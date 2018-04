Jak fungují nová rychlá data Eurotelu v praxi?

Rychlost mobilního internetu se u Eurotelu bude ještě zrychlovat. Jako tradičně budou moci novou technologii vyzkoušet nejprve obyvatelé největších měst, a to Prahy a Brna.

Eurotel bude připojení pod názvem Internet Speed nabízet s datovou PCMCIA kartou. V nabídce operátora se objeví i nové telefony a zařízení, které tuto technologii podporují.

První takové modely se objevily na letošním 3GSM kongresu v Barcelóně, ale na trh nejspíš přijdou až v druhé polovině roku. - více zde

K čemu vám bude HSDPA?

V praxi přináší HSDPA pro surfování po internetu citelné zrychlení, protože vedle přenosové rychlosti se také zkracuje odezva. To si pochvalují i uživatelé čistě datového UMTS u T-Mobile, které má podporu HSDPA již od počátku.

Ve srovnání s ním dosahuje HSDPA Eurotelu stejných rychlostí na downlinku, nižších rychlostí na uplinku a cca. o 40 ms nižších latencí. V celkovém součtu jsou výsledky obou technologií srovnatelné.

Eurotel T-Mobile varianta UMTS FDD TDD možnost využití v telefonech ano ne PCMCIA karta ano ano modem ne ano PCMCIA karta použitelná i pro GPRS / EDGE ano ne downlink omezeno operátorem na 1024 kbps omezeno operátorem na 1024 kbps uplink až 384 kbps (374 kbps v praxi) omezeno operátorem na 256 kbps latence 110 ms 70 ms pokrytí Praha, Brno Praha pokrytí v budoucnosti až 80% populace během dvou let není známo, do konce června má být spuštěno UMTS TDD v pásmu 872 MHz

Eurotel HSDPA v praxi

Testování HSDPA nám trochu zkomplikovala vada na první PCMCIA kartě. Druhá již fungovala bez problémů a je nutné říci, že Huawei odvedl opravdu dobrou práci. Instalace software, který je určený pouze pro Microsoft Windows 2000/XP, probíhá velice rychle a bez problémů. Jediné, co musíte ručně nastavit, je název přístupového bodu "internet". Ostatní se děje automaticky.

Co je HSDPA? HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) je softwarový upgrade pro sítě UMTS R4, který je povyšuje na UMTS R5. Tento upgrade však přináší radikální změny v podobě přenosové rychlosti na downlinku až 1,8 Mbps (oproti 384 kbps u UMTS R4), významně nižší latenci (u Eurotelu 110 ms oproti 300 ms u UMTS R4) a rychlosti na uplinku reálně až na 384 kbps (oproti praktickým 150 kbps z teoretických 384 kbps u UMTS R4 u Eurotelu).

Software v sobě obsahuje indikátor intenzity signálu a také toho, zda jste připojeni k 3G síti nebo nikoliv. 3G indikuje také zelená LED dioda přímo na kartě. Připojení k GPRS/EDGE pak indikuje modrá dioda. To, zda používáte GPRS nebo EDGE či zda je dostupné UMTS karta indikovat neumí, nicméně to není potřeba.

Dodávaný software umožňuje nastavit i čtyři různé režimy komunikace – pouze 3G, pouze GPRS/EDGE, preferovat 3G a preferovat GPRS/EDGE. Mezi posledními dvěma režimy jsme příliš rozdíl nezaznamenali.

Přechod mezi 3G a GPRS/EDGE je bezproblémový a projeví se tak, že data se na chvíli přestanou přenášet a následně se přenos obnoví. Přechod z 3G do GPRS/EDGE probíhá už méně plynule – karta se snaží udržet na 3G co nejdéle a když už to není možné, přepne se na GPRS/EDGE.

Jak je to s cenami?

HSDPA je nabízeno za cenu GPRS, EDGE a UMTS, výjimku ovšem tvoří tarify pro neomezený přenos dat. Pro neomezené připojení přes všechny zmíněné technologie je třeba zaplatit si tarif Internet Speed s cenou 831,81 Kč měsíčně.

Eurotel Internet Speed Eurotel Internet Pro T-Mobile Internet 4G Standard T-Mobile Internet 4G Premium měsíční paušál 832 832 832 1189 downlink 1 Mbps teoreticky až 2,5 Mbps 512 kbps 1 Mbps uplink 384 kbps 153,6 kbps 128 kbps 256 kbps datový imit ne, ale rychlost klesá ne, ale klesá rychlost 3 GB 10 GB GPRS ano ne ne ano EDGE ano ne ne ano CDMA ne ano - - UMTS ano ne - - HSDPA ano ne ano ano Wi-Fi ne ano ne ano ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

Karta a rychlosti

Při testování jsme měli možnost ověřit rychlosti EDGE, UMTS a HSDPA. U EDGE byla průměrná rychlost downlinku 160 kbps (u Eurotelu rychlost obvyklá) a uplinku 80 kbps (oproti např. Nokii 6230 významně lepší výsledek). U UMTS jsme stihli změřit průměrnou rychlost downlinku 367 kbps. Míst, kde v Praze objevíte pouze UMTS, tedy bez HSDPA, už překvapivě příliš není.



Testování rychlosti downlinku a uplinku

U HSDPA byla přenosová rychlost konstantně na horní hranici – tedy 1000 kbps. Příjemným překvapením byl uplink, který se dlouhodobě pohyboval okolo 370 kbps.

Dotovaná cena za kartu je závislá na zvoleném měsíčním plnění. Nedotovaná cena je 7295 korun včetně DPH.

Eurotel HSDPA jako žhavá karta

HSDPA od Eurotelu je cenově posazeno na hodně přijatelnou úroveň a oproti UMTS TDD od T-Mobile stojí cenově o dost níž. Pokrytí je navíc v současné době dostupné i v Brně a PCMCIA karta pro HSDPA je, na rozdíl od karty pro UMTS TDD, schopná pracovat i ve 2,5G sítích. Máte tak téměř jistotu, že se k internetu připojíte alespoň nějakou rychlostí.

Otázka zní, jak a jestli bude T-Mobile na tuto cenu reagovat a hlavně, jak to bude se slibovaným UMTS TDD v pásmu 872 MHz. Eurotel totiž plánuje se svým HSDPA pokrýt do dvou let 80% populace, což obnáší vybudování tisíců základnových stanic.