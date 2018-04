Jak dostat JAVA hry do Samsungů kabelem?

V tomto článku vám popíšeme ověřený postup pro operační systém Windows 2000, ale pro Windows XP by to mělo být velmi podobné.

Jako první krok je nutná samozřejmě instalace datového kabelu. Pokud použijete USB kabel, je k němu potřeba ovladač, který bude USB emulovat jako com port. Takový ovladač by měl být součástí dodávky datového kabelu. Případně vyzkoušejte ovladače firmy Profilic.

Po připojení kabelu k počítači, a nainstalování ovladače, by se vám ve správci zařízení v položce porty měla objevit položka USB-to-serial-comm a označení portu. Jelikož je program, který budeme dále používat pro nahrávání aplikací, určen pro sériový kabel, je nutné změnit číslo portu na com 1 nebo 2.

Zvolíme vlastnosti -> nastavení portu -> upřesnit. Zvolte číslo portu COM na 1. Pokud na com 1 již něco máte, je nutné změnit com 1 na jiný, nějaký vyšší volný port a jedničku si tak uvolnit pro USB kabel. V nastavení portu také zadejte rychlost na 115200 bitů za sekundu.

Teď musíme vytvořit pravidla pro komunikaci telefonu s počítačem. V ovládacích panelech zvolte položku přidat nebo odebrat hardware. Z nabízených možností vyberte, že chcete nainstalovat modem.

V následující nabídce zatrhněte nerozpoznávat modem a dále vyberte sériový kabel mezi dvěma počítači stejně jako je na obrázku. Dále se vás průvodce zeptá na port, kde je modem (datový kabel) připojený.





Tím by měla být instalace modemu hotová. Teď přejdeme k parametrům připojení. Vyberte v ovládacích panelech síťová a telefonická připojení -> vytvořit nové připojení. Jako typ připojení zvolte přijímat příchozí připojení, a jako zařízení dále vyberte nainstalovaný kabel.



V dalších nabídkách průvodce zakažte virtuální privátní připojení a povolte nejlépe všechny uživatele. V poslední nabídce síťové součásti zkontrolujte, zda je nainstalován protokol sítě internet (TCP/IP). Pokud tam chybí, nainstalujte ho.

Hotovo. Teď si můžete vyzkoušet, zda je všechno nainstalováno správně. Zapojte váš telefon do datového kabelu a zadejte kód #*536963#. Měla by se objevit hláška SERIAL enable other disable. Stiskem červeného tlačítka se vrátíte zpět do základního stavu telefonu a zadejte druhý kód, tentokrát #*5737425#.

Objeví se vám menu ve kterém zvolte hned první položku PPP UP (následuje krátké probliknutí) a po chvilce by se měla na vašem PC dole u hodin objevit ikonka připojení.

To je znak, že vše je správně nakonfigurované a telefon s počítačem navázal kontakt. Někdy je potřeba chvíli počkat, než se spojení naváže. Nikdy však PPP UP nevolte podruhé, většinou to má za následek zaseknutí a restart telefonu. Menu však nechte stále aktivní.

Nyní budeme potřebovat speciální program pro nahrání java aplikací s názvem Samsung XXXX Java Uploader. Najdete ho například zde. Po spuštění programu stačí jednoduše přidat vybrané java aplikace (jsou nutné JAD soubory) a v menu telefonu zvolte položku Serial Download. Instalace by měla začít. Pokud chcete nahrát další aplikaci, znovu zadejte #*5737425# a Serial Download.

A to je vše, nyní již nemusíte utrácet spousty peněz za někdy velmi drahou instalaci přes wapové připojení.