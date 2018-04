Jak naučit BTSku tvářit se nenápadně

Základnové stanice jsou základním stavebním prvkem sítě GSM - proto se konec konců také jmenují základnové Tam, kde jsou, je signál - tam, kde nejsou, máte klid; tak by se dala shrnout jejich úloha. Leč vážně: minulá doba znamenala pro operátory poměrně ošemetný úkol vyrovnat se v co nejkratším čase s pokrytím, znamenala tedy překotný rozsev BTSek. Ne každá je hezká, jsou i takové, které padnou do lokality jako pěst na oko. Lze samozřejmě namátkou vzpomenout Javorník, kde BTSka silně zastiňuje rozhlednu a naprosto v krajině ruší, takových míst je hodně.

Přitom se vyloženě nedá říct, že by bylo nemožné postavit BTSku, která není k poznání. Například tento snímek je ze Švédska z Tengelu a zachycuje umístění BTSky a její přiblížený vzhled. Snímek pochází z katalogu Karthreineru, velkého výrobce antén pro GSM, ale podobné BTSky máme i u nás. Pokuste se například odhalit BTSku v ulici Karolíny Světlé, která je až u Lávky, u Karlova mostu. Je umístěna na cihlovém komíně a podobně, jako tato BTSka v Tengelu je maskována tapetou s cihlovým vzorem - najít ji je obtížné...

Jak vidíte, ukrýt se BTSka dá velmi jednoduše a tak, že neruší ani v historické zástavbě, ani v krajině. Problém je, že ne vždy je to prioritou - až bych řekl, že prioritou to není vůbec. Našli jste ve svém okolí BTSku, která je vyloženou ránou prostředí?

Vyfoťte ji a pošlete ji k nám do redakce - digitální snímky ořízněte na maximální velikost 100KB a pošlete je na info@mobil.cz, klasické fotografie pošlete na naši adresu:

Mobil server, s.r.o., Bellušova 1861/38, Praha 5 - 15500. Fax bych zde nedoporučil :)

Ty nejodpudivější případy tu zveřejníme a "štastného" nálezce odměníme tričkem Mobil serveru z posledních zásob! Konec konců, proč by BTSky nemohly vypadat pěkně případně nerušit vzhled krajiny...