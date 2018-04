Jak funguje Britský internet zadarmo?

Nedávno jsme přinesli zprávu o tom, že ve Velké Británii přechází i British Telecom na model nabízení internetu zdarma - tedy dial-upového připojení bez nutnosti plateb poplatků pro ISP.

BT nebyl zdaleka první, kdo přišel s ideou internetu zadarmo. První (určite co se týče úspěchu) byli Dixons (prodejny spotřební elektroniky, počítače, TV atd.). Svoji službu Freeserve spustili asi před čtyřmi měsíci a během nich se stali nejúspěšnějším ISP v Británii s téměř milionem účastníku.

Další ISP zjistili, že v konkurenci někoho poskytujícího služby zdarma nemají šanci a přeměňují své služby na "zadarmo", jako houby po dešti. Jedním takovým případem je i TESCO s www.tesco.net. Nyní je v Británii okolo dvaceti ISP nabízejících zdarma připojení a každým dnem přibývají. Až tento týden přibyl i i British Telecom. Hodně zajímavé je i to, z čeho jsou tito ISP živi. Oni totiž nejsou zdaleka závislí jenom na příjmu z reklam. Přestože človek volá na číslo s lokálním tarifem (1p víkend, 1.49p večer, 3.95p špička, když si člověk zařídí slevy, může to být ještě o 20% méně) dostávají určitou čast z ceny provolaného času. A to v závislosti na tom, kdo jim zařizuje jednotné národní číslo s lokálním tarifem. Není tajemstvím, že podobnou praxi v Čechách uplatňuje Dattel a mnoho providerů tedy u něj má svoje modemové pole - dostávají podíl na příchozích hovorech.

Například výše uvedení Dixons využívají služeb firmy Energis, která si "odebíra" volání z lokálních ustředen BT. Hovorné se tedy dělí mezi BT, Energis a Dixons. ISP podle nezaručených zpráv dostává něco kolem 30%-40% z hovorného. Jiní ISP můžou používat jenom služeb BT, pak se o hovorné samozřejmě dělí pouze BT a ISP; podíl co dostává ISP se ale moc lišit nebude.

Dalším zdrojem příjmů jsou helpline (linky pomoci) s tarify odpovídajícím našim 0609, tedy 50p nebo Ł1 za minutu.

Toto je určitě zajímavý směr vývoje připojování k internetu za ceny vskutku lidové - prostě tři hodiny na internetu nebo jedno pivo. No ale co si budem vykládat pivo je pivo :)))