Jak je to s mobily v Rusku – díl čtvrtý: Jak jsou na tom operátoři

Podívejme se podrobněji na klíčové hráče na ruském trhu mobilních telekomunikací. Největším operátorem je společnost MTS (Mobile Telesystems), která na počátku letošního srpna oznámila, že má již dva miliony zákazníků.

Mobile Telesystems

Současná Mobile Telesystems vychází z původní společnosti MTS CJCS založené v Moskvě v roce 1993. Původními podílníky této firmy byly Moskevská městská telefonní síť a další tři ruské telekomunikační společnosti, které držely třiapadesátiprocentní podíl, zbylých 47 procent vlastnil společně německý Siemens a DeTeMobil GmbH, dceřiná firma Deutsche Telekom AG.

Momentálně jsou hlavními akcionáři Sistema JSFC, reprezentující seskupení ruských finančních a průmyslových firem, které začalo shromažďovat akcie od zakládajících ruských podílníků již v roce 1995, a DeTeMobil, jenž rozšířil svůj původní podíl odkoupením akcií od Siemensu.

S poskytováním svých služeb začala firma v ruské metropoli v roce 1994. V současné době má licence na poskytování mobilních služeb ve 46 federálních regionech a aktivně působí ve 24 z nich. Od roku 2000 se s akciemi MTS obchoduje na burze v New Yorku. Mobile Telesystems vlastní buď zcela, nebo nejméně ze čtvrtiny dalších 14 telekomunikačních firem, které působí na ruském trhu.

VimpelCom

Dvojkou na ruském poli mobilních služeb je společnost VimpelCom , jejíž služby se zákazníkům nabízejí pod značkou „Bilajn“, tedy původně v angličtině Bee Line (volně česky „vzdušnou čarou“). Firma Bee Line, mající v logu včelku, měla ke konci srpna více než 1 300 000 klientů, většina z toho (cca 1,2 milionu) je v Moskvě.

Kromě toho, že značka „bilajn“ je v Rusku téměř tak známá jako Pepsi, licence VimpelComu ve městech i regionech pokrývají asi 70 procent ruské populace, tedy asi 100 milionů obyvatel. Tak velký tržní potenciál není možné nevyužít. Jak již bylo řečeno, společnost byla jako vůbec první ruská firma uvedena na newyorskou burzu. Ta pro úplnost čítá celkem nějakých 2700 titulů akcií, z toho asi 300 zahraničních, a jen hrstka z nich se může chlubit symbolem VIP. Akcie VimpelComu, jehož významným vlastníkem je norský Telenior, jsou uvedeny na seznamu tohoto newyorského elitního klubu vyvolených, kteří se ucházejí o finanční důvěru majetných, pod číslem „VIP 05“.

„Bilajn“ nabízí klientům na výběr čtyři tarify – Super GSM, Lídr, Profesionál a Byznys. Aktivace prvního z nich stojí 95 dolarů, u Byznysu je aktivace zdarma, ale měsíční paušál je rovných sto dolarů. U každého z tarifů si zákazník může vybrat, zda chce federální nebo moskevské číslo, případná pozdější změna ho přijde v závislosti na konkrétním případě na deset až sedmdesát USD.

Za hovory pod šedesát sekund se platí jako za celou jednu provolanou minutu, sekundová tarifikace je až nad tímto minutovým limitem. Jedna textová zpráva přijde bez ohledu na špičku nebo druh tarifu na 0,06 USD, tedy v korunách na dvě dvacet.

VimpleCom pochopitelně kromě tarifů nabízí i mobilní telefony, a to i značky, které bychom u nás nenašli ani při nejlepší vůli – například Hagenuk, Kenwood, Maxon, Nec, Orbitel nebo Telit. V Čechách a na Moravě jedněmi proklínaná a druhými obdivovaná Nokia 3310 se dá v Moskvě pořídit už za rovnou stovku dolarů, u „Bilajn“ přijde o 19 USD dráž. A jen pro dokreslení pár dalších cen: Nokia Communicator 9210 stojí 959 USD, Siemens S35i necelé tři stovky dolarů a Ericsson T20s je o stovku lacinější.

Telecominvest

Třetím z velkých hráčů na ruském mobilním trhu je kdysi leningradský Telecominvest , za jehož prvotním rozvojem stojí jedna z největších německých bank – Commerzbank, a to prostřednictvím své dceřiné firmy Firts National Holding. Ta patří mezi hlavní majitele tohoto operátora. Telecominvest je společností holdingového typu, která se nezaobírá jen mobilní komunikací, ale celou škálou dalších komunikačních služeb a činností. Hlavní zájem projevuje holding o teritorium na severozápadě Ruska a netají se cílem vytvořit v této oblasti nabídku unifikovaných telekomunikačních služeb.

Jen pokud jde o mobilní operátory, tento holding jich v sobě zahrnuje 32 z deseti různých regionů. Podíly Telecominvestu v těchto firmách se pohybují od 20 do 100 procent. Mezi neúspěšnější z těchto společností patří leningradské North-West GSM, Peterstar, St. Petersburg Pay – Phone (51%) a psovská Beta Telecom.

Firma North-West GSM zahájila svůj komerční provoz v roce 1994 a ještě v nedávné minulosti (před dvěma lety) sama patřila do velké trojky a pokrývala jako největší operátor v Petrohradu a okolí více než třetinu GSM trhu v Rusku. Dnes má „devítistovkové“ licence pro oblast Petrohradu a šesti přiléhajících federálních regionů s populací přesahující 11 milionů lidí.

Stará garda

Zcela na závěr celého seriálu o Rusku a mobilních telefonech si dovolím symbolickou tečku v podobě několika podrobností o současných službách nejstaršího ruského operátora, petrohradské firmy Delta Telecom. Ta nyní spadá pod jedničku na trhu, firmu MTS. Petrohradský tarif představuje měsíční výdaje ve výši 99 dolarů. V tomto tarifu je zahrnuto 250 volných minut, špička je od osmé ranní do osmé večer, provoz mimo tuto dobu je zhruba o třetinu lacinější.

Jedna minuta místního volání po Petrohradu přijde ve špičce na 0,35 dolaru (přibližně 13 korun), dvojnásobek se na výpisu z účtu objeví za stejně dlouhý hovor po Rusku. Hovor do Moskvy je o něco lacinější – 0,60 USD/min, zatímco do pobaltské země o více než dolar dražší. Necelé dva dolary stojí minutové spojení do Skandinávie a ještě dražší je volání do zbytku Evropy. A pro úplnost: telefonická minuta do Spojených států přijde na 3 USD, Austrálie je o dolar dražší. Ovšem o americký dolar.