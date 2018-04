Jak je zatížená síť Eurotel?

Při plánování pokrytí sítí GSM musí brát plánovači v úvahu spoustu různých faktorů - nejenom geografické podmínky pokrývaného místa a fyzikální vlastnosti šířeného signálu, ale také chování zákazníků, jejich návyky a frekvenci používání mobilního telefonu. Nám se pro vás podařilo získat některé grafy, které zobrazují chování zákazníků a sítě GSM Eurotelu.

Rozložení provozu během dne

Jednotky Erlang, ve kterých je udáván provoz (traffic), jsou standardem v telekomunikacích. Jeden Erlang říká, že jedna libovolná linka je vytížena na sto procent - ve skutečnosti bez znalosti dalších parametrů (počet linek, jejich kapacita) nelze z údaje v erlanzích určit vůbec nic.

Z grafu je patrné, že zákazníci Eurotelu telefonují od rána až do večera přibližně stejně intenzivně. První špička přijde mezi devátou a desátou hodinou a trvá přibližně až do třetí hodiny odpoledne. Pro Eurotel by jistě bylo zajímavé, kdyby české televizní stanice začínaly s hlavním večerním pořadem později - po dvacáté hodině totiž začíná využívání sítě Eurotel klesat až do druhé hodiny ranní, kdy jdou spát i poslední vytrvalci. Mezi druhou a čtvrtou tak má údržba sítě čas na plánované úpravy a rekonfigurace - drobných lokálních výpadků pokrytí, které zákonitě nastávají, si totiž nikdo nevšimne.

Televizní program je jednou z pomůcek, které mají technici na stole v případě pádu sítě. Když před rokem spadla celá síť Paegas, zprovoznila obsluha sítě nejvíce základnových stanic právě v době mezi reklamními přestávkami ve filmech na Nově. Při běhu reklamy se snažili udržet v chodu pouze čerstvě běžící lokality - všichni totiž v té době zkoušeli volat a posílat textové zprávy.

Plánovači Eurotelu se musí při optimalizaci sítě vzhledem k rozložení provozu během dne spolehnout jenom na svoje zkušenosti a výsledky z nejbližších okolních států. Podle jejich slov jsou jim totiž k ničemu údaje z jihoevropských zemí nebo třeba Velké Británie. V každé oblasti se totiž chovají lidé poněkud odlišně a třeba španělskou či italskou siestu u nás neznáme. Naopak na jihu se nevstává tak brzy jako u nás nebo na severu Evropy.

Kam jezdíme na prázdniny?

Ve světle červených okresech (jenom Praha) klesá vytížení sítě o více než 15 %, v tmavě červených o 15 - 5 %, v hnědých se pohybuje změna v rozmezí +5 až -5 %, v zelených stoupá provoz o 5 až 15 % a ve světle zelených okresech provoz naroste o více než 15 %.

Sociologové a odborníci na turistický ruch by jistě zajásali, kdyby měli přístup ke všem datům o provozu v síti Eurotelu. Na naší mapce jde například vidět, ve kterých okresech se mění provoz v síti Eurotelu o prázdninách. Z velkých měst a průmyslových oblastí odjíždí na dovolenou hodně jeho zákazníků. Chcete vědět, kde dny letního volna tráví? Stačí se podívat na zeleně označené okresy, kde provoz o prázdninách výrazně vzroste.

V Praze se volá nejvíce v centru

Hustota provozu v síti Eurotel v Praze a okolí (samotná Praha tvoří střed vybarvený červeně, černě a zeleně).

Kde se v Praze používá GSM 1800?

Místa, kde má Eurotel v Praze pokrytí signálem v pásmu GSM 1800, jsou vybarvena v odstínech šedé.





Graf určuje, jaká část provozu v síti Eurotel probíhá v centru Prahy v pásmu GSM 1800.

Z grafů je patrné, že nejvíce Eurotel využívá pásmo GSM 1800 v centru Prahy, v nákupních a obchodních centrech, podél dopravních tahů a v oblasti letiště Ruzyně. Druhý graf ukazuje, že osmnáctistovka se v centru používá pro každý třetí hovor a podíl stále roste.

Kdypak padají Eurotelu hovory?

Hodnoty pro celou Českou republiku, Prahu, Brno, Ostravu

CBR - počet neuskutečněných hovorů (pokus o spojení hovoru se nepodařil), CDR - počet rozpadnutých hovorů, CBR Limit - interní limit Eurotelu pro hodnotu CBR, CDR Limit - interní limit Eurotelu pro hodnotu CDR.

Povšimněte si, že špičky u hodnot CBR a CDR nastávají vždy po půl roce - mezi Vánocemi a Novým rokem a na začátku prázdnin. Vývoj ukazatelů CBR a CDR v celé České republice a ve třech největších městech je podobný - zákazníci se totiž chovají přibližně podobně.