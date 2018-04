Jak dostat do Alcatelů One Touch 301-303 bez námahy nové melodie

Vlastníci mobilních telefonů Alcatel řady OT 300 s touhou po zkomponování vlastní melodie a handicapem v podobě ztráty hudebního sluchu, nevzdávejte se.

Před nedávnem se na pultech prodejen s mobilními telefony objevily nové modely francouzské firmy Alcatel, OT 301-303. Místo na trhu si, kromě již u Alcatelů standardních vlastností, vybojovaly také několika novými funkcemi, mezi něž patří i možnost komponování vlastní melodie. Pomocí grafického vpisování not do notové osnovy si tak uživatelé mohou složit vyzvánění dle libosti.

Kdo již měl možnost komponovat melodii na mobilním telefonu, ví, že to není věc jednoduchá a pokud nedával pozor v hodinách hudební výchovy, zabírá poměrně dlouhý čas. Pokud obětujete zhruba hodinu a složíte si vlastní zvonění, může se stát, že se pochlubíte svým dílkem a setkáte se jen s nechápavým pohledem a dotazem: "Odkud vlastně bych tu melodii měl znát?". Všem těmto problémům můžete předejít pomocí jednoduchého návodu, který je k dispozici zde. Toho, že je na anglicky psané stránce, se vážně nemusíte bát.

Jak již bylo řečeno, melodii na Alcatelech skládáte vpisováním not do osnovy. Jednotlivým tlačítkům na klasické alfanumerické klávesnici je přiřazena vždy jedna nota. Krom toho můžete změnit i jejich dobu (půlová,nebo celá), vkládat pomlku, nebo nastavit tempo. Na výběr je z rozpětí dvou oktáv.

Pomocník, kterého vám dnes představujeme, zjednodušuje práci se skladatelem a pomocí předepsaných kláves si tak můžete složit melodii dle libosti a kdoví, třeba vám v budoucnu napomůže v orientaci mezi pěti linkami notové osnovy. U každé melodie je popsán nejen postup při tvorbě, ale i zobrazení not tak, jak vypadají v konečné fázi, nebo tempo, které je pro melodii potřebné.

Na výběr je ze čtyř položek, které obsahují od pěti do sedmi melodií:

Film soundtracks - Imperial-Star Wars, Indiana Jones, Pretty woman, Pulp fiction, Titanic

TV shows & Cartoons - Mission impossible, Magnum P.I., The X-files, Happy days, The love boat, The Simpsons

Latest hits - The real slam shady, Say my name, Natural blues, Private, Sex bomb, Too much of heaven

Rock & Pop - Daddy cool, Genie in the bottle, Heartbreaker, It not right but it OK, Ooops I did it again, Summer son, Torn.

Přestože výběr není tak velký, jak jsou zvyklí majitelé jiných značek, najdeme tu melodie, které jsou nejpopulárnější, navíc je tento hudební pomocník postupně aktualizován. Program je zatím k dispozici pouze v angličtině, ale v budoucnu se počítá s jeho překladem do češtiny. V případě dnešního příspěvku se ale jedná o tak jednoduchou záležitost, že by mohl být program se stejným účinkem napsán třeba v hebrejštině.