Jak jsou na tom předplacené karty s voláním do (a ze) zahraničí?

Ti, kdo nejčastěji používají mobil pro hovory do zahraničí a ze zahraničí, se obvykle o minutové sazby za tyto hovory příliš nezajímají – jde totiž často o majitele služebních telefonů s paušálním programem. Ale i majitelé předplacených karet se občas do zahraničí podívají (aktuálně si například jedou zalyžovat) a rozhodně mohou mít v zahraničí dost přátel na to, aby jim z mobilu občas zavolali.

Zavolej mi do L. A.

Volání do zahraničí umožňují všechny české předplacené karty. Nikde si nic nemusíte aktivovat – stačí mít dostatečný kredit pro uskutečnění hovoru. Nicméně teorie je U všech karet si také můžete vybrat, jestli chcete uskutečnit klasický (spínaný) nebo internetový (paketový) hovor. Klasický hovor je velmi kvalitní, ale také až dvakrát dražší, než internetový. Pro většinu případů hovorů vám internetový hovor postačuje – nicméně sníženou srozumitelnost oproti klasickému hovoru zřejmě poznáte. U internetových hovorů totiž více záleží na vytížení telekomunikačních linek, po kterých se hovor přenáší. O jednu linku se tak může dělit více hovorů (operátoři ale používají určité limity, které by měly zabránit uskutečnění příliš nekvalitního hovoru). V případě spínaného hovoru máte jistotu, že kapacita linky dostačuje.

Když chcete uskutečnit internetový hovor, musíte před vytáčené číslo přidat speciální předčíslí – 42 u Paegasu, 55 u Eurotelu a 77 u Oskara. Konkrétní formát vytáčených čísel je následující: 42 00420 2 12345678 pro Paegas; 55 420 2 12345678 pro Eurotel a 77 420 2 12345678 pro Oskar. V případě, že máte Oskartu, ovšem internetové a klasické hovory rozlišovat nemusíte – ceny jsou totiž stejné. Ke cti Českého Mobilu slouží, že ceny za klasicky uskutečněné zahraniční hovory snížil na úroveň internetových. Podle některých škarohlídů toho ale dosáhnul tak, že nyní všechny hovory do zahraničí uskutečňuje prostřednictvím levnějších internetových linek.

Přehled cen za volání do zahraničí

Slovensko Polsko, Rakousko, Německo Ostatní hlavní evropské státy USA, Kanada Způsob účtování Eurotel Go 16,00 Kč 26,00 Kč 26,00 Kč 52,00 Kč Účtování každých 15 vteřin Eurotel Go - NetCall-55 8,30 Kč 8,30 Kč 8,30 Kč/13,60 Kč 8,30 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina Paegas Twist 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč 36,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Paegas Twist - I-call 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč 10,00 Kč Účtování každých 30 vteřin

Pozn.: Hlavní evropské státy – převážně členské státy EU, západoevropské země

Podrobné ceníky pro všechny státy světa najdete na webu operátorů.

Do zahraničí můžete posílat i textové zprávy (samozřejmě jenom na čísla mobilních telefonů). Zatímco volat do zahraničí můžete na libovolné telefonní číslo, v libovolné telefonní síti (pevné či mobilní), u textových zpráv to neplatí. Textovky si totiž operátoři předávají přímo a tak je můžete posílat jenom do těch mobilních sítí, s nimiž má váš operátor podepsanou roamingovou smlouvu. U zákazníků sítí Eurotel a Paegas platí, že mohou poslat textovku skutečně téměř komukoliv; se sítí Oskar má zatím podepsanou roamingovou smlouvu mnohem méně operátorů. Přehled roamingových partnerů najdete na webových stránkách operátorů.

Když se nudíte ve frontě na vlek v Alpách...

Zatímco službu volání do zahraničí si nemusíte nikde aktivovat, jinak je tomu u volání ze zahraničí. Této službě se říká roaming a všichni operátoři vyžadují, abyste si ji sami aktivovali. Důvod je prostý – v zahraničí platíte i za příchozí hovory a jediný bezpečný způsob, jak vás na to upozornit, je říci vám to před samotným aktivováním roamingu. I pro hovory v zahraničí platí jednoduché pravidlo – příjímat a uskutečňovat hovory můžete jenom tehdy, když máte dostatečný kredit. Textové zprávy můžete přijímat vždy.

Ze zahraničí se dá volat dvěma způsoby. Tím nejsnazším je přímé volání. Stačí, když navolíte telefonní číslo stejně jako v České republice. Přímé volání zatím mohou využívat pouze majitelé karet Paegas Twist a to jen ve vybraných sítích (Francie – Itineris, Maďarsko – Westel, Německo – D1, Polsko – PL-plus, Rakousko – A max, Slovensko – Globtel, Švýcarsko – Swiss GSM, Velká Británie – One2one). Nepřímé, zpětné volání, nabízejí všechny tři české předplacené karty – Eurotel Go, Paegas Twist i Oskarta. Pro uskutečnění hovoru zpětným voláním musíte před a za telefonní číslo vložit speciální kód. Ten se odešle do domácí sítě a ta vám zavolá zpět do zahraničí. Vy tento zpětný hovor přijmete, vyslechnete si informaci o zbývajícím kreditu a potvrdíte, že chcete hovor opravdu uskutečnit. Následně síť vytočí číslo, se kterým chcete mluvit.

Kódy pro zpětné volání:

· Eurotel Go: *101*+420602602602#

· Paegas Twist: *111*+420603603603#

· Oskarta: *123*+420608608608#

Ze zahraničí můžete posílat i textové zprávy – v tuto chvíli ovšem pouze s kartami Eurotel Go a Paegas Twist. Za odeslané textové zprávy platíte podle tabulek; příchozí textovky jsou zdarma.

Přehled cen za volání v zahraničí

Slovensko Hlavní evropské státy USA, Kanada Sestavovací poplatek Způsob účtování Eurotel Go - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina Paegas Twist - hovor do ČR 30,00 Kč 40,00 Kč 70,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Oskarta - hovor v zemi 30,00 Kč 50,00 Kč 90,00 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina Paegas Twist - hovor v zemi 40,00 Kč 50,00 Kč 100,00 Kč 15,00 Kč Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - příchozí hovor 16,00 Kč 30,00 Kč 60,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Oskarta - příchozí hovor 9,35 Kč 9,98 Kč 9,98 Kč - První minuta se účtuje celá, poté každá vteřina Paegas Twist - příchozí hovor 15,00 Kč 22,00 Kč 25,00 Kč - Účtování každých 30 vteřin Eurotel Go - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - - Paegas Twist - SMS 8,00 Kč 10,00 Kč 18,00 Kč - -

Údaje v tabulkách jsou platné k 20. 1. 2002. Zdroj: weby operátorů, infolinky.

