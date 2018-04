Jak fotí Palm Zire 72 ?

Předchůdci Palm Zire71 byl do vínku přidán digitální fotoaparát, který se ukrýval pod zadním vysunovacím krytem. Ten byl u firmy PalmOne vůbec poprvé vestavěn do PDA. Zire71 se tak stal průlomovým modelem a měl právě teenagerům a dalším "multimédiíchtivým" zákazníkům přinést něco nového.Nový Palm Zire72 navazuje na svého předchůdce a jak tomu u nástupců bývá, musí model předchozí v něčem překonat. To se výrobci povedlo hned na několika frontách. Zire72 má větší paměť RAM, rychlejší procesor, má vestavěný BlueTooth, má daleko hezčí a propracovanější design, a v neposlední řadě má lepší digitální fotoaparát, resp. CCD snímač.CCD snímač má rozlišení podle výrobce 1,2M pixelů. To vystačí na obrázky o velikosti 1280 x 960 pixelů. To už jsou solidně velké obrázky, ale jak je to s jejich kvalitou a podáním barev? Jak fotoaparát ostří a na co je tedy vhodný?To, jak se s fotoaparátem pracuje, jsme si mohli popsat v minulém týdnu v recenzi. Jak budou fotografie velké, tam také nalezneme. Jen pro úplnost dodávám, že rozlišení, pod kterým se fotografie budou ukládat, je buď maximální, tj. 1280 x 960, nebo pak již o hodně menší 640 x 480, popř. 320 x 240 a 160 x 120. Ty poslední dva jmenované formáty se uplatní v nové aplikaci Adresář, kde je možné si ke každému kontaktu přiřadit fotku. Výhodou oproti původnímu Zire71 je, že s novým fotoaparátem se dá natáčet i video (v základu to nešlo, nyní to jde i u Zire71 s aplikací MovieMaker).Nastavení zaostřování je systémem fix fokus. Tj. základní přednastavení od výrobce je takové, že fotoaparát fotí nejlépe vzdálené objekty. Z toho tedy vyplývá, že nejvhodnějšími objekty pro focení by mohly být např. budovy, zahrady, příroda, obecně exteriér. Ale nebojte se - s fotoaparátem vyfotíte i o pár metrů dál stojící a pózující skupinku kamarádů, nebo rodinu. Horší to už bude s velmi blízkými objekty jako detaily, kytky, a makro obecně!Fotoaparát tvoří vcelku povedené fotografie. Problém mu dělají kontrasty v přechodech mezi hodně jasnou bílou a tmavými konturami. Tam se pak vytvářejí fialové okraje a při velkém zvětšení, nebo náhledů v plné velikosti to nevypadá moc dobře. Vhodné proto bude, pokud se fotografie před umístěním na web atp. patřičně zmenší, nebo proženou patřičným editačním programem.Na to, abychom každý den nemuseli s sebou tahat velký fotoaparát a mohli mí možnost velice rychle vyfotit vzniklou situaci, např. k zdokumentování dopravní nehody pro pojišťovnu, nafocení nenadále situace, zajímavých scenérií, nebo předmětů které dozajista už nikdy neuvidíme. I na různé momentky a blbnutí pro teenagery tento fotoaparát zabudovaný v Zire72 plně postačí. Pokud fotografie umístíte na www stránky (ideálně např. na vedení weblogu s obrázky), jistě nikoho neurazíte a s přehledem budete pořizovat fotografie lepší kvality než většina dnešních fotoaparátů zabudovaných do mobilních telefonů.