Jak je to s povinným hands-free do auta?

Minulé úterý jsme vás v "Aktualitách" informovali o povinnosti používat hands free při jízdě, která by měla být zakotvena v novele zákona o pozemních komunikacích. Jak jsme zjistili v Poslanecké sněmovně přímo u zpravodaje dohoto zákona, poslance Sehoře, není tato agenturní informace přesná.

Z odpovědi pana poslance vyjímáme:

"...zákon o pozemních komunikacích řeší technický režim na tělese komunikace, povinnosti vlastníků a státní správy. Nejproblematičtějším je režim umisťování reklam podél komunikací. Za zmínku stojí také vyřešení problematicky placeného stání vozidel na veřejných komunikacích pomocí vyhlášky obce v přenesené působnosti. (Známý spor mezi MV a MDS.) To, co pišete (náš dotaz, pozn. red.) o telefonování za jízdy, není předmětem tohoto zákona.. Pokud k tomu dojde, bude se to řešit v návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích, jako je vyřešení problému, že zatím platí jen vyhláška o provozu. Pujde tu o povinnosti řidičů. Za zmínku stojí to, že "pokřik" MV o "černých puntících" za přestupky nebyl vladou přijat." (MV = ministerstvo vnitra, MDS = ministerstvo dopravy a spojů, pozn. red.)

Předcházející informace může vyvolat dva typy reakcí.

První bude radost nad úsporami za instalaci hands free nebo za nákup osobního HF. Mnohdy bude tato radost asi umocněna komentáři o nepotřebnosti takového zařízení.

Druhý typ reakcí představuje spíš roztrpčení nad možností i nadále řídit a současně držet v ruce mobilní telefon. Toto roztrpčení někdy ještě podpoří vědomí dalšího legislativního rozdílu mezi naší zemí a Evropskou unií.

Ať již bude reakce patřit ke kterékoli skupině, pravděpodobně stejně jako naše redakce upřete svoji budoucí pozornost ke zmíněnému zákonu o provozu na pozemních komunikacích, který by měl v otázce hands free zjednat jasno pro příštích několik let.

S ohledem na méně zdatné řidiče i houstnoucí automobilový provoz by pravděpodobně bylo lepší, kdyby povinost používat hands free při řízení uzákoněna byla.

Zde jsme pro vás připravili diskusní fórum, kde se můžete k problematice poviného hands-free vyjádřit. Velmi dobré polemické zamyšlení na toto téma jsme přinesli již před dvěmi lety v článku 2.3.1998Hands-free ze zákona: ano či ne?.