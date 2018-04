Jak jsou operátoři připravení na Vánoce?

Letos o Vánocích očekávají mobilní operátoři oproti loňsku větší provoz. Počet zákazníků by se měl přiblížit číslu 9,5 milionu a ti by letos kromě běžného volání a posílání textových zpráv měli posílat i zprávy multimediální (MMS). Pro operátory to znamená, že může dojít k přetížení dalšího důležitého systémů a obecně že bude zatížení sítě vyšší než loni.

O Vánocích jsou důležitější zprávy než hovory

Pokud některé zprávy dojdou se zpožděním a to se bude pohybovat v řádech minut, asi to pochopíte a nebudete z toho dělat tragédii. Větší zpoždění už je ale problém a proto musejí operátoři zajistit, aby existovala dostatečná kapacita v centrech zpráv (SMSC, MMSC) a to nejen hardwarová, ale také softwarová.

Dodavatelům center zpráv se totiž platí za kapacitu center. Operátor odhadne, kolik zpráv pošle v určitém čase, a podle toho si koupí licenci. Pokud chtějí zákazníci poslat více zpráv, než na kolik má operátor licenci, musí je poslat později, nebo se dohodnout na zpětné platbě za skutečně odeslané zprávy. Tyto dohody ale naši operátoři mají, takže pokud nedojde k přetížení jejich hardware, měli by přenos zvládnout.

Loni o Štědrém dnu poslali zákazníci všech tří českých operátorů 47 milionu textových zpráv. Z toho šest milionů připadlo na Oskara, který letos očekává zvýšení na 9 milionů zpráv. Podle informací Martiny Kemrové z T-Mobile pro agenturu ČTK se 24. prosince pošle přibližně 2,5krát více textových zpráv než v běžný den.

Jak zacvičí se sítěmi MMS?

Velkou neznámou pro mobilní operátory bude letos posílání multimediálních zpráv. Zatím všechny jejich odhady o používání byly nadsazené. Jenže o Vánocích se jejich předpoklady mohou naopak ukázat jako slabé. Spousta lidí totiž bude chtít multimediální zprávy vyzkoušet, zvláště když mobily s podporou MMS patřily v předvánočních prodejích mezi nejoblíbenější. Eurotel z tohoto důvodu také posiluje část sítě zajišťující datové přenosy přes GPRS (GPRS je nezbytnou podmínkou fungování MMS).

Soutěž o nejhezčí vánoční fotografii poslanou přes MMS.

I když to nebudou pro operátory první Vánoce, jejich plánovači sítě a zaměstnanci dohledových center budou v plné pohotovosti. Kvůli předpokládané zátěži sítí se totiž dočasně změní konfigurace sítě (ve prospěch přenosu SMS), velmi zatížené bude i GPRS a navíc operátoři posilovali pokrytí a kapacitu sítě ve vybraných oblastech (centra měst, lyžařská střediska). Velkou neznámou také je, jak bude probíhat silně zvýšený přenos MMS mezi mobilními sítěmi – činí totiž problémy i nyní.

Infolinky budou v pohotovosti

Posíleny oproti běžném provozu budou také infolinky. Už sice nebudou muset zodpovídat základní dotazy jako v minulých letech, kdy si spousta lidí kupovala svůj první mobil, ale budou muset více než v minulosti pomáhat s nastavením služeb a trpělivě sbírat a vysvětlovat stížnosti zákazníků na fungování sítě. I přes všechny snahy techniků totiž k lokálním problémům bude docházet.

Pokud se s problémy setkáte, řešte je v klidu. Operátorovi na infolince je stačí nahlásit, on předá hlášení dál, a to bez ohledu na to, jak moc mu budete nadávat. Je zbytečné, abyste se rozčilovali a nervovali vy – u mobilních operátorů bude v tu chvíli dost zaměstnanců, kteří budou ve stresu a pod tlakem svých nadřízených namísto vás. A budou se snažit velmi rychle odstranit problémy, protože jejich sítě nejsou pod větším dohledem veřejnosti než v následujících dnech. Moc dobře si totiž uvědomují, že nálepku problémové sítě, kterou jednou operátor o přelomu roku získá, si bez ohledu na skutečný stav ponese i několik dalších let.