Jak je to s datovými přenosy u Paegasu v praxi?

Společnost Radiomobil spustila ve své síti Paegas datové přenosy jak pro předplacené karty Twist, tak pro všechny běžné tarify (ovšem pouze pro nové zákazníky - stávající si o aktivaci musí zažádat nebo vyčkat nejpozději do konce dubna, kdy tato možnost bude zavedena pro všechny zákazníky Paegasu). Co je ovšem důležitější, kromě faktu, že lze provozovat data i na prepaid kartách je to, že aktivace jsou prováděny zdarma, bez měsíčních poplatků a automaticky.

Nejprve trochu teorie.

Jak jsem řekl, jsou datové přenosy zdarma a automaticky aktivovány každému novému zákazníkovi automaticky a stávajícím zákazníkům po zažádání na lince 4603. Žádný poplatek navíc, žádný paušál. Data se během okamžiku stala základní službou, kterou Paegas dodává svým uživatelům paušálních plateb, ale i předplacených služeb.

Dále spustil Paegas WAP služby, které lze na základě datových přenosů používat. WAP pro platící zákazníky fungoval již dříve, ale nyní je přístupný taktéž i "Twisťákům". Cena za minutové spojení se službou WAP pro majitele předplacené karty Twist je 2,80 Kč. Pro uživatele tarifního programu je připravena cena o 80 haléřů nižší (2 Kč za minutu).

Pro lepší integraci předplacených služeb i do řad uživatelů Twistu se Paegas rozhodl rozšířit nabídku předplacených sad o Motorola Timeport P7389. Tento bude stát v Twist sadě 13.999 Kč včetně DPH. Tento mobilní telefon je za necelých 14 tisíc poměrně lákavou nabídkou. Člověk by skoro nevěřil, že mobil takové třídy bude v předplacených sadách. Budiž. Je totiž jeden z mála, který dokáže používat data a zároveň má vestavěný WAP prohlížeč.

Je potěšitelné, že operátor, který spustil novou službu, je i na tento krok připraven. Poskytnutí mobilního telefonu s podporou WAP a dat i v prepaid sadách je dobrým krokem směrem k prosazení WAP služeb v České republice.

Na druhou stranu je zde další otázka, kterou spousta uživatelů nevidí. Hlavní problém, který znají jen uživatelé datových služeb před 8.3. je v tom, že při aktivaci před tímto datem jste dostali ještě faxové a datové číslo k vašemu klasickému mobilnímu. Pak jste měli aktivovaná defacto 3 čísla.

Naproti tomu po 8.3. 2000 žádné další číslo nedostanete. A to nejen k Twistu, ale i k běžnému tarifu. Tento fakt má klady i zápory. Jednak se předejde zmatkům s čísly na straně zákazníků a na straně operátorů se předejde možným problémům při hledání volných čísel. To by se sice stát nemělo, ale ... nic není nemožné, však to známe všichni.

Ve většině případů je jedno, že čísla nemáme. Pro volání ven totiž potřebujeme stejně jen naše číslo a přidělená čísla se používala pouze pro příjem datových a faxových hovorů. Čísly se totiž řešilo rozpoznávání faxu, dat a hlasových hovorů na jeden přístroj. Nyní toto ovšem není zapotřebí, jelikož GSM digitální síť dokáže rozeznat ve valné většině případů hlasový hovor od datového.

Psal jsem ve valné většině. Ale je zde malé procento případů - spíše shody náhod, kdy síť není sto rozeznat hlasové volání od datového. V takovém případě máme smůlu a musíme vzít hovor ručně. Pokud začne sluchátko pípat jako fax, musíme zavěsit a při dalším volání fax ručně přijmout přes počítač (pouze příklad).

Tyto případy naštěstí nenastávají náhodně. Neschopnost rozeznat data a hlas nastává pouze tehdy, pokud někdo posílá fax ze staršího přístroje, který je navíc připojen přes analogovou linku. Takováto shoda náhod dnes opravdu nastane jen málokdy, takže výskyt hovorů, které vám pípají do ucha místo mluvení se opravdu bude nechat na jedné ruce spočítat.

Nyní k té praktické části.

Může se stát, že se budete chtít napojit na internet právě pomocí právě zpřístupněných datových služeb. Máte dvě možnosti. V rámci Internet Via Paegas se lze připojit přes VOL nebo přes PVT. Přes PVT je cesta relativně zdlouhavá a tak popíši raději cestu pro získání přístupu přes VOL.

Pokud chcete používat Internet Via Paegas s připojením na VOL, stačí odeslat textovou zprávu na číslo 4616 s textem "IVP VOL ZAP". Po odeslání vám během pár minut přijdou 2 SMS zprávy s vaším uživatelským jménem, heslem a IP adresami DNS serverů. Popis konfigurace systému, ze kterého se napojujete uvádět zatím nebudu, jelikož je spousta možností. (Psion, Palm, Windows a jiné...)

V případě, kdy se chcete ihned připojit tedy postavíte telefon před IrDA port počítače nebo jej napojíte pomocí kabelu na sériové rozhraní. V méně častých případech lze i napojit mobil přes PC kartu.

Bohužel se u nás v redakci stalo, že telefon zahlásil "závada v síti" a na jiném mobilu se stejnou kartou se napsalo "zkontrolujte služby poskytovatele". Zkrátka a jednoduše, pokud vám nepůjde vytočit datové spojení a skončí ještě než se mobil připojí na internet, pak vězte, že chyba je u poskytovatele služeb. (teď nemluvím o případu, kdy se číslo ani nezačne vytáčet - pak je chyba na straně uživatele)

Bohužel se stává, že z neznámých důvodů na počítačích v Paegasu je aktivovaná služba DATA, ale v praxi se telefon stále tváří, že služba aktivovaná není. Tento případ byl zjevně ojedinělý a neměl by se stávat. Pokud ale nastane, pak vám pomohou pouze v místním zastoupení Paegasu - ideální v Londýnské ulici v Praze.

Výsledek praktické zkušenosti s WAPem je pro mne velmi uspokojivý. Po zvolení položky "Přístup na internet", jsem si musel přečíst, že se mi teprve WAP služba aktivuje a že mám vyčkat příchodu SMS. Ta přišla okamžitě, přečetl jsem si, že mi byla aktivována služba Paegas WAP a mohl jsem se připojit na služby WAP.

Rázem jsem se ocitl v příjemném menu, ze kterého lze sledovat údaje, které nalezneme v info profilu nebo dokonce přímo nakupovat z prodejních Paegas automatů (například CocaCola). WAP služby Paegasu se mně osobně líbí, ale jejich podrobnější rozbor sepíšeme příští týden po podrobnějším odzkoušení.

A jak je to s klienty, kteří si data a faxy aktivovali před 8. březnem 2000? Podle informací infolinky zaplatí měsíční poplatek v poměrné části do 8.3. a dále je budou mít zdarma - přidělená faxová a datová čísla jim zůstávají. Další informace si můžete poslechnout ze zvukové nahrávky instrukce pracovníku Paegas infolinky

Poznámka na závěr. U některých karet je možné, že datové služby nepůjdou. V tomto případě je nutné nechat si na infolince deaktivovat datové služby a pak hned znovu aktivovat. Tento problém zatím nelze prý vysvětlit ... hlavně, že to takhle funguje.