Jak je to s mobily v Rusku – díl třetí: Zmatky a půtky

Mnozí ruští analytikové usuzují, že dozrála doba k tomu, aby se regionální operátoři začali nabízet k prodeji, protože za pár let by už o ně nemusel být zájem. Jakmile operátoři velké trojky nastoupí do regionů, budou dosavadní oblastní poskytovatelé mobilních telekomunikačních služeb vystaveni jejich neúprosnému konkurenčnímu tlaku.

Experti odhadují, že pokud budou největší ruští mobilní operátoři při svém vstupu na regionální trhy úspěšní, donutí lokální provozovatele do pěti let zabalit krám. Předpokládá se, že velká trojka uplatní své zkušenosti z městských marketingových válek o zákazníky a že svými výhodnějšími nabídkami nižších tarifů postupně vytlačí stávají operátory z jejich pozic. Současně se ví i to, že kapsy regionálních provozovatelů nejsou bezedné a že k dalšímu rozvoji jsou zapotřebí investice. Většina malých operátorů je financována ze zisků společností holdingového typu se širokým portfoliem aktivit a v řadě z nich působí přes joint venture zahraniční operátoři, jako například US West, Milicom nebo Global Telesystems.

Velký operátor potřebuje velké peníze

Ale ani operátoři velké trojky nemají dostatek finančních prostředků k průniku do regionů. VimpelCom svůj dosavadní rozvoj až dosud financoval z obchodu se svými akciemi na newyorské burze. Stojí za zmínku, že společnost se dostala na americké akciové trhy jako zcela první ruská firma již v listopadu 1996. Letos na jaře firma oznámila, že prodala čtvrtinu svých akcií společnosti Alfa-Group. Má se za to, že získaná aktiva VimpelCom využije právě k regionální expanzi do oblastí Nižnij Novgorod, severní Kavkaz, Sibiř a dalších. Společnost již také oficiálně oznámila, že na tyto účely hodlá vynaložit 530 milionů dolarů.

Lídr ruského trhu, společnost MTS, a významný regionální operátor North-west GSM (patřící do portfolia Telecominvestu) oproti tomu zvolili variantu půjčky od Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Telecominvest, třetí největší operátor, má sice podle odhadů nižší finanční zdroje, ale to mu nebrání v zájmu o Volžský region a severní Kavkaz.

Černým koněm se ukázal být Telecominvest v polovině srpna, kdy ruská média zaznamenala událost, kterou označila za fúzi roku. North-west GSM a třetí moskevský operátor Sonic Duo (své služby začne Moskvanům nabízet na podzim) se společně s dalšími šesti regionálními operátory dohodli na zahájení celoruského projektu Megaphone.

Megaphone bude prvním národním operátorem, který bude poskytovat mobilní telefonní služby v sedmi z osmi ruských integrovaných licenčních oblastí, v nichž žijí čtyři pětiny populace Ruska. Do té doby se spekulovalo o pouhém spojení Telecominvestu a Sonic Dua, kdy by finská firma Sonera – klíčový vlastník moskevského operátora, prodala svůj podíl švédské společnosti Telia, která má podíl v Telecominvestu. Nakonec se však celá akce značně rozrostla.

Ministerstvo dělá rozruch

Propojení těchto firem má však i jiné souvislosti a jak konstatovaly nejedny ruské noviny, léto nepřineslo pro oblast telekomunikací nic pozitivního. Hned jeden z prvních kroků nově jmenovaného ruského ministra telekomunikací L. Reimana totiž vyvolal šok u téměř všech zástupců soukromého sektoru v telekomunikacích. Ministr totiž loboval za to, aby lidé z petrohradského týmu (povětšinou výkonní manažeři z Telecominvestu) byli jmenováni do klíčových pozic té části státního aparátu, která reguluje telekomunikace.

Ale ani další kroky ministra Reimana nepůsobí právě standardně. Další letní ruskou mobilní aférou byla tahanice o moskevské frekvence a neskrývané vměšování se do stavu v Moskvě.

Ministerstvo se rozhodlo revokovat licence na použití frekvencí v pásmu GSM dvěma stávajícím moskevským operátorům – firmám VimpelCom a MTS. Cílem bylo to, aby je mohlo přidělit třetímu operátorovi, který má teprve vstoupit na trh – již zmíněné firmě Sonic Duo, která v té době spojila své síly s petrohradským Telecominvestem do celonárodní sítě.

Na návrh ministerstva, aby VimpelCom předal své frekvence novému konkurentovi, reagoval klíčový podílník ve VimpelComu, norská firma Telenor, tím, že se obrátil na svou vládu. Podle informací týdeníku Kompanija společnost MTS vrátila ministerstvu pouze své méně výkonnější frekvence v pásmu 900 Mhz, které používala pro pokrytí v podzemních a uzavřených prostorách.

A tak Sonic Duo, třetí operátor na lukrativním moskevském trhu, sice vybudoval po celé Moskvě podmínky pro pokrytí signálem, ale prozatím musel odložit svůj vstup na trh právě kvůli nedostatku volných frekvenčních pásem. Původně se přitom počítalo se spuštěním jeho duální sítě (tedy na frekvencích 900 a 1800 Mhz) již v červenci, ale nyní není jistý ani podzimní termín. Na webových stránkách společnosti jsou tak zatím k nalezení jen nabídky k zaměstnání.