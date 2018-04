Jak je to s MMS v našich sítích?

(ČIA) - Komerční provoz zasílání multimediálních MMS zpráv (Multimedia Messaging Service) spustili oba největší tuzemští mobilní operátoři Eurotel i RadioMobil. Technologie MMS umožní posílat fotografie, obrázky, melodie nebo jednoduché animace. Podle představ operátorů by během tří až pěti let měly nahradit populární SMS, zhruba v roce 2007 by příjmy z MMS měly být poprvé vyšší než příjmy z SMS.

Eurotel již několik týdnů veřejně informoval o testovacím provozu a ohlásil zahájení komerčního provozu na 25. srpna, které pak kvůli povodním odložil na 30. srpna. Naopak RadioMobil o zahájení komerčního provozu v síti T-Mobile poprvé informoval až 27. srpna, jako datum zahájení uvedl 28. srpna. Konkurenční souboj nakonec přiměl obě společnosti oficiálně spustit komerční provoz již 27. srpna, přičemž RadioMobil tak podle svého marketingového ředitele Jiřího Dvojrančanského učinil zhruba s půlhodinovým náskokem.

Příprava služby MMS u Českého Mobilu, který provozuje nejmladší síť mobilních telefonů v České republice s názvem Oskar, je zatím ve fázi výběru dodavatele technologie. Jak na dotaz ČIA uvedl tiskový mluvčí společnosti Igor Přerovský, do konce roku plánuje firma zahájit ověřovací provoz MMS na vybraných skupinách zákazníků. V příštím roce pak předpokládá zahájení komerčního provozu.

Cena za odeslání jedné MMS zprávy činí u obou operátorů zhruba deset korun, příjem zprávy je stejně jako v případě SMS zdarma. Přinejmenším u RadioMobilu jde však pouze o zaváděcí cenu, platnou do konce října. Poté budou ceny odstupňovány podle objemu přenášených dat. Podmínkou k odesílání MMS je telefon, podporující tuto technologii. Těch jsou zatím na českém trhu jen dva typy, jejich cena navíc výrazně převyšuje 10 tisíc korun. Operátoři však očekávají, že už za několik měsíců bude dostupnost těchto přístrojů větší.

Kvůli dosavadnímu utajování detailů služby zatím operátoři nepodepsali příslušnou propojovací dohodu. Nelze tedy zasílat MMS zprávy mezi jednotlivými sítěmi, ale pouze v rámci T-Mobile nebo Eurotelu. Zatím nefunguje ani zahraniční roaming. Dodavatelem technologie pro Eurotel se stala Nokia, technologii pro celou skupinu T-Mobile dodal Ericsson.