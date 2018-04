Jak je to se 100% roamingem?

Mají nyní oba naši operátoři pro své zákazníky předplacených služeb nějaký jiný roaming? Odpověď je stručná - nemají! Samozřejmě s jedinou vyjímkou, kterou je volání z německé sítě D1 do naší sítě Paegas.

Jak už to tak na trhu chodívá, pro marketingové a propagační kampaně lze využít téměř cokoli. A vůbec nevadí, že se třeba jen něco vytrhne z kontextu, přeháže se pořadí důležitosti nebo se nějak jinak upraví skutečnost.

Nedávno k takovému kroku sáhl EuroTel, když ohlásil "první komerční hovor s využitím GPRS". Jeho tisková zpráva i prezentace uskutečněného přenosu na tiskové konferenci samozřejmě vypadaly tak, jako by tento přenos byl pokud možno prvním na světě. A když již ne na světě tak v ČR určitě. Mýlka. První přenos na světě s využitím GPRS udělal britský Cellnet a druhý v těsném závěsu byl tuzemský Paegas. Skutečný komerční provoz GPRS zahájil opět Cellnet a to minulý týden. EuroTel tak pro svoji prezentaci využil pochybného žonglování se slovíčky. Žonglování o to pochybnější, když posléze vyšlo najevo, že ono "komerční" spojení proběhlo v rámci testování...