Jak na Windows Mobile 6 (II. část): instalace aplikací a vše kolem

Tipy a triky CABviaActiveSync aneb instalace CAB souboru přímo z PC

V předchozích odstavcích je uvedeno, že instalátory ve formě CAB archivů nelze instalovat přímo ze stolního počítače. Ano, v základu takovou možnost Windows skutečně neumožňují, ovšem díky aplikaci CAB via Active Sync to možné je. Po instalaci se totiž do kontextové nabídky u CAB souborů (kliknutí pravým myšítkem na CAB soubor) přidá možnost CABviaActiveSync.

Další nepříjemností instalace CABů přímo bylo odstranění CAB souboru po dokončení instalace (a to i neúspěšné). I tento problém je ale s použitím této utilitky pasé. Soubor totiž zůstane ve složce Windows\Activesync\ a tak je jeho opětovná instalace kdykoliv v budoucnu možná. Stahujte zde Úpravy registrů

Všechny úpravy registrů provádíte výhradně na svou zodpovědnost, proto doporučujeme si před vlastní úpravou vždy raději zapsat původní binární hodnotu daného registru. Jaký editor vybrat?

Výběr je, stejně jako u ostatních typů aplikací, poměrně široký. Při brouzdání po webu tak můžete narazit na komerční i neplacené editory registrů.



Vřele doporučit můžeme s klidným srdcem PHM Registry Editor, který patří k nejznámějším a nejpoužívanějším. Navíc patří do skupiny freeware aplikací. Přesto, že jde o počin staršího data, tak jej spustíte téměř na všech komunikátorech a chytrých telefonech počínaje OS Smartphone 2002 a Pocket PC 2002. PHM Registry editor pro Pocket PC stahujte zde PHM Registry editor pro Smartphone stahujte zde

Odstranění otravné hlášky Program pochází od neznámého vydavatele… vyskakující během instalace:

V registrech si najděte:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies, stiskněte Value pro zobrazení seznamu a zde u položky 00001001a změňte hodnotu 0 (00 00 00 00) na 1 (u WM6 změňte hodnotu 2 na 1) Ponechání CAB souboru v paměti i po dokončení instalace (pro WM 5.0 a starší):

V registrech si najděte:

HKEY_CLASSES_ROOT\cabfile\Shell\\Open\Command a zde změňte název hodnoty (dvojitým poklepáním) přidáním pokynu

odelete na \Windows\wceload.exe “%1“

odelete

Pozdějším vymazáním tohoto parametru se samozřejmě budou CAB soubory opět z paměti zařízení respektive paměťové karty mazat.