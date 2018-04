Jak je na tom Český mobil?

S blížícím se koncem roku se u nás v redakci množí dotazy týkající se Českého mobilu. Ne snad, že by informací bylo známo mnoho, ale tento článek by měl posloužit k ukojení té největší zvědavosti už proto, že mnoho oficiálních informací o Českém mobilu a především jeho nabídce není. Pojďme si tedy ještě chvíli vystačit s těmi neoficiálními.

Minulý týden současný ředitel komunikace Českého mobilu Darren Walker prohlásil, že cílem společnosti je spustit síť do 8. ledna 2000 se slíbeným pokrytím 37%. Zároveň zdůraznil, že společnost se zavázala zprovoznit síť do tří měsíců od udělení licence, takže nepřipadá v úvahu, aby byla v provozu k vánocům.

Toto prohlášení je významné z několika důvodů. Především je vidět, že Český mobil si ukousl dosti velké sousto a nyní vidí, že na něj ne tak docela stačí. Buďme přesnější problémy jsou na straně dodavatelů, tedy Siemense a Ericssonu, kteří celou síť stavějí jako full turnkey projekt, tedy plně ve své režii. Síť bude patřit Českému mobilu až po cca. ročním pronájmu. Do té doby jsou za síť plně zodpovědni dodavatelé. Jedním z důvodů také je to, že Český mobil momentálně nemá dostatečné cash-flow, takže by nebyl schopen dostatečně rychle proplácet nájmy za plochy pro BTS. Není se čemu divit vše jde příliš nahonem.

Zatím to vypadá tak, že své plány lépe plní Siemens, zatímco Ericsson zaostává. Je ale ještě měsíc a půl času (příčí se mi říct dost času) na to, aby Ericsson přidal na tempu, jinak se mu ale snadno stane, že jeho polovina sítě nebude ani zdaleka v plánovaném rozsahu.

Další významný podtón prohlášení Darrena Walkera lze spatřovat v lehkosti až lhostejnosti, s jakou se Český mobil zříká vánočního trhu a především výdělků, jež z jeho podchycení plynou. Ohrnovat nos nad vánočním trhem se slovy, že síť se má spouštět do tří měsíců od udělení licence, může znamenat jen těžké pochybnosti nad rychlostí výstavby, nebo utkvělou představu, že příjmy z prodeje jsou v lednu vyšší než v prosinci. V Rumunsku možná (pravoslavné vánoce), v Čechách nikoliv.

Navíc není zcela jasné, co se vlastně stane 8. ledna 2000. Podle všeho se totiž 8. ledna 2000 neotevřou krámy a síť Českého mobilu nebude nabízena, nýbrž jde o termín kontrolního měření, kdy ČTÚ posoudí, zda Český mobil splnil, co slíbil a zda pokrytí sedí. Ke komerčnímu zprovoznění sítě zřejmě dojde až později, podle některých zdrojů nejdříve v polovině února. V kontextu této informace je zřejmé, že zástupci Českého mobilu si uvědomují ne zcela dobrou situaci s pokrytím a nehodlají riskovat start sítě s komickým pokrytím. Nicméně start v pozdním únoru je zhruba to, co nabízel i Orange.