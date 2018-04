Jak je to s tarify firem bojujících o třetí licenci?

Vlna+320 T2

Délka kontraktu je 6 měsíců minimálně

Hovory do SPT

Hovory do Vlna+

Hovory do EuroTelu

Hovory do RadioMobilu

Hovory do hlas. Schránky

Datové přenosy

Příjem faxů

Hovory na Slovensko

Ne

Nároční uživatelé

Průměrně 20 minut hovorů za pracovní den

Uživatelé, kteří mají již mobilní přístroj a chtějí menší omezení hovorů