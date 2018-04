Jak funguje roaming GPRS?

Zprovoznit GPRS roaming mezi sítěmi GSM je složitější, než je tomu v případě klasického roamingu. Příčiny však nejsou ani tak technické, jako spíše obchodní. GPRS v mobilních sítích navíc existuje příliš krátce, a proto přijde problematika roamingu na řadu až později. To vše je příčinou toho, že počet sítí, ve kterých lze při roamingu používat GPRS (General packet radio service), je velmi malý.

Podle Asociace GSM je po celém světě 60 celulárních sítí (tedy nejen GSM), které komerčně nabízejí rychlé datové přenosy GPRS. Přibližně další dvacítka operátorů v současnosti GPRS už testuje a řada dalších implementuje tuto technologii do své sítě. Všichni operátoři se v první řadě snaží o úspěšné zprovoznění GPRS pro domácí zákazníky; roaming pochopitelně přichází na řadu až později. I tak ale počítejte s tím, že v nejbližších letech po spuštění GPRS v síti vašeho operátora budete moci tuto technologii využívat jen při roamingu ve "spřátelených sítích". V praxi to bude znamenat, že zákazníci RadioMobilu budou nejdříve roamovat s GPRS v sítích skupiny T-Mobile (kam bude možná brzy patřit i slovenský EuroTel); svoje blízké operátory si jistě najde i Eurotel a Český Mobil. GPRS v roamingu můžete už od jara využívat zdarma s Eurotelem v rakouské síti One; v srpnu se přidal i Paegas s roamingem v německé síti D1 (zadarmo můžete přenášet data až do konce září).

Pro GPRS v roamingu je potřebné vybudovat roamingová centra

Zatímco u klasického roamingu stačí uzavřít roamingovou dohodu se zahraničním operátorem a dohodnout se s ním na službách a účtování, u roamingu GPRS musí být oba operátoři připojeni do stejného GRX (GPRS roaming exchange), nebo alespoň do vzájemně propojených GRX. GRX je síť založená na protokolech IP (na podobném principu funguje internet), která navzájem propojuje mobilní sítě s GPRS. Provozovatel GRX současně také poskytuje připojeným sítím další služby potřebné pro roaming GPRS.

Přístup k internetu prostřednictvím GPRS a klasického datového spojení

BSC (base station controller) - kontrolér základnových stanic; MSC (mobile switching center) - ústředna sítě; SGSN (serving GPRS support node) - řídí část sítě GPRS; GGSN (Gateway GPRS support node) - brána pro přístup ze sítě GPRS do jiných sítí; POI (point of interconnect) - propojovací bod telekomunikačních sítí; PSTN (public switched telelephone network) - veřejná telefonní síť; ISP (internet service provider) - poskytovatel přístupu k internetu;

Když se mobilní telefon chce v roamingu přihlásit do sítě, požádá VLR (Visitor location register) roamingové sítě HLR (Home location register, v této části sítě GSM jsou uloženy informace o aktivovaných službách každého mobilního uživatele) v domácí síti uživatele o informaci, zda tomuto telefonu smí povolit přihlášení do sítě (= jestli má uživatel aktivovaný roaming). Pokud chce takový roamující telefon používat GPRS, potom proběhne podobný proces. Zařízení SGSN (Serving GPRS Support Node, obdoba MSC - mobile switching center v GSM, směruje datové pakety a řídí přenos dat ve svěřené části sítě GPRS) roamující sítě se zeptá SGSN v domácí síti, jestli může uživatel používat v roamingu GPRS.

Spojení prostřednictvím GPRS při roamingu

Spojení mezi SGSN v různých sítích probíhá právě přes GGSN (Gateway GPRS Support Node), což je brána připojená v tomto případě do GRX. GGSN může být připojené i do jiných sítí - jako je internet, veřejná datová síť X.25 - nebo do informačních systémů velkých firem (takové propojení je při použití dalšího šifrování mnohem bezpečnější než šifrované spojení přes internet - k datům totiž nemá přístup nikdo zvenčí). Přes GRX se spojí SGSN v roamující síti s SGSN v domácí sítě (komunikaci opět zajišťuje GGSN domácí sítě).

Při GPRS roamingu používáte stejné APN (jméno přístupového bodu) jako v domácí síti. Při požadavku na přenos dat totiž SGSN roamující sítě přečte z karty SIM informaci o domácí síti roamujícího uživatele. Toto APN potom předá SGSN v domácí síti. Na základě použitého APN pak má uživatel přístup ke službám (např. s APN pro WAP se nepřipojíte k internetu, APN Paegasu profil.click.cz slouží jen pro používání Click Profilu a prohlížení webových stránek RadioMobilu atd.).

Účtování za přenesená data probíhá stejně jako v případě klasických hovorů. Při každém požadavku na přenos dat vytvoří SGSN a GGSN v roamující síti záznam CDR (Connection Data Record, záznam o spojení), který předává domácí síti. Účtovací centrum domovské sítě potom na základě aktivovaného tarifu určí cenu, kterou uživatel za přenos dat prostřednictvím GPRS v roamingu zaplatí.

Čeká nás růžová budoucnost GPRS v roamingu?

GRX v tuto chvíli provozují pouze velké skupiny operátorů, jako je Vodafone, T-Mobile nebo Orange. Zprovoznit svoje GRX se ale chystají i velcí evropští provozovatelé panevropských telekomunikačních sítí, jako je například KPN Qwest. Mobilní operátoři se nejdříve připojí k GRX své skupiny (např. již zmiňovaný RadioMobil se připojil do GRX T-Mobile). Až se připojí k jiným GRX (které si budou samozřejmě konkurovat cenou a také počtem připojených operátorů), případně až se GRX propojí mezi sebou, začne masové rozšiřování GPRS roamingu. Každý provozovatel mobilní sítě s GPRS ale samozřejmě bude muset uzavřít dodatek o GPRS k současné smlouvě s existujícími roamingovými partnery. Budou se totiž muset dohodnout na cenách za používání GPRS v roamingu.

Je zřejmé, že zatímco v současnosti mají operátoři plno práce se spouštěním GPRS v sítích GSM, v budoucnu se budou více věnovat dalším službám, mezi které GPRS roaming rozhodně patří. Navíc vyřešení GPRS roamingu a vybudování sítí GRX bude důležité pro efektivní používání sítí UMTS. Tyto sítě jsou totiž složeny z klasické přepínané sítě (jako je GSM) a sítě založené na protokolech IP (tedy obdoba sítě GPRS). Propojení sítí do obdoby GRX a zkušenosti s roamingem GPRS se tak budou v budoucnu hodit. Zvláště když spojení (hlasové a zejména datové) prostřednictvím sítí založených na protokolech IP bude stále důležitější - paketový přenos totiž velmi výrazně sníží zátěž telekomunikačních sítí, zlevní spojení, a především znásobí jejich kapacitu.