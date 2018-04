Jak jsem bojoval s Telecomem

Autorem následujícího textu je čtenář Mobil.cz. Nejde o článek redaktorů Mobil.cz.

Protože jsem používal telefonní linku Českého Telecomu (dále jen ČTc) pouze pro připojení k Internetu a nemám k ní připojeno ani hovorové zařízení (lidově také "telefon"), požádal jsem si v únoru 2003 o přidělení tzv. "identifikačního kódu" (dále jen IK). Ten opravňuje toho, kdo jej zná, aby prováděl na telefonní lince, ke které přísluší, změny i z jiného čísla (např. z Oskara, z něhož zdarma volám ČTc, mj. proto, že je to pohodlné a abych zvyšoval mému milovanému Oskarovi ARPU). Jediná věc, kterou pomocí IK neprovedete, je zrušení stanice (už proto, že musí být písemné).

ČTc mi pak dopisem ze dne 25.2. tento kód zaslal a dále mne vyzval k jeho aktivaci zavoláním na 800123456, ovšem ze stanice, ke které patří - doufal jsem, že toto bude nutné naposledy. Tak jsem i učinil (půjčil jsem si cizí přístroj), konkrétně 19.3. ve 14:50. To jsem si zapsal proto, že vím, s kým mluvím; a moje předtucha se později zcela naplnila.

Bylo mi sice trochu divné, že mi ČTc poslal 20.3. (tj. hned následující den) dopis zcela stejného znění jako ten, na jehož základě jsem IK aktivoval, ale nic moc zlého netuše jsem jej jen založil.

A přišel den "D", Eurotel (dále jen ET) zavedl od počátku dubna flat rate pro přístup na Internet (Eurotel DATA Nonstop). Počkal jsem čtyři dny, až se vyjádří i T-Mobile (zbaběle flat rate nabídl jen na pár měsíců) a stal jsem se zákazníkem ET. I přestal jsem linku ČTc používat. Prvně jsem počítal s tím, že bych se mohl muset k dialupu ČTc vrátit, a tak jsem dál platil 700 Kč paušálu a telefon nepoužíval. Pak jsem si změnil paušál na nejmenší možný (400 Kč, jsem totiž business zákazník) a dál platil za nic.

A tím se dostáváme do současnosti. Dnes už jsem rozhodnut, že u Internetu od ET zůstanu. Možná se vám soužití s nízkou rychlostí GPRS zdá být projevem masochizmu... a to ještě nevíte, že mi GPRS padá (je to ale stále nejlepší možné řešení, o kterém vím). Aspoň je už na tomto místě zcela jasné, jak moc mi ČTc leží v žaludku.

Již dříve jsem se informoval o úžasné službě, kterou ČTc také poskytuje -- jmenuje se "dočasné vypojení stanice". Za pouhých 110 Kč měsíčně (business i domácí zákazníci) vám ČTc vaši telefonní linku odpojí, abyste z ní nemohli telefonovat; neplatíte pak měsíční paušál (až na těch 110 Kč).

Tak volám (z Oskara) na zelenou linku ČTc (ale ne na 800123456, z toho už jsem vyrostl, je potřeba volat na číslo, které máte na faktuře, tak se dovoláte na stejné pracoviště jako je 800123456, ale ihned dostanete živého člověka), že jako chci za pomocí svého (aktivovaného) IK dočasně vypojit svou stanici. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem se dozvěděl, že mám sice IK přidělen, ale není aktivován. Trval jsem na tom, že jsem jej již aktivoval. Operátor se na chvíli omluvil a já měl čas najít datum a čas, kdy jsem aktivaci provedl. Jeho překvapení, když jsem mu řekl, který den a v kolik hodin jsem o aktivaci požádal, bych vám přál zažít. :) Škoda jen, že jsem si tehdy nezapsal i jméno člověka, se kterým jsem mluvil (nepochybuji ale o tom, že to tam všichni dobře vědí, resp. si to mohou snadno zjistit).

V tuto chvíli mi došlo to, co se tehdy 19. a 20.3. mezi mnou a ČTc vlastně stalo. Tedy že když jsem 19.3. volal, abych si IK aktivoval, provedl mi operátor ČTc nikoli jeho aktivaci, ale zapsal jen další, tentokrát již zbytečnou, žádost o IK.

Ale zpět k popisovanému hovoru. Operátor se mi omlouval, že se s tím nedá nic dělat a že si musím IK aktivovat voláním z toho příslušného čísla. Když jsem pochopil, že s ním nehnu, postěžoval jsem si tedy, že půjdu probudit souseda (bylo asi 21:30), aby mi půjčil svůj přístroj, i když tím jistě porušíme telekomunikační řád, ale když mě k tomu nutí...

Připojeno, vytáčím "své" 800 číslo. Podle očekávání nedostávám stejného operátora, jedním dechem a se zvláštním zřetelem na to, aby mi bylo dobře rozumět, popisuji pouze fakta okolo mého IK. Paní na druhé straně nakonec říká něco o tom, že to moc nechápe. Téměř třesoucím se hlasem se mě ptá, jestli mám nějaké "tajné číslo", protože jej prý "nevidí". Jak se později ukázalo, číslo sice měla zobrazeno na svém telefonu, nenašlo se ale automaticky v počítači. Prý možná "nějaká divná" ústředna, na které jsem připojen. Potvrdil jsem, že divná opravdu je, když na ní nejede ADSL. Když byl můj záznam konečně nalezen, potvrzuje mi náhle mou domněnku, tedy že operátorka (mluví v ženském rodě, zřejmě tedy vidí i její jméno) 19.3. místo aktivace IK zadala jen další žádost o něj.

Teď mi tedy konečně aktivovala můj IK. Pak se mě zeptala na to, jak jsem se vlastně o možnosti zřízení IK dozvěděl, a také zda a jak bych chtěl být o podobných novinkách ČTc informován. Trochu drze, ale stále se slušností v hlase (což je mi ovšem vlastní), říkám, že nejlepší by to bylo tištěnou reklamou v časopise Cinema. Paní říká, že takovou možnost tam ale nemá, na což jí radím, aby to napsala do poznámky. Následuje celkem hlasité klepání do klávesnice na druhé straně drátu, zřejmě mě buď poslechla mou radu, nebo si dělá ke mně poznámku, že nemá cenu se mně ptát na marketingově orientované otázky.

To bychom tedy měli IK. V okamžiku jsem se rozhodl, že nebudu vzápětí znovu volat z Oskara a mj. tak testovat aktivaci IK (co kdybych další zklamání od ČTc ani ve zdraví nepřežil), a tak paní seznamuji se svým plánem aktivovat si "to odpojení, nebo jak se to jmenuje". Ano, to ji poněkud překvapilo. Jak by ne, když jsem si před chvílí aktivoval IK, který mi teď bude vlastně k ničemu. Zřejmě i proto se nejistým hlasem ujišťuje, zda chci opravdu vypojit stanici, ze které volám. Ve stejném duchu se ptá na to, odkdy bych to jako chtěl. Poté, co jsem ze sebe vypálil "ihned", mi vysvětluje, že to může několik dní trvat (představuji si to tak, že chvíli trvá, než najdou ten správný drát k přestřižení) a nejdříve že může zapsat od zítřka, s čímž souhlasím.

Když jsme si tedy vyjasnili situaci, informuje mě o tom, jaké jsou další možnosti, tedy zda chci vypojení na určitou dobu, nebo na neurčito. Maximálně je možné vypojit na 6 měsíců, po kterých musí následovat minimálně dva měsíce normálního provozu, tedy placení. Dva měsíce placení (!), tento fakt se pro mne stává klíčovým poté, co mi vysvětluje, že když se neuvede datum, odkdy chce účastník (ano, účastník!) zase stanici zapojit, bude mu po uběhnutí 6 měsíců vypojení sice opět fakturován plný měsíční paušál podle jeho tarifu, ale stanice bude fakticky stále vypojená, tedy nefunkční. Také se vám to zdá jako dost úžasná služba?

Shodli jsme se na tom, že 7. 2. 2004 je dobré datum na znovuzapojení, a bylo mi tedy nastaveno.

Během našeho hovoru přišla řeč i na ADSL; paní se mě také zeptala, zda bych tedy měl o ADSL zájem. Řekl jsem, že dříve ano, ale nyní že už si vůbec nejsem jist tím, že bych ho opravdu chtěl; tedy poté, co minulý týden ČTc zapojit overbooking a co tento týden přišel s novými podmínkami služeb s limitem přenesených dat.

Rozloučil jsem se s paní s přáním, aby ČTc přišel během těch 6 měsíců s takovými službami, které by mě donutily si stanici zapojit "předčasně". Paní se usmála a řekla něco o tom, že to není v její moci. No, možná by to s ní ČTc mohl zkusit, třeba bychom se začali při spatření loga ČTc i usmívat, místo toho zamračeného výrazu, který nám naskakuje nyní.

Karel Fajkus, 6. 8. 2003