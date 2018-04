Jak funguje obří mobil z Jablonce

Obří mobil, který tento týden předvedla jablonecká společnost Jablotron, pravděpodobně založí úplně novou kategorii telefonů - stolní mobily.

Ať už zní sousloví stolní mobilní telefon jakkoliv podivně, vzbudil největší mobil na světě velký zájem. Novinka od Jablotronu má totiž velkou šanci vyplnit díru na trhu, která zeje v nabídce mobilních telefonů zejména pro seniory. „Dnešní mobily mají zbytečně mnoho funkcí, které nevyužiji já, natož moje babička,“ říká Andrea z Prostějova, která se rozhlíží po mobilním telefonu pro své prarodiče. Přístroj od Jablotronu to splňuje stoprocentně. Skutečně jenom volá a posílá textové zprávy.

Jak se ovládá?

Na první pohled je telefon plný tlačítek, které mohou zpočátku člověka zmást, jeho ovládání je však velmi jednoduché. Kromě klasických číslicových kláves najdou uživatelé v horní části telefonu i plnohodnotnou klávesnici na psaní textových zpráv SMS a několik speciálních tlačítek pro rychlou aktivaci vybraných funkcí. Vedle číselné klávesnice je i šest tlačítek pro rychlé vyvolání čísla z paměti. Telefon umí i hlasitý odposlech, díky kterému nemusíte zvedat sluchátko při přijímání hovorů. Velkou výhodou právě pro lidi se slabším zrakem je velký třířádkový černobílý displej. Zobrazované písmo, včetně SMS zpráv, má téměř centimetr na výšku. Naopak nepříjemné v šeru může být to, že klávesnice není podsvícená.

Telefon je skutečně určený zejména jako náhradník za pevnou linku nebo druhý telefon do domácnosti. Chodit s ním po venku příliš nejde.

Jednak kvůli jeho rozměrům, jednak výdrž baterie není nijak ohromující. Výrobce udává, že telefon při plném nabití vydrží 24 hodin v provozu a třicet minut hovoru. Do plného stavu se nabíjí dvanáct hodin. Při testování v redakci Mobil.cz se tyto hodnoty potvrdily, výdrž mobilu v zátěži při telefonování byla dokonce lepší. Pokud jste v dosahu elektrické sítě, není slabší baterie na obtíž. Napájecí kabel je přibalený v krabici, telefon může zůstat stále připojený k síti. Na druhou stranu v zapadlé chatě na samotě, do které ještě nedorazila elektřina, si telefonování moc dlouho neužijete.

Do telefonu je možné uložit 200 jmen do seznamu, vejde se do něj i posledních dvacet přijatých a odeslaných SMS. V paměti hovorů zůstává posledních deset odchozích, deset příchozích a stejně tak i deset zmeškaných hovorů.

Na displeji se zobrazuje i síla baterie a signálu, který je u tohoto telefonu dobrý. Kdykoliv měl signál „běžný“ mobil, telefon z Jablonce fungoval bez problémů také. Jinak jsou funkce telefonu celkem ořezány. Jestliže byste hledali aplikace jako kalkulačku nebo podobné možnosti běžných mobilních telefonů, narazíte. Telefon umí pouze volat a posílat SMS. Žádné surfování po internetu nebo hraní her.

Do obřího mobilu se vkládá běžná SIM karta, bez ní telefonovat nelze. Telefon má sice vstup na pevnou telefonní linku, ale ten slouží jen k tomu, abyste k němu mohli připojit další, tedy třeba i klasický telefonní přístroj.

Co stojí?

Telefon se dá zatím pořídit v síti výhradního distributora Mobil Centrum. „Zaznamenali jsme ale velký zájem jak koncových, tak velkoobchodních prodejců,“ říká Pavel Langer z Mobil Centra. Telefon se prodává za 4996 korun včetně poštovného. To odpovídá zhruba ročnímu paušálu za pevnou linku, ve srovnání se stolními telefony to je cena poměrně vysoká.

Existuje však reálná šance, že brzy bude cena nižší. Zájem o stolní mobilní telefon mají totiž i mobilní operátoři, kteří by mohli telefon dotovat. „Počítáme, že od začátku března by telefon od Jablotronu měl být v naší nabídce,“ uvedl Jiří Hájek z T-Mobile bez bližších podrobností. Zájem potvrdil Oskar i Eurotel. „Operátor Orange nabízí v zahraničí telefon jako dotovaný za jedno euro (zhruba 30 korun) s paušálem 15 eur (asi 450 korun),“ uvedl pro ČTK ředitel Jablotronu Dalibor Dědek. Dotovat telefon se podle Jablotronu chystá i slovenská pobočka Orange.