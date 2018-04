Jak funguje vaše telefonní karta? Pokračujeme

Minule jsme si řekli něco o tom, jaká je filozofie zabezpečení aplikace na kartě T1G a jaká data zhruba obsahuje. Zbývá si povědět něco o zabezpečení samotné prázdné paměti, o její komunikaci a blíže si vysvětlit její obsah a funkci.

Jak je zabezpečena prázdná paměť?

Jestliže se dostane někdo nepovolaný k prázdné paměti, mohl by si ji naprogrmovat jako kartu pro některou aplikaci. Čipy T1G nejsou téměř zabezpečeny proti takovému zneužití. Jediné, co výrobce provádí, je to, že pro účely telefonních karet naprogramuje v chráněné zóně nultý a osmý bit. Tím je zabezpečeno, že čip není možno použít v jiné aplikaci než jako telefonní kartu. V nultém byte je totiž uložena kontrolní suma (počet nulových bitů v chráněné zóně + 0x80 ). A v prvním je 0x83, takže jak v nultém, tak v prvním byte je vždy nejvyšší bit jednička. To by nemělo platit v jiných aplikacích, pouze u telefonních karet. Výrobce samozřejmě ví, komu čipy prodává a v jaké aplikaci je bude jeho zákazník používat, takže v případě, že se z výroby dostanou na správné místo určení, má se za to, že ke zneužití nedojde. Ovšem případnému zneužití těchto čipů jako telefonních karet tím zabráněno není.

Jak karta komunikuje?

Jak už víte, telefonní karta první generace je paměť EPROM o kapacitě 256 bitů, která komunikuje s okolím prostřednictvím synchronního sériového protokolu. Na obrázku vidíte kontaktní plošky karty označené podle dokumentace .