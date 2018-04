Jak je to s mobily v Rusku – díl druhý: Ve městech to jde…

I přes veškeré problémy, které jsou způsobeny velkou rozlohou Ruska a jeho rozdělením na mnoho regionů, mobilní komunikace prožívají boom. Právě systém regionů je další cílovou zastávkou pokračujícího telekomunikačního rozmachu v Rusku. Zdaleka ne každá oblast totiž nabídne dostatek lukrativních zákazníků, a tak nemají operátoři potřebu se o licence v těchto regionech zvláště zajímat. Všechno dění okolo mobilů se tedy soustřeďuje v několika regionech. Přesto se již dnes někteří operátoři začínají o „venkov“ zajímat. Analytikové odhadují, že se růst telekomunikačního sektoru v Rusku zpomalí výrazně až začátkem roku 2003, kdy budou saturovány mobilní potřeby obyvatel hlavního města. A kam tedy půjdou operátoři potom?

Moskva a Petrohrad

Vzhledem k ohromné rozloze země však mají telekomunikační společnosti poměrně velkou zásobu potenciálních zákazníků v dalších regionech a do doby očekávaného zpomalení přílivu nových klientů i dost času na přípravu sítí pro získání nových, regionálních zákazníků. Až dosud byly – zcela logicky – nejrychleji se rozrůstajícími mobilními trhy dvě městské aglomerace a jejich přilehlé oblasti – Moskva a Petrohrad, kde žije na sedmdesát procent všech stávajících uživatelů mobilních telefonů v Rusku.

I v případě těchto dvou měst je ovšem rozdíl v množství propastný – v Moskvě a okolí žije podle nejaktuálnějších údajů 58 procent všech Rusů, kteří mají „sotovik“, zatímco v Petrohradě je to jen deset procent z celkové populace Ruska. Moskva si udržuje náskok i v mobilní penetraci obyvatelstva, která tam dosahuje asi 19 procent. Petrohrad zaostává s pouhými necelými osmi procenty. Nabízí se srovnání se zbytkem Ruska, kde míra penetrace kolísá mezi jedním až čtyřmi procenty, ale i s rozvinutými zeměmi, kde se pohybuje v rozmezí třiceti až sedmdesáti procent obyvatel.

Od zmíněných údajů lze celkem logicky odvodit, že ruskému telekomunikačnímu trhu dominují operátoři z velkých měst, konkrétně Mobile TeleSystems (zkráceně MTS), VimpelCom a petrohradský Telecominvest. Vůbec největším operátorem je MTS, která právě očekává svého dvoumiliontého zákazníka, přičemž ještě před čtyřmi měsíci jich měla o půl milionu méně. VimpelCom, který působí pod značkou Bee Line (Vzdušnou čarou), je druhým největším ruským mobilním operátorem s více než jedním milionem zákazníků. Přes devadesát procent z nich je z Moskvy a okolí.

Telecominvest má většinu zákazníků z Petrohradu a jako jediný z tzv. velké trojky již výrazněji pronikl do ostatních regionů. Jeho představitelé se již také nechali slyšet, že společnost má v úmyslu stát se operátorem ve federálním měřítku s pokrytím po celém Rusku.

Kam dál?

Do regionů také směřují aktivity prvních dvou největších ruských operátorů a pochopitelně v naprosté většině regionů už fungují místní operátoři. Největší z nich je společnost Kuban-GSM, poskytující služby v Krasnojarském a Adidžejském regionu na jihu Ruska, která v srpnu oznámila, že překročila hranici dvou set tisíc zákazníků. O čtvrtinu méně má mobilní operátor SMARTS z Volžského regionu.

Mezi zasvěcenci se špitá o tajných jednáních mezi zmíněnými ruskými regionálními operátory a lídrem na trhu - společností MTS. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy silnější převzal slabšího – MTS letos koupila už tři regionální operátory: jednoho v Petrohradu, jednoho na Dálném východě a jednoho na jihu země. Odhadovaná cena za síť Kuban-GSM, která pokrývá lukrativní území černomořského pobřeží s vysokou koncentrací uživatelů, by se mohla vyšplhat až na 120 milionů dolarů. SMARTS by se mohl prodat zhruba za dvě třetiny této částky. Jak je vidět, ani v Rusku trh s mobilními komunikacemi neumírá. Všichni vědí, že kolem mobilů se točí velké peníze a i v chudé zemi se najde dost bohatých, kteří chtějí volat kdekoliv v Rusku a bez problémů. Těm se jistě bude idea velkého celoruského operátora zamlouvat.