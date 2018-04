Jak je na tom Oskar Českého Mobilu nyní?

Již jen polovina měsíce zbývá do okamžiku, kdy se síť Oskar společnosti Český Mobil dostane do běžného komerčního provozu. K prvnímu březnu by měl Český Mobil také zahájit masivní reklamní kampaň, jíž se až doposud vyhýbal.

Jistě vás bude zajímat malá sumarizace postřehů z Oskarovy sítě - ačkoliv situace se mění každým okamžikem, může to pro vás být zajímavé vodítko.

Velmi zajímavá je možnost získat číslo na přání zdarma. Pravda, nejsou dostupné všechny číselné řady, zejména "hezká čísla" bývají často mimo dosah a navíc infolinka stále poskytuje rozporuplné informace o tom, která čísla lze a nelze získat. Příkladmo jednou mi bylo řečeno, že z řady 4xxyyy nelze vybírat, pak jsem zjistil, že někteří lidé tato čísla mají. Podobně se infolinka vzpírá u řad začínajících 5 a 6 - tam by měla být předplacená Oskarta. Evidentně se vyplatí zavolat si na infolinku několikrát za sebou a zkusit více lidí, pokud vám někdo nechce vaše zamilované čísli dát.

Podobný zmatek je při aktivacích a dodávkách SIM karet. Na letáčcích, které někteří lidé již dostali do schránek se uvádělo, že SIM karty budou dodávány až v březnu, mnoho lidí je ale dostává ihned po objednání na telefonní lince. Více nepříjemné jsou ale právě problémy s aktivací SIM karty. Ty byly především na začátku distribuce - tehdy se mnoha zákazníkům stávalo, že došlou SIM kartu se technikům Českého Mobilu podařilo aktivovat až za několik dní.

Dosti nepříjemné je také posílání SMS zpráv ze sítě Oskar do jiných sítí - stále ne a ne fungovat. Několik dní sice fungovalo posílání zpráv do Paegasu, ale protože bylo více problematické, než bezproblémové, technici toto posílání zarazili - Paegas nedodával SMS centru Oskara potvrzení o doručení a Oskar doručoval až do zhroucení nervů uživatele Paegas telefonu. Nicméně všichni se dušují, že do komerčního startu v březnu vše pošlape, jak má.

K SMS zprávám patří také informace o SMS bráně z internetu - tu Oskar chystá na konec března / začátek dubna a každý klient by tam měl dostat svoji emailovou adresu ve formátu číslo@sms.oskar.cz.

K telefonování se váže jedna příjemnost - Oskar konečně zprovoznil možnost zrušit si přesměrování do hlasové schránky. Až doposud toto přesměrování bylo nastaveno natvrdo jako u Twist karet.

Nepříjemné také bylo, že Oskar kvůli svému pokrytí nepovoluje mobilním telefonům snižovat výkon, takže po celou dobu hovoru mobil vysílá na 2W, místo aby snížil výkon na zlomek této hodnoty. To je nepříjemné nejen při telefonování, protože mobil se hodně zahřívá a navíc vysílá 2W přímo do vaší hlavy, ale i pro baterky, kterým jde výdrž rapidně dolů. Nu, snad se to do března spraví.

Již jsme informovali o cenách telefonů v síti Oskar - pro úplnost připomínáme, že ceník stávající a pravděpodobně i ceník budoucí najdete zde.

Zajímavá je otázka, kolik má zákazníků Český Mobil. Touhou firmy je mít do konce roku přes 200 000 klientů, prezident společnosti Al Tolstoy v rozhovoru pro Reuters prý prohlásil, že v současné době mají přes 400 zákazníků, nicméně pak se ukázalo, že šlo o dezinterpretaci ze strany Reuters a Tolstoyem udané číslo klientů bylo 5000. Přiznám se bez mučení, že se mi to zdálo nízké, neoficiální informace hovořily o počtu cca. 5000 klientů přes absenci reklamy.

Tématu sítě Oskar se budeme tento týden ještě věnovat a v dalším z článků bychom měli navštívit pražskou prodejnu Oskara.

Na závěr telefonní čísla:

0800-177100 - infolinka

0800-177200 - vrátnice Českého Mobilu