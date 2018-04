Jak dopadnou mobily s WinCE?

Tuto malou vizi jsem původně zamýšlel jako předmluvu ke článku o mobilních telefonech s vestavěným operačním systémem - nakonec jsem se rozhodl dát ji samostatně po mnoha úvahách, zda ji vůbec zařadit. Nakonec mne někteří lidé umluvili. Takže - vize:

Už před pěti minutami jste svůj mobilní telefon vsunuli do hands-free sady. Zatím se nic nestalo - ačkoliv dodavatel tvrdí, že díky Windows CE je mobilní telefon bezchybně detekovat přítomnost hands-free sady včetně průměrné i maximální rychlosti vašeho vozu, je displej až na honosné okenní logo mrtvý. Až po chvíli na displeji problikne: Win CE - internal noncoverable error. Restartujete telefon. Telefon si žádá, abyste na jeho port dali modul s poslední verzí Win CE 6.51 včetně některých security service pack.

Máte štěstí. Váš otec na vedlejším sedadle limuzíny otevírá notebook a se stařičkou Motorola 8700 (prý je po ní v posledních letech zvýšená poptávka, vyrábí se pirátsky v Brazílii) se připojuje na internet rychlostí, o níž jste ani netušili, že se dá použít - 9600 bps. Ze stránek Světa namodro se dočítáte, že u mobilních telefonů s Win CE 6.51 nelze ve vozech BMW používat hands-free sadu bez speciálního ovladače. Ten se sice instaluje automaticky, ale před tím je potřeba odinstalovat ovladač otevírače garážových vrat firmy Auto Vrané případně rozhraní pro dálkové ovládání televize Thompson či Philips.

Svůj důležitý ranní telefonát byste možná byli bývali zmeškali, kdyby vám váš otec se smíchem nepůjčil svoji Motorolu 8700. Vysvětlujete mu, co je to pokrok a moderní technologie. Otec kývá hlavou na znamení toho, že vás zcela chápe. Vysazujete jej na náměstí. "Díky..." říká vám "... a nezapomeň v servisu zkontrolovat ovladače brzd - ať se nezabiješ...".

"Senilní stařík" myslíte si v okamžiku, když vjíždíte 160 km/h do zatáčky. Lehce přibržďujete a vychutnáváte si perfektní kontakt svého nového manažerského bavoráka s vozovkou. Prudce točíte volantem, abyste hladce stříhli zatáčku - ale automobil neposlouchá -tupý náraz. Sklo se vám vysypalo do tváře, nárazem rozervané plechy rozdrásaly vše, co se jim postavilo do cesty. Z tváře vám vyprchává život, hlavu máte zvrácenou tak, jak vám promáčklý strop vozu zlomil vaz. Těsně před tím, než vaše sítnice přestane reagovat na světo, proletí kolem hlavy rozlámaný displej notebooku s nezaměnitelným modravým logem: Nikdy ničemu nevěř.

Možná jste si ten článek měli přečíst: při používání Win CE 6,51 s hands-free sadou ve voze BMW po roce výroby 2014 je nutná doinstalace security patche. Jinak může dojít ke kolizi s řídícím systémem vozu.