případně dokonce platit pokutu. Při nákupu těchto zařízení poznáte snadno, zda přístroj splňuje potřebné požadavky. Více pozornosti a neodbytnosti v obchodě vám může později ušetřit čas, peníze a také nervy. Nenechte se prodavačem přesvědčit, že dokument o schválení nikoho nezajímá. Inspektory ČTÚ zajímá rozhodně.

Co hledat, když si zařízení kupujete



Hlavní je kupovat zmiňovaná zařízení v naší republice. Koupíte-li je totiž v zahraničí, nedostanete české Rozhodnutí, a to může při potížích (reklamace, nefunkčnost) znamenat výrazné nevýhody. Pokud však trváte na tom, že si chcete telefon přivézt ze zahraničí, vyberte si alespoň ten, který má evropskou značku shody CE.

Když se v českém obchodě díváte na výrobek, o který máte zájem, prohlédněte si pořádně krabici a návod. Rozhodně byste měli najít důkaz toho, že výrobek obdržel Prohlášení o shodě - poznáte to tak, že na přístroji i obalu najdete značku CCZ. Znamená to, že splňuje požadavky na bezpečnost (z pohledu elektrického rozvodu a elektromagnetického záření).

Návod musí být pochopitelně v češtině, a buď v něm, nebo jinde v balení byste ještě měli najít Rozhodnutí o schválení. Jde o oboustranně potištěný list, na němž je kromě značky Českého telekomunikačního úřadu také razítko firmy, která Rozhodnutí obdržela (tedy výrobce nebo dovozce). Nenajdete-li tento list v balení, je rozhodně lepší výrobek nekupovat. Jestliže máte nějaké pochyby nebo nejasnosti, můžete se také podívat na internetové stránky ČTÚ, kde najdete seznam schválených přístrojů.



Takto vypadá Rozhodnutí o schválení

I pokud je vše v pořádku, nechte si ještě Rozhodnutí potvrdit razítkem prodejny, datem koupě a podpisem prodávajícího. Vyhnete se totiž nepříjemnostem, které by mohly nastat, pokud by se ukázalo, že doklad je falešný. Máte-li takovýto falzifikát potvrzený, získáváte kdykoliv později právo odstoupit od kupní smlouvy – tedy vrátit věc a dostat zpět plnou cenu.

Mezi telekomunikačními výrobky však existují dvě výjimky. Pokud jde o digitální zařízení (ISDN), které se na trh dostalo až po 1. květnu roku 2001, nepotřebujete již Rozhodnutí, postačí jen Prohlášení o shodě. Pokud vás zajímá, kterých zařízení přesně se týká tato výjimka, celý seznam najdete zde.

Pokud jde o mobilní telefony, ty jsou na tom podobně jako jiná digitální zařízení. Nepotřebují tedy Rozhodnutí o schválení, ovšem musí mít značku CE. Od 1. května 2001 zákon dokonce požaduje také značku české shody (CCZ), která znamená, že se dovozce zaručuje za správné parametry přístroje. Jako zákazník se však nemusíte příliš bát toho, koupit si mobil, který má jen evropskou značku CE. Nebezpečnější je prodej mobilů bez CCZ, protože Česká obchodní inspekce si může na obchodníka prodávajícího mobily bez značky české shody posvítit. Kupující by si měl spíš dávat pozor při pořizování některých neoriginálních příslušenství a součástek, jako například krytů nahrazujících anténu apod.

Nemáte Rozhodnutí o schválení?

„Dobře, homologace je tedy kus papíru, který najdu u výrobku a znamená, že mu nějací úředníci dali razítko.“ I tak se na Rozhodnutí o schválení dá dívat. Když však Rozhodnutí nemáte a vaše zařízení bude zajímat inspektory ČTÚ, začne být teprve veselo.

Na co si dát pozor?

CT0: nejstarší analogový typ. V ČR je možné používat jen ty, které pracují na frekvenci do 39 MHz. Telefony, které používají frekvenci 46-49 MHz, u nás rozhodně nemohou být schválené, neboť ruší televizní vysílání.

CT1: novější, ale také analogový systém. Pracuje na frekvenci 900 MHz, což se pohybuje v blízkosti spektra vyčleněného pro mobilní sítě GSM, proto je dobré se přesvědčit, že je tento telefon schválen pro ČR. Tento typ se do konce roku 2002 přestane prodávat, od roku 2007 začne platiti i zákaz jeho používání.

CT1+: národní verze CT1 pro některé státy (Německo). U nás již prodej není povolen. Používání dříve schválených přístrojů je možné nejvýše do r. 2005.

CT2: také analogový systém, který se v ČR vyskytuje minimálně. Pracuje na frekvencích 864 – 868 MHz a pro jeho prodej a používání platí totéž, jako pro CT1.

DECT: digitální systém, který by neměl dělat potíže. Telefon, který je schválen v Evropě (CE), by neměl dělat potíže ani v ČR. Pokud je připojen na ISDN linku, není nutné mít české Rozhodnutí o schválení, stačí Prohlášení o shodě (podobně jako u jiných ISDN zařízení).

Kontroloři si vás začnou všímat hlavně v případě, že dojde k nějakým problémům. Nejčastější jsou případy, kdy ony problémy postihnou přímo vás. Může jít o to, že vám neprojdou stížnosti na nefunkčnost přístroje, případně nemožnost používat některou funkci (nesouhlasí s parametry českých telekomunikačních sítí).

Ovšem i v případě, že nemáte problémy s přístrojem, může nastat nepříjemná chvíle - třeba při reklamaci účtu za telefon. Když totiž váš provozovatel pevné linky zjistí, že používáte přístroj, který není schválený pro používání v České republice, nemusí vaši reklamaci vůbec uznat. Dají-li mu inspektoři za pravdu, máte smůlu, vše padá na váš neschválený telefon a vaši hlavu. Podobné je to v některých krajních situacích - například při požáru. Pokud se přijde na to, že ho způsobil zkrat ve vašem pochybném jihoasijském záznamníku, který pochopitelně není homologovaný, pojišťovna se může hodně vytáčet.

Posledním a nejnepříjemnějším momentem, který může přinést používání neschváleného výrobku, je návštěva inspektorů kvůli potížím, které vaše zařízení způsobuje jiným. To se týká především bezdrátových telefonů a radiových zařízení vůbec. S lehce nestandardními telefony, faxy nebo modemy si většinou moderní digitalizovaná telekomunikační síť dokáže poradit.

Co se tedy stane, když váš bezdrátový telefon bude někomu rušit příjem televize nebo třeba komunikaci na letišti? Začnou po vás pátrat inspektoři ČTÚ, a když vás zaměří, přijdou vás navštívit. Když se ukáže, že vámi používaný přístroj není schválený (tedy nemáte Rozhodnutí o schválení nebo Prohlášení o shodě), budete ho muset zlikvidovat, a navíc možná dostanete i pokutu. Její výše se různí podle toho, jak závažné problémy jste používáním neschváleného přístroje způsobili. Může však jít až o sumu v řádu desetitisíců. To už stojí za to rozmyslet si, zda se vyplatí mít doma pochybný bezdrátový telefon, který sice má dosah pět kilometrů, ale také ruší televizi všem sousedům v ulici.

Budoucnost přinese změny... k lepšímu

S postupnou digitalizací telekomunikačních sítí a také díky sjednocování evropských norem se situace se schvalováním výrobků výrazně zjednoduší. Důležité je, že v rámci Evropské unie se již podařilo prosadit jednotné normy a výrobci přestávají vyrábět mnoho regionálních mutací, které vždy znamenaly značné potíže při dovozech neschválených výrobků ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že i telekomunikační sítě v ČR se velmi blíží standardům EU, bude brzy možné plně uznávat evropské Prohlášení o shodě (CE). Do konce roku by měla být vládou i parlamentem odsouhlasena právní úprava, která zajišťuje plné uznání evropské shody v ČR. To je možné díky již podepsané dohodě s EU, která zajišťuje vzájemné uznávání značek CE a CCZ (tedy i u nás schválený výrobek bude moci bez potíží do unie).

Pro zákazníky ze zmiňované úpravy pramení velká výhoda - za zařízení, která zamíří na český trh a budou vybavena nálepkou CE nebo CCZ, se výrobce (nebo dovozce) zaručuje. To znamená, že při jakýchkoliv problémech padne odpovědnost na něj, uživatel bude mít čisté ruce. Pak tedy postačí najít při koupi na výrobku a krabici jednu ze značek o shodě, abyste mohli být úplně klidní.

Zatím však dávejte pozor



Z postihů a problémů, které vás mohou potkat při používání neschváleného telekomunikačního zařízení, je vidět, jak se vyplatí přesvědčit se při nákupu, že má přístroj homologaci. Hlavně u radiových zařízení, protože u nich nejčastěji dochází k problémům, plynoucím z vlastností, které neodpovídají českým normám. U jiných výrobků (hlavně u obyčejných telefonů) není nutné starší přístroje, nemají-li Rozhodnutí o schválení, házet do koše. Při nákupu ale určitě Rozhodnutí požadujte, a nezapomeňte si ho nechat potvrdit. Pokud vám prodávající odmítne, o něčem to může svědčit, hlavně jde-li o pochybný obchod nebo dokonce stánek. Vždy a všude však platí základní pravidlo - pokud nenajdete ani značku evropské shody, vyhněte se takovému přístroji obloukem. U nás totiž bohužel nemáme normy sladěné s jihovýchodní Asií.