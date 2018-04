Jak koupit iPhone 6 ještě dnes a bez příplatku překupníkům

V současné chvíli se nové iPhony 6 a 6 Plus prodávají jen na vybraných trzích: Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Hongkongu, Japonsku, Portoriku, Singapuru a ve Velké Británii. Od pátku 26. září přijdou na řadu další země, ale nikoliv Česko. To bude v další vlně, nejdříve 3. října, ale možná taky až na konci měsíce.

Tam, kde se iPhony prodávají již nyní, máte tři možnosti, jak si telefon pořídit, nepočítaje dotované přístroje u operátorů. Buď si telefony objednáte on-line na místní adresu, ale aktuálně musíte počítat s dodací lhůtou tři až čtyři týdny, výjimečně kratší dobu. Na místě prodávají nedotované iPhony firemní Apple obchody. V USA nebo ve Velké Británii jich je hodně, v sousedním Německu ale jen zhruba 14. Z Česka nejblíž v Mnichově, Drážďanech a v Berlíně.

Pokud to budete chtít zkusit rovnou v obchodě, tak to ani nezkoušejte, všude je „vyprodáno“. Lze si to ověřit i na webu Applu, viz. následující návod.

Třetí možností s jasným výsledkem je předobjednávka telefonu přes web Applu. Zde musíme upozornit, že stránky jsou často přetížené, fungují pomalu a občas se rezervační systém vůbec nenačte. Pokud vybraná prodejna některý z modelů bude mít, můžete si ho zarezervovat. Podmínkou je ale vyzvednutí ten samý den přímo na prodejně.

I v tomto režimu je téměř pořád vyprodáno, je potřeba hledat ihned po půlnoci, kdy Apple obnovuje rezervační systém. Každý den je nutné telefon vyzvednout do sedmi večer ve vámi předem vybraném hodinovém časovém slotu. Důvod je prostý, i přes rezervace se v prodejnách tvoří fronty.

Pokud uspějete (v době psaní článku, v poledne 23. 9., byl dostupný iPhone 6 Plus v Mnichově, jinde bylo vyprodáno), stačí vyrazit a telefon si koupit za standardní cenu. Drážďany jsou těsně za hranicemi, Berlín a Mnichov už vyžadují lepší plánování, před oběma městy jsou poměrně výrazná omezení na dálnici.

V prodejně kontrolují doklad totožnosti, jméno musí souhlasit se jménem na objednávce. Ta se potvrzuje přes Apple ID, které si případně můžete založit. Pokud byste tak chtěli telefon objednat třeba v Británii s tím, že vám ho někdo vyzvedne, doporučujeme vytvořit Apple ID na jeho jméno.

Návod:

1) Na titulní straně německých stránek Applu (www.apple.de) pod velkým nápisem iPhone 6 je odkaz na Weitere infos >, klikněte na něj a na následující stránce klikněte na modré tlačítko v pravém horním rohu (pod vyhledávací lupou) Jetzt kaufen.

2)

Na další stránce najdete odkaz na rezervaci, klikněte viz červená šipka na prvním obrázku. Na další stránce opět klikněte na odkaz označený červenou šipkou.

3)

Zde si můžete prohlédnout, zda mají v některém obchodě konkrétní model na skladě, viz výběr ze dvou okének. Další obrázek ukazuje výpis dostupnosti či spíš nedostupnosti telefonu, pokud byste se chtěli do prodejny vydat jen tak. Nenašli jsme ani jeden. Šipka pak ukazuje na přihlášení přes Apple ID, bez kterého rezervaci udělat nelze. Klikněte na tento odkaz.

4)

Po přihlášení přes Apple ID (můžete si ho případně vytvořit, pokud ho nemáte), se zobrazí další formulář, kde zkoušíte opět dostupnost telefonů na jednotlivých prodejnách, nyní ale pro rezervaci. Na našem obrázku je vidět, že konkrétní telefon dostupný není, ale když to budete zkoušet, šance je poměrně velká. A to především, pokud nebudete bazírovat na barvě. Prostě zkoušejte proklikávat.

U jednotlivých prodejen nejsou napsána města, jen místa, kde je prodejna umístěna, tedy jméno nákupního centra nebo ulice. Drážďany jsou Altmarkt Galerie, Mnichov je Rosenstrasse nebo OEZ, Berlín je Kurfürstendamm.

5)

Pokud telefon najdete a dojedete si pro něj, můžete si v obchodě udělat podobnou fotografii.