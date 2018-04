Jak na Windows Mobile 6 (I. část): ActiveSync a Windows Mobile Device Center

AS 3.0 (16. srpna 1999)

Podporovaná zařízení: Handhald PC 2.0, Handhald PC Professional Edition 2.11, Palm Size PC 1.1, 1.1

Podporované OS desktopu: Windows 95, 98, NT

Změny, vylepšení: vyšší datová propustnost téměř 15 kB/s (dříve jen 2 kB/s), k úspěšné synchronizaci již není nutná instalace Remote Access Serveru (RAS), možnost synchronizace více zařízení na jednom PC

Podporován Outlook 97, 98, 2000, Schedule +7.0a AS 3.1

Podporovaná zařízení: stejná jako u předchozí verze, navíc Pocket PC 1.0

Podporované OS desktopu: Windows 95, 98, NT, 2000, ME

Změny, vylepšení: synchronizace možná s použitím USB kabelu, možnost synchronizace dalších položek, podpora Pocket PC zařízení, podpora služby AvantGo

Podporován Outlook 97, 98, 2000 AS 3.5 (květen 2002)

Podporovaná zařízení: všechna předešlá, navíc Pocket PC 2002 (i Phone Edition)

Podporované OS desktopu: Windows 98, 2000, ME, XP

Změny, vylepšení: přidána synchronizace složky Inbox u zařízení se systémem Pocket PC 2002, možnost připojit zařízení k internetu via AC, synchronizace přes infračervený port

Podporován Outlook 98, 2000, 2002 AS 3.6

Podporovaná zařízení: opuštěno od podpory zařízení Handhald PC 2.0 a Palm Size PC 1.0, přidána podpora zařízení s OS Smartphone 2002

Podporované OS desktopu: Windows 98, NT, 2000, ME, XP

Změny, vylepšení: opustilo se od podpory zařízení na bázi Windows CE 2.0 (Handhald PC 2.0), synchronizovat naopak lze zařízení s OS Smartphone 2002, AC detekuje změnu názvu zařízení a při synchronizaci ji upraví na PC

Podporován Outlook 98, 2000, 2002 AS 3.7

Podporovaná zařízení: přidána podpora Windows Mobile 2003 v Pocket PC verzi

Podporované OS desktopu: Windows 98, NT, 2000, ME, XP

Změny, vylepšení: synchronizovat lze přístroje s WM 2003 pro Pocket PC, mírné vylepšení grafického kabátku

Podporován Outlook 98, 2000, 2002, 2003 AS 3.7.1

Podporovaná zařízení: viz předchozí verze

Podporované OS desktopu: Windows 98, NT, 2000, ME, XP

Změny, vylepšení: zajištěna vyšší stabilita při přenosu velkých objemů dat, opraveno několik menších bugů z předchozích verzí

Podporován Outlook 98, 2000, 2002, 2003

AS 3.8

Podporovaná zařízení: přidána podpora Windows Mobile 2003 SE

Podporované OS desktopu: Windows 98, NT, 2000, ME, XP

Změny, vylepšení: zaměřeny na možnosti spojené s bezpečností systému Windows XP se Service Pack

Podporován Outlook 98, 2000, 2002, 2003

AS 4.0

Podporovaná zařízení: přidána podpora Windows Mobile 5.0, opuštěno od podpory zařízení Handheld PC PE 2.11 a Palm Size PC 1.1

Podporované OS desktopu: Windows 2000 (Service Pack 4), XP

Změny, vylepšení: možná synchronizace přes Bluetooth

Podporován Outlook 2000, 2002, 2003 AS 4.1

Podporovaná zařízení: stejná jako u předešlé verze

Podporované OS desktopu: Windows 2000 (Service Pack 4), XP

Změny, vylepšení: integrovaný pomocník (wizard), který usnadní základní nastavení, vyšší rychlost přenosu dat, možnost synchronizace fotek přiřazených jednotlivým kontaktům,

Podporován Outlook 2000, 2002, 2003 AS 4.2

Podporovaná zařízení: stejná jako u předešlé verze

Podporované OS desktopu: Windows 2000 (Service Pack 4), XP

Změny, vylepšení: jen drobné úpravy a opravy, vylepšená komunikace přes VPN a proxy servery

Podporován Outlook 2000, 2002, 2003 Všechna zařízení s OS Windows Mobile 6 lze úspěšně synchronizovat pouze s nejnovější verzí ActiveSync 4.5 (Windows XP a starší), případně prostřednictvím Windows Mobile Device Center na Windows Vista.