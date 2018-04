Jak jsme nakupovali falešné Samsungy v Carrefouru

Pro mobil do Asie? Pokud budete mít cestu do některé asijské země, můžete se tam porozhlédnou po mobilu. V takové Indonésii asi nic zajímavého z našeho pohledu na trhu nenajdete, ale v Thajsku, v Hong Kongu, na Tchajwanu, v Číně a jistě i jinde určitě na něco zajímavého narazíte. Možná na známý model velkých výrobců za výhodnější cenu než je u nás, ale rozdíl nebude příliš výrazný. Spíš můžete najít zajímavý exotický mobil, který u nás jen tak někdo mít nebude. Při výběru platí jedno pravidlo: V každém případě vyzkoušet! Ceny mobilů menších výrobců jsou z našeho pohledu poměrně příznivé a to i u dobře vybavených přístrojů. U padělaných mobilů pak počítejte se zhruba poloviční cenou než u originálu. Nejlevnější mobily jsou v Číně, naopak na Tchajwanu často najdete vyšší ceny něž u nás. V Číně v Singapuru nebo v Thajsku se vyplatí zkusit smlouvat, ale výsledek lze dobře odhadnout průměrem cen v okolí.