Jak je to se signálem Paegasu v OD Ikea ve Zličíně?

Minulý týden jsme kritizovali, že v OD Ikea ve Zličíně je poněkud problematické „naladit" Paegasí signál. A jelikož RadioMobil se zapřísahal, že je v nepokrytí obchodního domu IKEA signálem své sítě tentokráte nevinně, neboť o aplikaci indoor celly s managementem obchodního domu jednal, rozhodli jsme se podívat problému pokrytí OD IKEA více na zoubek.

Tento článek je dalším zajímavým poučením o tom, jaké mohou být problémy se zdánlivě jednoduchou instalací indoor BTSky do obchodního domu, kde lze očekávat vysokou poptávku po možnosti telefonovat z mobilní sítě.

Je dobře, aby byl v nákupním centru signál mobilního telefonu?



Největším problémem totiž podle vyjádření tiskového oddělení IKEA bylo to, že instalace indoor BTSky by zasáhla do grafické koncepce velkého svítivého loga IKEA. Toto logo totiž bylo jediným místem, kam bylo možno antény namontovat a management IKEA nesouhlasil s tím, aby bylo logo „čouhajícími anténami" pozměněno.

V další alternativě, která by znamenala umístění vysílače do jiných míst na střeše obchodního domu naráží Radiomobil na technický problém. Musela by se provést montáž na střechu, při které by bylo nutné udělat úpravy na střeše objektu. Konkrétně bylo řečeno, že je nutno „udělat díry v různých částech střechy". S tím ovšem majitel objektu nesouhlasí a je paradoxní, že podle sdělení tiskového oddělení IKEA není IKEA majitelem objektu.

Dále byl zmíněn jiný problém - tím je již známý způsob vykrádání aut, při kterém se pachatel domlouvá s komplicem, sledujícím vyhlídnutou oběť a hlásí svému společníkovi na parkovišti pomocí mobilního telefonu momentální pohyb majitele auta. Nicméně pokud vstoupíte do IKEA, tak není problém, aby vám zloději auto stihli i odtlačit, jelikož, jak jistě víte, pokud vejdete do IKEA, jste vlastně nuceni projít celý obchodní dům, abyste se dostali ven.

RadioMobil po více jak ročních jednáních, přišel s tím, že nedaleko OD IKEA namontuje klasickou BTSku, u níž antény budou nasměrovány tak, aby spolehlivě pokrývaly i OD IKEA a místní Tesco store. Díky tomu by již do prázdnin problém se signálem sítě Paegas v této lokalitě mohl zmizet.