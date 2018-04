Jak komprimovat v Pocket PC (recenze Pocket RAR 3.4)

Program Pocket RAR společnosti RARLAB patří do rodiny archivačních programů, které nabízejí účinnou a efektivní kompresi dat. Práce s archivy typy RAR je na Pocket PC zatím podmíněna právě nainstalovaným Pocket RARem, který umí navíc pracovat i se ZIP archivy. Zatímco například WinRAR existuje i v české lokalizaci, v případě Pocket RARu se budete muset spokojit s anglickou, německou, francouzskou, polskou nebo litevskou lokalizací. Hodně zajímavá je cena programu - na rozdíl od ostatních verzí RARu pro jiné operační systémy (DOS/OS/2, Windows, Linux, Mac OS X a FreeBSD) je totiž Pocket RAR zcela zdarma.



Prostředí Pocket RARu není ničím výjimečné a mnozí jej už znají z WinRARu pro Windows. Jednoduchý správce souborů umožňuje vytvářet, testovat a rozbalovat RAR a ZIP archivy s různým stupněm komprese. Přidávání více souborů do archivu najednou je trochu nepraktické, při rozbalování se s žádnými problémy nesetkáte. Lepší je proto archivovat rovnou celé nadřazené adresáře, což je nejen pohodlnější, ale z hlediska ovládání Pocket PC pouze přes dotykový displej také výrazně praktičtější.



Při tvorbě nových archivů si jednoduše vyberete typ archivu, kompresi a případně i dělení archivu na části podle přesně dané velikosti. Archivy lze rovněž ochránit heslem a vytvářet je v tzv. solid podobě. Jedná se o archivy komprimované speciální metodou, díky které se všechny soubory v něm tváří jako jeden průběžný tok dat. Funguje to pouze u RAR archivů, u ZIPu tuto metodu použít nelze. Solid archivy mohou výrazně navýšit účinnost komprese, zvláště v případě archivace velkého množství souborů podobného typu s menší velikostí. Jejich nevýhodou je naopak delší doba potřebná pro rozbalení nějakého souboru (program musí nejprve analyzovat všechny předcházející soubory v otevřeném archivu). Druhou a mnohem vážnější nevýhodou je nemožnost rozbalit solid archiv, pokud se v něm nějaký soubor poškodí. Samorozbalovací archivy Pocket RAR vytvářet neumí. Vzniklé archivy jsou samozřejmě kompatibilní s RAR a ZIP archivy vytvořenými většinou jiných archivačních nástrojů.















V preferencích Pocket RARu si můžete nastavit defaultní stupeň komprese i kompresní metodu/archiv (RAR nebo ZIP). Další důležitá nastavení zpříjemňují práci se samotným Pocket RARem. Jedná se například o volbu adresáře pro rozbalování archivů (paměťová karta je zpravidla lepší řešení), nastavení defaultního adresáře, kam ukládáte jednotlivé archivy, volbu pracovního adresáře a také případnou asociaci přípon RAR a ZIP souborů.Pocket RAR může být především díky své nulové ceně vynikajícím pomocníkem pro majitele kapesních počítačů typu Pocket PC, kteří občas archivují svá data přímo na kapesním počítači a současně jim záleží na každém ušetřeném kilobajtu. Pocket RAR nabízí účinnou kompresi i jednoduché ovládání a možná se někdy v budoucnu dočkáme i jeho české lokalizace.

Pocket RAR si můžete stáhnout ze stránek Palmare zde.