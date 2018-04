Jak na lokalizační službu ,,Kde je…“ u T – Mobile

Aktivace služby

Aktivace služby je nejjednodušší pro majitele SIM karet typu Profi SIM nebo Universal SIM , zde stačí najít v SIM Toolkit menu v telefonu položku "T - Mobile" (u starších SIM karet pak Paegas menu) a postupovat následovně:

Když rozkliknete volbu "T - Mobile", před podpoložkou GSM Banking je služba s podivným názvem "Locator". Když se do ní podíváte, naleznete tam dva body "Kde je…" a "Nastaveni". V nastavení služby je zahrnuto vypínání a zapínání služby a změna kódu LPIN, který potřebují Vaši blízcí pro lokalizaci Vaší polohy . Pro vstup do nastavení služby je požadován PUK 2, který naleznete v průvodním dopise, který T - Mobile přikládá ke každé nové SIM kartě . Zadejte jej po vyžádání, následně si službu zapněte potvrzením volby "Locator zap" a telefon Vám to potvrdí hláškou "Locator zapnut". Změnou LPINu se rozumí zadání nového kódu nebo jeho změna. Tento LPIN pak následně předejte tomu člověku, který bude chtít lokalizovat Vaši polohu.

Ti, kteří ještě Universal SIM kartu nevlastní, jsou odkázáni na registraci na internetovém portálu www.t-zones.cz .Jednodušší to je, pokud jste již registrovaní uživatelé. Po přihlášení na zmíněnou stránku najdete pod znakem portálu volbu "Můj T - Mobile". Pokud ji zvolíte a stránka se Vám otevře, vlevo v šedém okně je položka "Nastavení služeb", tu vyberte a v seznamu volitelných služeb je tato až téměř na konci. Klikněte na ni, v prázdném okně zadejte svůj nový LPIN (osmimístné číslo) a zvolte, jestli chcete být lokalizován osobami ve Vašem okolí nebo ne. K výběru máte i notifikaci, tzn. že pokud Vás někdo lokalizoval, ústředna sítě Vám následně podá formou SMS informaci, že Vaše poloha byla určena. Poté zvolte"Pokračovat", ukáže se LPIN a další nastavení a tuto volbu opakujte, objeví se hláška o aktivaci lokalizačních služeb a na mobil Vám přijde zpráva" Na Vasi zadost byla aktivovana sluzba Kde je…. Vase další nastaveni: Povolit lokalizaci Ano ; Notifikace Ne." Tím je aktivace služby provedena a můžete ji začít využívat.

Používání služby

Pokud nevlastníte SIM kartu Universal nebo Profi, jste odkázáni na přístup přes SMS nebo W@P.

Přístup k lokalizaci přes textovku: Zadejte zprávu v tomto formátu: KDE_LPIN_hledané telefonní číslo a odešlete ji na 5727.

Přijde Vám zpráva např.:

+420604222333

Kraj: Kralovehradecky,

Okres: Trutnov,

Nazev: Vrchlabi.

E15°37´7´´@N50°37´4´´ +-500m

15:58:50

06.02.05

Znaky E a N zobrazují zeměpisnou délku a šířku.

Přístup k lokalizaci přes prohlížeč W@P: Po vstupu na T - Zones vyberete "Zábava a více", pak"Praktické" a"Kde je…". Potom se Vám ukážou dvě prázdné kolonky, kam zadáte hledané číslo a jeho LPIN. Nakonec zadejte "Zjistit polohu" a mobil ukazuje: "Systém vyhledává polohu hledaného telefonního čísla. Jeho lokalizace může trvat i několik desítek sekund".

Pozor! Při vyhledávání zadáváte vždy LPIN hledaného telefonního čísla.

Mapka: Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli lokalizaci s mapkou, vzhledem k tomu, že jsme byli jen cca 300 m od základnové stanice, vyhledání přes tuto mapku bylo poměrně přesné. Mapa je poměrně dobře čitelná, závisí to samozřejmě také na kvalitě displeje Vašeho telefonu. Lokalizaci přes W@P jsme zkoušeli se Sony Ericssonem T 230 a Siemensem M 55 Iridium, to jsou dva, kteří nemají displeje právě nejlepší, ale stačilo to. Poloha hledaného"účastníka sítě T - Mobile" je na mapce zvýrazněna modrým puntíkem a díky blízkosti BTS se systém"seknul" asi o deset metrů. Přesnost lokalizace se se zvyšující se vzdáleností od BTS zmenšuje. K zobrazení mapy s lokalizací slouží příkaz" Zobrazit mapku".

W@Pem nelze lokalizovat SIM karty Universal a Profi, termín, kdy T- Mobile odstraní tuto indispozici zatím není znám.

Přístup přes SIM Toolkit menu "T - Mobile": V menu Vaší SIM najděte položku Locator a vyberte podpoložku "Kde je…". Po zadání LPINu hledaného čísla zadáte ještě jeho číslo telefonní a zmáčknutím tlačítka pro odeslání hovoru jej odešlete. Telefon zobrazí:"Cekejte prosim" a"Zprava odeslana". Během několika okamžiků - většinou do minuty, obdržíte SMS s informacemi, formát zprávy je stejný, jako při přístupu přes SMS.

SIM Toolkit nepodporuje notifikaci, tzn. že se nedozvíte o Vaší lokalizaci.

Pokud změníte LPIN bez předchozího upozornění lidem, kteří Vás takto hledají, nebudou Vás moci lokalizovat až do chvíle, doku jim nesdělíte LPIN nový. Tímto lze i zabránit nežádoucímu užívání služby lidem ve Vašem okolí.

Ceny za používání služby

1. až 1000. zjištění polohy - 4,80 Kč (tarif i Twist)

1001. a další zjištění polohy - 3,45 Kč (tarif); 4,80 Kč (Twist)

Při použití lokalizace přes W@P si T - Mobile účtuje ještě čas za vytáčené přenosy CSD nebo za přenesená data přes technologie GPRS a EDGE.

Plusy a mínusy

+ náklady na aktivaci jsou nulové

+ žádný paušál

+ výborná dostupnost (tam kde je signál TMO)

+ různorodá nabídka přístupu (W@P, SMS, SIM Toolkit)

- omezení lokalizace přes W@P u SIM karet typu Universal

- vyšší cena za lokalizaci u Twist karet

- obtížnější přístup ke službě u starších SIM Karet (STK2-Info SIM)

- nutnost registrace na internetovém portálu T - Zones



Avšak nikdo z dalších našich mobilních operátorů služby na tyto bázi nenabízí, je to však dobré řešení pro logistiku firem nebo pro rodiny s dětmi. Kladné vlastnosti převažují, možnosti přístupu jsou tři a vybere si z nich každý, kdo chce tuto službu používat.