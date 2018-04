Jak na seznam filmů v Palmu?

Kamarád má filmotéku, která obsahuje jednak DVD, tak filmy na klasických VHS kazetách. Chtěl mít seznam stále při sobě ve svém Palmu a mít možnost nejenom si tento seznam prohlížet, ale také editovat, hodnotit, kategorizovat atp. Vítanou možností by mohla být editace a správa na stolním počítači se synchronizací do Palmu. Co nám tedy nabízejí programátoři a vývojáři?

Možnosti, jak si vést seznam filmů

univerzální v nějaké databázové aplikaci

Např. v ThinkDB si vytvoříme nový TinyByte, v kterém do prvního sloupce umístíme pořadové číslo filmu, do druhého sloupce název a do dalších pak již jen volitelně např. kvalita filmu, hodnocení, médium (VCD, VHS, DVD), titulky, dabbing atp.

Databázová aplikace ThinkDB ve verzi 2.01 je bohužel lowres, ale je šířena zdarma. Existuje k ní také plugin a desktopová část, ta je však za poplatek cirka 25USD

Dále je možné využít i jiné databázové aplikace jako např. DB, oneDB, Pilot DB.

specializovaný databázový program šitý na míru

Tyto aplikace již mají nadefinovány jednotlivé položky, do kterých uživatel pouze zadává jednotlivé údaje. Ty nemusejí být uspořádány nutně do sloupců, ale různě graficky upraveny, aby se uživatel lépe orientoval, nebo jen z důvodu lepšího využití omezeného prostoru na displeji PDA. Aplikace, které jsem našel, jsou vesměs placené. Jmenujme např.: DVD in One, DVD, N-DVD, DVD owner. Mě však zaujala freewarová apliace MediaDatabase. Je sice velice jednoduchá, je lowres, ale má v sobě části, v kterých můžeme ukládat nejenom VHS a DVD filmy, ale také knihy, hudební CD atp.

Nyní následují screenshoty z jednotlivých aplikací:











































V předchozí části jsme si ukázali možnosti, jak ukládat seznam filmů především v Palmu. Nyní navážeme možností, jak editovat databázi ve Windows, tj. v desktopovém počítači.

Jak databázi editovat na PC?

webovská stránka

U webovské stránky, nebo také html souboru je možné mít dvě varianty. Buď si danou webovou stránku konvertovat některým z offline prohlížečů, jako např. iSilo, Plucker, nebo si stránku uložit do WebPro, či si ji stahovat např. ze svých webovych stránek.

excelovská tabulka a konverze do Palmu

Jde asi o nejkomfortnější způsob. Jednak si můžete excelovskou tabulku jednoduše editovat na desktopovém počítači. Tu si pak konvertovat do CSV souboru, který je jednoduše přenositelný mezi různými aplikacemi. Nebo si excelovskou tabulku lze zkonvertovat do Palmu, např. skrze QuickOffice, Documents To Go, nebo RepliGo či Picsel. Tato varianta však postrádá možnosti editace – především poslední dvě.

Já jsem však našel ještě jednu variantu, která by mohla být pro někoho zajímavá. Je jím freewarová aplikace KatalogFilmů ve verzi 4.01 stáhnutelná ze slunecnice.cz. Po prvním spuštění vypadá aplikace velice nadějně a dobře. Její obsluha je však naprosto krkolomná a pro mne nepochopitelná. Proč nelze například po najetí na film po Enteru vstoupit do editačního módu? Musíte najet myší na ikonu změnit, jinak toho nedocílíte. Pěkná je však funkce nejenom obarvení jednotlivých kategorií, ale také využití filtrů k selekci filmů, mnoho položek, které si k filmu můžete doeditovat, např. kvalita filmu, médium na kterém je film, žánr, hodnocení, režisér, aktéři, rok natočení filmu, cena atp. Pěkná funkce je půjčování filmů a export statistik. Z a dO této aplikace se dají data exportovat a importovat. Importovat pouze ve formátu CSV, ale exportovat je možné v několika velice přehledných formátech. Mne zaujala možnost do excelovské tabulky – tam je pak možnost velice jednoduše data editovat a mít je ve velké přehledné tabulce. A z ní se pak dá přece tabulka konvertovat přímo do Palmu...

Závěr:

Možností je více než se na první pohled zdálo. Záleží teď již jenom na uživateli, která z variant se mu bude nejvíce líbit a vyhovovat jeho potřebám. Závěrem snad jen podotknout udělejte si databázi filmů mnohem dříve, než se vám média už nebude chtít nikam přepisovat, pak je to opravdu otravná práce. A jak už mnozí víte, databáze vám usnadní nejenom výběr filmu pro daný večer, ale také usnadní jeho hledání mezi ostatními...