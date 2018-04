Jak funguje Black list Eurotelu

Před nedávnem jsme přinesli článek, zabývající se možností vytvoření komplexní databáze kradených telefonů. Dnešní text je jeho nepřímým pokračováním. Tentokrát bude řeč o "Black listu" společnosti EuroTel, který je prozatím jediným českým operátorem, jenž může svým zákazníkům tuto službu nabídnout. Nyní si přibližme, jak vlastně takový "black list" funguje.

Blokování SIM karty

Zablokování telefonu může využít každý uživatel služeb Eurotelu. Zablokování SIM karty při krádeži nebo ztrátě je možné pouze pro zákazníky, kteří využívají některý z tarifních programů. Zablokování SIM karty je bezplatné a můžete jej provést třemi způsoby:

Telefonicky na Oddělení služeb zákazníkům, na čísle: 02-67016701, Zelená linka: 0800-180011 (zdarma pro volání z pevné sítě na území ČR).

Faxem na telefonním čísle 02-67016733.

Osobně - návštěvou ve značkové prodejně EuroTelu.

K zablokováni SIM karty na požádání zákazníka je nezbytné vždy uvést "zákaznické identifikační číslo" (šestimístné číslo), jméno, rodné číslo.

Pokud je zákazník vázán smlouvou na 24 měsíců, musí se do 14 dnů od zablokovaní SIM karty dostavit do značkové prodejny EuroTelu, kde získá SIM kartu novou. Pokud není zákazník vázán smlouvou na 24 měsíců, může se dostavit pro novou SIM kartu kdykoliv. Potřebné doklady k těmto transakcím: občanský průkaz + jeden další doklad (pas, řidičský průkaz, rodný list) + smlouva se společností EuroTel.

Blokování mobilního telefonu

A) Tarif

Zablokování samotného přístroje při krádeži nebo ztrátě je možné pro zákazníky s tarifem i pro zákazníky, využívajících předplacených služeb GO. Zablokování mobilního telefonu je také zdarma. Toto blokování se provádí pomocí IMEI kódu (výrobního čísla) přístroje. Podmínkou je, aby zákazník do 24 hodin od krádeže poslal faxem nebo osobně doručil na Oddělení služeb pro zákazníky, potvrzení od Policie ČR o krádeži a záruční list telefonu, kde je uvedeno IMEI přístroje. Na základě těchto dokumentů bude mobilní telefon zablokován pro použití v síti společnosti EuroTel.

B) Předplacená Go karta

Zákazníci, využívající Go služeb, mohou zablokovat IMEI odcizeného či ztraceného telefonu na základě žádosti a těchto dokumentů:

Podepsaná žádost o blokaci IMEI kódu Go telefonu (žádost musí obsahovat IMEI kód a telefonní číslo, které bylo s telefonem používáno nejméně 2 měsíce).

Oznámení od policie , že ztráta nebo odcizení telefonu bylo ohlášeno.

Fakturu, pokladní doklad nebo záruční list, potvrzující koupi telefonu.

Uvedené dokumenty zákazník odfaxuje do 24 hodin od okamžiku, kdy policie vydala potvrzení o hlášení ztráty nebo odcizení telefonu na tel: 02/67016321. Na základě obdržených informací dojde k zablokování telefonního přístroje, nikoliv však Go služeb. Zablokovat lze pouze telefony používané v rámci sítě EuroTel.

Pohled do budoucna

Jak jsme popsali již v předchozím článku, ideální stav je takový, kdy bude fungovat společná databáze kradených telefonů pro všechny české operátory. Od věci by také nebyla možnost, ověřit si status telefonu (je-li veden v black listu), zakoupeného například v bazaru.

Na předchozí řádky jistě navazují i následující otázky:

Od kdy tuto službu EuroTel poskytuje?

Dá se podle IMEI zjistit, je-li telefon z druhé ruky vedený v databázi black listu?

Je EuroTel pro, spojit v tomto směru své síly s ostatními českými operátory a vytvořit jakýsi "Společný black list odcizených telefonů"?

Jan Kučmáš, tiskový mluvčí Eurotelu, celou záležitost komentoval: "Black list společnosti EuroTel funguje od konce loňského roku. Obecně je tu však problém, že by si lidé mohli dělat legraci a blokovat si navzájem telefony, proto vyžadujeme několik dokumentů, abychom zabránili zneužívání blokování a přitom mohli maximálně ochránit naše zákazníky před zločinem. Ověřit si IMEI použitého telefonu po zakoupení například v bazaru bohužel nelze. Z právního hlediska by došlo k porušení zákona na ochranu osobních dat.

Co se týká společné databáze odcizených telefonů, jsme rozhodně pro. Rádi podpoříme jakýkoliv krok, který ochrání naše zákazníky před zločinem. Zásadní otázkou však v tomto případě je, jak by to fungovalo a kdo by takovou databázi spravoval."

RadioMobil i Oskar sice zatím neposkytují svým zákazníkům podobnou službu, ale oba jsou také rozhodnuti podobnou aktivitu podpořit. Zejména poté, kdy bude zajištěna nemožnost měnit IMEI telefonu. Protože o lepším zajištění čísla IMEI se již jedná v rámci organizace provozovatelů sítí GSM, můžeme očekávat, že zlodějům přestane kvést pšenka.