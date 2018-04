Jak jste spokojeni se svým tarifem?

Operátoři postupně inovují své tarifní programy. Domníváte se, že je to vždy ku prospěchu zákazníka? Chybí vám na trhu tarif, který by vystihoval potřeby určité skupiny uživatelů, nebo je současná nabídka dostačující? Co byste změnili u svého paušálního programu? Zvýšili počet volných minut, nebo snížili poplatky za spojení?