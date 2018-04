Jak na filmy v PDA a dojmy ze čtyřgigového palmu

pondělí

Výborný messenger zdarma nebo editace MP3 údajů přímo v palmu

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Ve hře Jumps budete házet co nejdále tučňákem. Dated umožní vyhledávat ve vašich schůzkách, imov Messenger je propracovaným kecálkem a MobiPocket Reader universální čtečkou e-knih.

úterý

Palm LifeDrive – čtyři giga v kapesním balení (první dojmy)

Přinášíme vám první dojmy z testování vlajkové lodi společnosti Palm - zařízení LifeDrive. To má 4GB pevný disk, díky kterému poslouží i jako externí paměťové médium. Co se nám na PDA líbí a co se mu dá vytknout?

PDA Academy 2006 - jak dopadne spojení Microsoftu a Sunnysoftu?

Společnosti Sunnysoft a Microsoft uspořádaly seminář nazvaný „PDA Academy 2006“. Jednalo se již o druhou akci svého druhu, první PDA Academy se uskutečnila u příležitosti veletrhu Invex v říjnu loňského roku. V obou případech se setkala s velkým zájmem.

středa

DivXEncoder - filmy na PDA snadno, rychle a hlavně zdarma!

Kapesní počítač může kromě jiného také dobře posloužit jako přenosný přehrávač filmů. Obvyklé video soubory jsou však na malou obrazovku zbytečně velké. S programem DivX Encoder je můžete optimalizovat pro použití na PDA. Ukážeme vám podrobně jak na to.

Bližší pohled na linuxový PalmOS

Přední světová softwarová společnost Access, která má pod svými křídly vývojářskou skupinu PalmOS, odtajnila své budoucí plány s platformou Palm. Co vše se změní a zůstane vůbec něco z původního PalmOS?

čtvrtek

Výborný bowling nebo automatický zámek klávesnice mobilu

Přinášíme vám další přehled programů pro Symbian. Aplikace Message Saver zdarma umožní zálohu vašich SMS z mobilu na PC. Rocketeer je zajímavou hrou s pyrotechnikou, JJLKeyLock automatickým zamykačem kláves a MiniBowling parádním bowlingem.

Váš palec vydá za 12 gigabytů: PDA nebo mobil s TV a diskem

Sledovat video na telefonu? Mít sbírku MP3 - a místo na pár filmů? Ačkoliv se paměťové karty pokouší kontrovat, Seagate jim stále utíká. A pořádně - s rozměry jako dělanými pro telefony a s nejlepšími vlastnostmi notebookových disků je série ST1.3 silný konkurent! Kdy jej budeme mít v PDA či mobilu?

pátek

Arcade Challenge - desetkrát "rychlovka" za cenu jedné

Nášup arkádových her od eSoft Interactive je na scéně PocketPC her již delší dobu. Jmenovaná firma ale vydala konverzi i pro konkurenční platformu PalmOS a my si ji v naši recenzi představíme.