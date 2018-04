Jak funguje T9 pro lepší psaní SMS zpráv

Slíbili jsme vám, že se blíže podíváme na technologii T9 určenou pro snazší psaní textů - typicky pak SMS zpráv na zařízeních s omezenou klávesnicí. A jelikož jsou to právě mobilní telefony, které disponují omezenou devítitlačítkovou klávesnicí pro psaní textu, asi neudiví, že se v poslední době začínají množit telefony podporující T9. Patrně první telefon s oficiální podporou T9 byl Benefon iO.

Technologii T9 vyvinula a nechala si patentovat firma Tegic. Nápad je to prostý - jestliže nechcete vybírat písmenka na telefonu až trojím stiskem jedné klávesy (například C dostanete trojím stiskem klávesy 2), pište jedním stiskem.

Problém je v tom, jak má telefon či počítač poznat, co jste chtěli napsat. Tegic to vyřešil poměrně elegantně - vestavěl do své T9 slovník. Počítač analyzuje všechna slova, jež by mohla vzniknout kombinací tří písmen na pozici každého znaku.

Velkou výhodou devítitlačítkové klávesnice mobilního telefonu je v tomto případě její naprostá neoptimalizovanost pro běžný jazyk. Písmena zde jdou v abecedním pořadí a to se většinou neshoduje se sémantikou většiny jazyků. Například v češtině je obvyklé střídání samohlásek a souhlásek ob jednu, dále jsou tu zákonitosti týkající se souslednosti jednotlivých znaků atd.

Samozřejmě T9 většina z těchto aspektů jazyka nechává chladná - ale více či méně to nevadí. Slovník typicky obsahuje 10 000 slov pro daný jazyk. Měl jsem možnost si vyzkoušet anglickou verzi - angličtina je morfologicky přeci jen jednodušší, než čeština - a tam to fungovalo výborně. Samozřejmě že slovní zásoba T9 byla větší, než moje, ale po pravdě řečeno se zásobou 10 000 slov si v běžné SMS komunikaci vystačíte více než dobře.

Právě to, že znaky se v běžných jazycích střídají jinak, než jak jsou seskupeny na malé devítitlačítkové klávesnici, znamená pro algoritmus T9 výrazné ulehčení. I tak se ale najdou slova, kdy se T9 nemůže rozhodnout, co byste chtěl napsat. V takovém případě si například na Pilotu můžete vybrat z nabízených variant. Na některých mobilech rovněž vyjedou nabízené varianty v roletkovém menu, pokud je displej menší, rozbliká se inverzní zvýraznění slova a lze kurzorovými klávesami rolovat v alternativách. Pokud nenajdete kýžený tvar, zmáčknete předem určenou klávesu a ta vám umonží zadat slovo ručně. Předpokládá se, že slovník si umí toto slovo doplnit, to ale záleží na konkrétním řešení jednotlivých výrobců.

Bohužel, mezi podporovanými jazyky technologie T9 stále není čeština. Kdy se jí stane, lze těžko odhadnout a tak vám při psaní SMS zpráv T9 pomůže pouze v případě, že zařízení má vlastní paměť na nová slova. V tom případě ho postupem doby naučíte česky sami.

V anglické verzi funguje T9 velmi dobře - pokud by takto spolehlivá byla čeština, znamenalo by to velké plus pro rozšíření psaných SMS zpráv na mobilních telefonech, jakož i dalších služeb s přidanou hodnotou, jež předpokládají vstup textu.