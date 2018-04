Jak na paměťové karty?

Spouštění aplikací z karty

Předně bych chtěl upozornit na to, že ne každou aplikaci lze jen přesunout, nebo nainstalovat na kartu a používat. Tato situace je dána především tím, že ne všechny programy počítají s tím, že by mohly být nainstalované někde jinde než v paměti PDA. To znamená, že pokud si program vytváří nějaké indexové soubory, pomocná data apod. a nemá tuto záležitost ošetřenou, pak se vám může hroutit, případně hlásit chybu, že nějaké potřebné soubory nemůže najít. V nejhorším případě nepůjde vůbec spustit, v horším případě obdržíte nějakou hlášku Fatal error nebo skončíte resetem svého PDA. Toto povětšinou umožňuje obejít např. ZLauncher, který před spuštěním aplikace z pamětové karty tuto aplikaci překopíruje do RAM paměti a tam spustí. Tím se dá předejít již dříve zmíněným obtížím.

Standardně jsou aplikace, které jsou spustitelné přímo z karty, umisťovány na paměťovou kartu do složky PALM/Launcher.

Zálohování (backup)

Hned zpočátku bych rád upozornil, že se jedná o zálohování paměti RAM na paměťovou kartu. Při synchronizaci se do PC přenáší pouze paměť vašeho PDA, ne to, co máte na kartě (pokud nepoužíváte nějaký jiný synchronizační program, jako např. Intellisync nebo BackupBuddy for Windows).

CardBackup Version 2.0 Tento program zvládá plnou zálohu PDA na paměťovou kartu. Podporuje Palm OS5. Dokáže zálohování dělat podle plánu. Podporuje Virtual File System (VFS). Program zálohuje jen to, co se od posledně změnilo, čímž se délka zálohování výrazně zkracuje. Umožňuje zálohování a obnovu i jednotlivých databází. Program si můžete stáhnout z http://www.jkware.com/. BackupBuddyVFS 2.02 Tento program podporuje Virtual File System (VFS). Je primárně určen pro Palm m125, m500, m505, m705 a Sony Clie. PDA s Palm OS5 jako Palm Tungsten nejsou momentálně podporovány, stejně tak jako Handera 330. BackupBuddyVFS nepoužívá pro zálohu nějaký vlastní mega-soubor (do kterého spojí všechna data z RAM vašeho PDA), ale jen zkopíruje všechny soubory v RAM paměti do adresáře BACKUP. Rozdíl mezi Free a plnou verzí je v tom, že Free verze neumožňuje zálohování a obnovu jednotlivých aplikací. Je zde k mání zajímavá možnost automatických denních záloh dat na paměťovou kartu. Navíc je možné data zakódovat. Program si můžete stáhnout z http://www.bluenomad.com/. Botzam Backup Botzam Backup je jednou z aplikací balíku Botzam Utilities 1.0, který je ke stažení na adrese http://www.botzam.com/. Botzam Backup je rozšířená zálohovací utilita, která kromě samotného zálohování (kompletní paměti RAM vašeho PDA nebo i jednotlivých aplikací a dat) nabízí kompresi (typu RLE a LZW) a šifrování (TEA encryption). McFile 2.2 Pro jednoduchou zálohu celé paměti RAM je možné také použít funkci Backup v programu McFile. Tento výborný souborový manažer totiž obsahuje jednoduchou funkci, která vám umožní vytvoření i několika záloh na vaší paměťové kartě. Program jen překopíruje do nově vytvořené složky na kartě obsah celé paměti vašeho PDA. Program si můžete stáhnout ze stránky autora.

Ukládání dat na paměťovou kartu

Kromě již dříve zmiňovaných výborných programů SyncWizard a Card Export bych rád poukázal na další neméně zajímavé možnosti, jak ukládat aplikace a data na paměťovou kartu.