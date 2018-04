Jak dostat 1GB paměť do Nokie 7610

Nokia 7610 je jeden z nejlepších telefonů, který byl u nás letos uveden na trh. Je zaměřena více na zábavu, ale přesto dokáže svému majiteli nabídnout širokou paletu manažerských funkcí. Některé nadšence do mobilních telefonů ovšem značně zklamalo, že Nokia 7610 nepodporuje standardní formát paměťových karet.

Telefon má prostor pouze pro uložení karty ve formátu RS-MMC. Tato karta je kompatibilní ze standardním formátem MMC, pouze její velikost je poloviční. Základní balení telefonu sice obsahuje také plugin, který jí na standardní velikost zvětší, ale karty RS-MMC se zatím vyrábějí pouze do kapacity 256MB.

Někomu 256MB nestačí

Na poměry mezi mobilními telefony je to paměť úctyhodná. Někomu ovšem nestačí. Na korejském webu Mobile01.com se objevil zajímavý návod, jak upravit Nokii 7610, aby se do ní pohodlně vešla i standardní paměťová karta MMC. Tato karta může mít kapacitu až 1GB a Nokia 7610 by si s ní měla bez problémů rozumět.

Než se pustíme do rozboru samotného návodu, je třeba upozornit, že zásahem do telefonu na něj ztrácíte záruku. My jsme například odvahu na úpravu Nokie 7610 neměli.

Standardní MMC s kapacitou 1GB se do Nokie nevejde. Co s tím?

Základem triku je nekompromisní redukce SIM karty. Kartu zlomte a plíšek vytáhněte z plastového pouzdra, které je k ničemu.

Takhle by měl vypadat výsledek vašeho snažení.

Odstraňte kolébku pro uchycení SIM karty (pokud vám ještě neupadla:o) a torzo SIM pouze položte na kontakty. Ve vyznačených místech je bohužel potřeba násilím odstranit z telefonu přepážku.

Zde je vidět uložení karty s kapacitou 512MB. V místech, kde byla SIM karta, ještě visí trochu ve vzduchu, ale po přimáčknutí baterií se snadno prohne.

A výsledek? 1GB paměti, na který se vejde i celovečerní film.

Jako alternativní řešení je možné pouze odstranit kolébku, kartu MMC položit do slotu (viz první obrázek) a hrubou silou jí přimáčknout baterkou. Toto řešení je sice vratné, ale kryty telefonu na sebe nebudou zcela dosedat. Navíc pak nelze telefon téměř vůbec otevřít (zkoušeli jsme).