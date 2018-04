Jak jednoduše a zadarmo vytvoříte melodii pro svůj telefon

Odlišení mobilního telefonu vlastním zvoněním patří zejména mezi mladými lidmi téměř ke společenským povinnostem. Melodie si můžete nechat poslat ze stránek svých operátorů nebo z jiných serverů, které nabízejí tyto služby. Za obdrženou melodii ale musíte zaplatit.

Sehnat nějakou melodii zadarmo, nebo si jí dokonce sám vytvořit a poslat není věcí nijak nereálnou. V mnoha telefonech kvůli tomu existuje funkce skladatel, ale přepisování skladeb prostřednictvím internetu je časově náročné nehledě na fakt, že pod uvedeným názvem skladby často najdete nějakou úplně jinou nebo značně znetvořenou melodii. Vymýšlení skladeb přímo v telefonu může být zábavné, bylo-li vám dáno potřebné množství hudebního sluchu, můžete si tak celkem bez problémů svou oblíbenou skladbu vytvořit. Co ale hledat pro ty, kteří nejste v hudební nauce tak dobří nebo na tlačítka svého telefonu špatně vidíte?



Geniální konvertor melodií Nok2Phone

Nabídek melodií pro mobilní telefony Nokia je na internetu celá řada. Pro majitele jiných typů telefonů to ale neznamená, že jsou pro ně „nokiácké“ melodie nepoužitelné. Program Nok2Phone umí převádět melodie do formátů, které podporují téměř všechny typy telefonů. Navíc umí vytvářet notový zápis pro telefony z počítačového formátu MIDI a z klasického notového zápisu.

Po jednoduché instalaci a spuštění programu se otevřou dvě textové řádky pro konvertování souborů a přepínače pro typy telefonů. V horní liště programu zadáte otevřít soubor MIDI nebo textový soubor Nokring. Při načítání MIDI souboru se vám na monitoru objeví tabulka s otázkou na číslo stopy (channel). Do ní zadáte číslo stopy, kterou chcete z MIDI souboru přepsat. Soubor ve formátu MIDI totiž obsahuje množství stop, přičemž každá jednotlivá stopa reprezentuje jeden hudební nástroj. Program hledá hlavní stopu, ze které se melodie vytváří. Ta je zpravidla označena jedničkou. U některých MIDI souborů ale může mít jiné číslo, které do tabulky musíte zadat manuálně. Vybranou melodii program převede do formátu RTTTL (Ringtone Text Transfer Language).

S vytvořeným notovým zápisem můžete dále pracovat. Melodii lze upravovat - zvyšovat nebo snižovat tóny a zrychlovat či zpomalovat tempo. Jste-li s výsledkem své práce spokojeni, nezbývá než zadat typ telefonu, na který melodii potřebujete. Program ji během vteřiny převede do hledaného formátu. Vzniklý soubor uložíte na pevný disk počítače a na telefon ho pošlete přes kabel nebo infračervený port.

Program No2Phone je velký 3,06 MB (Zabalený 2,34 MB) a je sharewere. Pro jeho plnou verzi se musíte zaregistrovat. Omezení neregistrované verze je dáno tím, že vám převede pouze prvních 20 not načtených z MIDI souboru. Plná verze Nok2Phone stojí devět amerických dolarů (zhruba 300 Kč). Chcete-li si program koupit, musíte na stránkách www.ringtonecity.com vyplnit registrační formulář, ve kterém uvedete své plné jméno a platný e-mail. Po zaplacení byste během tří dnů měli obdržet sériové číslo, které zadáte do registrační tabulky, a program je navždy váš. Program byl vytvořen ve třech jazykových mutacích - anglicky, francouzsky a čínsky. Stáhnout si jej můžete zde.

Autoři programu nevylučují rozšíření převodu melodií na další druhy telefonů. Na svých internetových stránkách žádá uživatele programu o zasílání manuálů k mobilním telefonům, které program nepodporuje. Prozatím by měl uspokojit všechny majitele telefonů Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola, Alcatel, Philips, Sony, Panasonic, Samsung, NEC a Sanyo, jejichž telefony změnu melodií podporují.

Ne každý ovšem na internetu oblíbené zvonění najde. Pro ty, kteří chtějí jít s originalitou svého telefonu ještě dál, existuje několik programů, které vám umožní vytvořit si vlastní melodii pomocí počítačové klávesnice. Vybrali jsme pro vás tři nejoblíbenější. Všechny jsou zdarma a jejich stáhnutí by vám nemělo trvat déle než dvě minuty.





Handi Melodies Maker

Program je určen pro vytváření, editaci a správu melodií pro mobilní telefony Nokia, Siemens a Ericsson. Po otevření programu Handi Melodies Maker se na monitoru objeví velká klávesnice o rozsahu tři oktávy. Pro vytváření vlastních melodií je tento jednoduchý prográmek celkem zdařilý. Melodii si jednoduše vyťukáte na klávesnici myší. Tóny můžete libovolně zvyšovat či snižovat, určíte si tempo skladby a hotovou melodii si přehrajete. Program následně převede nahranou melodii do klasického kódu. Handi Melodies Maker dokáže uložit melodii na HDD nebo ji zpětně nahrát. Zápis skladby si můžete vytisknout. Melodies Maker lze využít pro telefony Nokia, Siemens a Ericsson. Jednotlivé melodie můžete také mezi těmito typy telefonů převádět. Velikost tohoto freeware programu je 101 KB. Stáhnout si jej můžete zde.





E-Piano pro Ericssony

Program E-Piano 2.0 je dosti podobný a pracuje na stejném principu. Je určen pro majitele mobilních telefonů Ericsson. Po spuštění programů se vám objeví dvouoktávová klávesnice, na které si snadno a rychle vytvoříte oblíbenou melodii. U tohoto prográmku stojí za povšimnutí velice příjemný vzhled a jednoduché ovládání. E-Piano navíc obsahuje seznam melodií, které se dají ihned použít ve vašem telefonu. Vytvořené melodie lze uložit do seznamu. Program E-Piano je velký 272 kB, je zdarma a najdete ho zde.

Melodie pro Siemens - C25play4

Program potěší majitele telefonu Siemens. Je určen především k poslechu vyzváněcích melodií složených pro typy Siemens C25 a Siemens C35i. Program je opět velmi snadno ovladatelný, upravuje melodie stažené z internetu nebo vytvořené v jiných programech. Bohužel ale neobsahuje klávesnici pro vkládání tónů. Po zapnutí programu si zkopírujete zápis melodie do editboxu, stisknete Play a melodii si poslechnete. V editboxu si rovněž můžete melodii vytvořit textovým zápisem. Skladbu lze libovolně upravovat, můžete ji zrychlit i zpomalit, můžete také zvyšovat nebo snižovat tóny. Oblíbenou funkcí je import MIDI souboru, ale vkládat můžete pouze jednoduché melodie s jednou zvukovou stopou. Program vám rovněž ukáže postup pro vložení skladeb do telefonu

.

Melodie se při přehrávání ukládá do dočasného wav souboru. Určitě vás potěší zvuk přehrávaný programem, který je téměř k nerozeznání od pravého. Program C25play4 je velký 360 kB a zdarma si jej můžete stáhnout zde. Autoři slibují v brzké době novou verzi s lepším grafickým vzhledem a možností zadávání tónů z klaviatury.



Všechny čtyři programy pro vytváření a konvertování melodií jsou velice snadno ovladatelné. K jejich přednostem patří především malá velikost, malé nároky na hudební znalosti uživatele a téměř žádné náklady na jejich pořízení. Svojí oblíbenou melodii si tedy vytvoříte úplně zadarmo. Nahrát do telefonu si ji můžete pomocí datového kabelu, IR portu nebo posláním formou SMS zprávy.