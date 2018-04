Jak jsem instaloval Desktop pro Sony Clié T615

Od jednoho známého, který jel na prázdniny do Ameriky, jsem dostal zapůjčeno Clié T615. Velice pěkná hračka, kterou jsem měl možnost držet již před několika měsíci, když se objevila jako novinka na našem trhu. Nyní již čekáme všichni nedočkavě na Clié T665c :) N o a jak to tak bývá, po tom čase, co se Clié s rozlišením 320 x 320 pixelů vyrábí, se rozrostla řádka produktů a aplikací, které podporují právě tento hi-res režim zobrazování. Proto jsem neváhal a chtěl jsem si veškeré aplikace ozkoušet a osahat na zapůjčen é m Clié. Jenže…

Jenže osud je potvora, a tak na mém Desktop PC, na kterém byla postupně instalována různá zařízení od Palm m100, Palm m105, IBM WorkPad c3 alias Palm Vx, Palm m500 přes Palm m505 až po PocketPC iPaq a spol. Po úspěšné instalaci, která není nikterak složitá (vložíte CD do mechaniky, kliknete na obrovskou ikonu resp. Obrázek Clié T615 a dále již dáte instalovat Desktop). Po nainstalování a restartu počítače měla přijít ta osudná chvíle, kdy mačkám stříbrné tlačítko na kolébce a snažím se přimět C lié k HotSyncu (synchronizaci). Vše opět vypadá tak, jak má, na stolním PC “vyběhne” okno, kde si zvolím uživatele nebo vytvořím nového. Po následném zmáčknutí Enter, potvrzení OK, se z míst, kde je kolébka z Clié, ozve "tidyyy", načež synchronizace skončila a objevuje se hláška, že nemohlo dojít k synchronizaci s Desktop PC. Je nutný restart aplikace.

No co, opět nutím Windows k restartu. Po něm se celá záležitost opakuje. Hlavou mi bleskne, že se možná na počítači hádají ovladače a jednotlivé synchronizační programy. Jímá mě hrůza, když pomyslím, že budu muset vše odinstalovat, popř. ručně smazat… V té chvíli ještě netuším, co mne doopravdy čeká :(

Po odinstalaci se pořád nic významnějšího neděje a nechutná hláška o tom, že nejde synchronizace, mi začíná pěkně lézt na nervy! Volám kolegovi z redakce, a to přímo šéfredaktorovi Ivanu Trnečkovi, který Clié T615 má. Ptám se ho na to, jak postupoval on. Dostávám vysvětlení, že i on to neměl s instalací Clié vůbec jednoduché, musel také odinstalovat spoustu synchronizací od Palmu přes Psiona až po PocketPC. Takže nejsem alespoň samotný :) Dostávám poslední rady, ať zkusím vymazat veškeré conduity (synchronizace aplikací, které se vážou na HotSync, ale přímo nesouvisí s Desktopem Palma, např. QuickOffice, DocumentsToGo, Pho t oImpact, iSilo, AvantGo atd.). Uvědomuji si, že toto jsem ještě neudělal, a tak se dalších několik hodin snažím odinstalovat a zničit stopy po všech těchto synchronizacích. A výsledek??? ……… opět špatný, tj. žádná změna :( Nyní již značné vybičován okolno s tmi probírám jeden adresář po druhém na harddisku a vše, co se jmenuje jako Palm, HotSync, conduit pro DocumentsToGo, AvantGo atp., nemilosrdně posílám do koše, který pak nechám ochotně vysypat.

Asi třetí den pokusů, už naprosto vysílen, přijímám nabídku kamaráda, ať to tedy vyzkoušíme u něj doma. Má naprosto netknutý počítač. Po instalaci a následné synchronizaci vše OK. Alespoň malá útěcha - Clié žije a myšlenky nad tím, zda se nějak porouchalo, se rozplynuly.

No a jak že jsem to vlastně vyřešil??? Prostě harddisk jsem si zazálohoval na jiný a celý ho zformátoval! Poté systém znovu nainstaloval všechny aplikace včetně Desktopu pro Clié - a vše funguje naprosto báječně.

Chtěl bych touto cestou poděkovat firmě Sony, že mne přiměla k tomu, že jsem řádně uklidil svůj PC, a zbavil se tak přebytečných souborů a aplikací, které v systému zůstaly po různých instalacích… Nyní již mohu s Clié provádět "psí kusy", instalovat další conduity, dokonce i jiná zařízení a synchronizace se tváří velice stabilně, tak snad to vydrží…

:)))